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Rusya lideri Putin'den Barış Pınarı Harekatı açıklaması!

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 11.10.2019 Güncelleme Tarihi: 11.10.2019
PUTİN'DEN BARIŞ PINARI AÇIKLAMASI!

'nin 'nin güneyindeki terör yuvalarını kurutmak için başlatığı hakkında Devlet Başkanı 'den açıklama geldi. Putin açıklamasında, "Türkiye'nin Suriye'deki harekatı neticesinde esir alınmış olan militanları kaçabilir." dedi.

Türkmenistan'ın başkenti Aşkabat'daki bir toplantı kapsamında açıklamalarda bulunan Devlet Başkanı Putin, 'nin 'nin kuzeyindeki 'na ilişkin açıklamalarda bulundu.

Putin, "Suriye'nin kuzeyinde militanlarının bir araya toplanmış olduğu bölgeler bulunuyor. Türk ordusu bu bölgeye giriyor. Oradakiler (/ terör örgütü) söz konusu kampları bırakıyor. Bunun neticesinde onlar da (DAEŞ'ciler) kaçabilir." dedi.

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"SÖZ KONUSU BÖLGELERDE..."

Putin, Rus istihbaratına göre Barış Pınarı Harekatı'nın odağında olan söz konusu bölgelerde, eski Sovyetler Birliği Cumhuriyerleri'nin vatandaşları da dahil olmak üzere binlerce militan bulunduğunu belirtti.

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"YENİ TEHDİDİ BASTIRMAK İÇİN"

Putin, "DAEŞ'cilerin tutuldukları hapishanelerden ve kamplardan kaçması ihtimali ile)ortaya çıkmış olan bu yeni tehdidi bastırmak için istihbarat servislerimizin kaynaklarını seferber etmemiz gerekiyor" vurgusunu yaptı.

Barış Pınarı Harekatı'nda ilk kez sahada kullanılan yerli silahlar BARIŞ PINARI HAREKATI'NDA İLK KEZ SAHADA KULLANILAN YERLİ SİLAHLAR

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