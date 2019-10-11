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SON DAKİKA: Türkiye Ermeni Patrikliği'nden Barış Pınarı Harekatı açıklaması

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 11.10.2019 Güncelleme Tarihi: 11.10.2019
TÜRKİYE ERMENİ PATRİKLİĞİ'NDEN 'BARIŞ PINARI' AÇIKLAMASI

, "'nın barışçıl amaçlarına ulaşması için beka dualarımızı yineliyoruz." açıklamasında bulundu. Açıklamada ayrıca "Terörü sonlandırmak ve sınırların güvenliğini sağlamak amacını güden harekatın amacına uygun bir şekilde sürmesi ve bir an önce huzur ve güvenliğin tesis edilmesi için dua ediyoruz" ifadelerine yer verildi.

Türkiye Ermenileri Patrik Kaymakamı Episkopos Sahak Maşalyan, Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla başlatılan 'na ilişkin Türkiye Ermenileri Patriklik Makamı adına basın açıklaması yaptı.

Maşalyan, Patrikhanedeki açıklama öncesinde, seçiminin 11 Aralık'ta yapılacağını ifade etti.

Daha sonra açıklamayı okuyan Maşalyan, barışın ve barış ortamında insanların müreffeh bir yaşam sürmelerinin önemini her zaman vurguladıklarını söyledi.

Orta Doğu'da, yakın coğrafyalarında ve özellikle Suriye'de süregelen savaş ve kaos ortamının kendilerini de derinden üzüp endişelendirdiğini anlatan Maşalyan, "Maalesef barışın tesisi her zaman barışçıl yollarla olamamaktadır. Terörü sonlandırmak ve yurt sınırlarının güvenliğini sağlamak amacını güden harekatın amacına uygun bir şekilde sürmesi ve bir an önce huzur ve güvenliğin tesis edilmesi için dua ediyoruz. Tanrı, esirgeyen kudretiyle yurdumuzu ve insanlarımızı felaketlerden korusun." ifadelerini kullandı.

Her türlü baskıya, teröre, haksızlığa, işkence ve göçe maruz kalan Suriye halkının adil bir barışın en güzelini artık fazlasıyla hak ettiğini belirten Maşalyan, onların da adalete, barışa ve güzel günlere olan inancını yitirmeden daha parlak bir geleceğe umutla bakabilmeleri için dua ettiklerini dile getirdi.

Maşalyan, şunları kaydetti:

"Kiliselerimizde yapılan ayinlerin hitamında Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin bekası ve ordusu için her daim dua edilmektedir. Ordumuzun Suriye Barış Pınarı Harekatı'nın barışçıl amaçlarına ulaşması ve asker evlatlarımızın başarıyla görevlerini ifa ederek esenlikle yurda geri dönmesi için her ayinde tekrarladığımız beka dualarımızı yineliyoruz. Rab, lider ve komutanlarımızı hikmet, şefkat ve sağduyu ruhuyla esinlesin."

Son dakika: Türkiye Ermeni Patrikliği'nden 'Barış Pınarı' açıklaması |Video SON DAKİKA: TÜRKİYE ERMENİ PATRİKLİĞİ'NDEN 'BARIŞ PINARI' AÇIKLAMASI |VİDEO
Barış Pınarı Harekatı hakkında çıkan yalan haberler açıklığa kavuşturuldu BARIŞ PINARI HAREKATI HAKKINDA ÇIKAN YALAN HABERLER AÇIKLIĞA KAVUŞTURULDU
Terörü yok etmeyi amaçlayan Barış Pınarı harekatına kim destek kim köstek? TERÖRÜ YOK ETMEYİ AMAÇLAYAN BARIŞ PINARI HAREKATINA KİM DESTEK KİM KÖSTEK?
Milli Savunma Bakanlığı: Barış Pınarı Harekatı başarıyla devam ediyor MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI: BARIŞ PINARI HAREKATI BAŞARIYLA DEVAM EDİYOR
Son dakika: Barış Pınarı Harekatı ile ilgili yayınlara 11 gözaltı SON DAKİKA: BARIŞ PINARI HAREKATI İLE İLGİLİ YAYINLARA 11 GÖZALTI

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