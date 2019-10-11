Son dakika: Milli Savunma Bakanlığı'ndan Kamışlı ve Derik açıklaması

Milli Savunma Bakanılığı'ndan yapılan açıklamada, "TSK'nın Kamışlı ve Derik’te halkı hedef aldığına dair yalan haberler akıl sınırını zorluyor. Bu bölgelerde TSK’ya ait operasyon unsuru yok." dedi.

Fırat'ın doğusunda süren Barış Pınarı Harekatı ile ilgili son dakika açıklamalar gelmeye devam ediyor.

Milli Savunma Bakanlığı, Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK) Kamışlı ve Derik'teki sivil halkın hedef alındığı haberlerinin yalan olduğunu duyurdu.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada "Bebek katili PKK/PYD-YPG'li teröristlerin, Türk Silahlı Kuvvetlerince Kamışlı ve Derik'teki sivil halkın hedef alındığına dair yalan haberleri akıl sınırlarını zorluyor. Bu bölgelerde TSK'ya ait hiçbir operasyon unsuru bulunmamaktadır" denildi.