Rusya lideri Putin'den Barış Pınarı Harekatı açıklaması!

Türkiye'nin Suriye'nin güneyindeki terör yuvalarını kurutmak için başlatığı Barış Pınarı Harekatı hakkında Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'den açıklama geldi. Putin açıklamasında, "Türkiye'nin Suriye'deki harekatı neticesinde esir alınmış olan DAEŞ militanları kaçabilir." dedi.

Türkmenistan'ın başkenti Aşkabat'daki bir toplantı kapsamında açıklamalarda bulunan Rusya Devlet Başkanı Putin, Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyindeki Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin açıklamalarda bulundu.

Putin, "Suriye'nin kuzeyinde DAEŞ militanlarının bir araya toplanmış olduğu bölgeler bulunuyor. Türk ordusu bu bölgeye giriyor. Oradakiler (PKK/YPG terör örgütü) söz konusu kampları bırakıyor. Bunun neticesinde onlar da (DAEŞ'ciler) kaçabilir." dedi.

"SÖZ KONUSU BÖLGELERDE..."

Putin, Rus istihbaratına göre Barış Pınarı Harekatı'nın odağında olan söz konusu bölgelerde, eski Sovyetler Birliği Cumhuriyerleri'nin vatandaşları da dahil olmak üzere binlerce militan bulunduğunu belirtti.

"YENİ TEHDİDİ BASTIRMAK İÇİN"

Putin, "DAEŞ'cilerin tutuldukları hapishanelerden ve kamplardan kaçması ihtimali ile)ortaya çıkmış olan bu yeni tehdidi bastırmak için istihbarat servislerimizin kaynaklarını seferber etmemiz gerekiyor" vurgusunu yaptı.