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Son dakika: Barış Pınarı Harekatı ile ilgili yayınlara 11 gözaltı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 11.10.2019
PROPAGANDACI HAİNLERE GÖZALTI!

Son dakika haberine göre; 'de, sosyal medyadan ile ilgili terör örgütünün propagandasını yapan 11 şüpheli gerçekleştirilen operasyonun ardından gözaltına alındı.

Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 'nı karalamaya çalışan, terör örgütünün propagandasını yapan ve terör örgütünün talimatları doğrultusunda müzahir kitlenin güvenlik güçlerine karşı eylem yapması şeklinde üzerinden çağrı yaptıkları tespit edilen şüphelilere yönelik çalışma başlattı.

İzmir merkez ile Aliağa, Dikili ve Menemen ilçelerinde belirlenen 18 adrese düzenlenen operasyonlarda, 11 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda, örgüt propagandası amaçlı kullanılan malzemeler ve dijital materyaller ele geçirildi.

Şüphelilerin Emniyet Müdürlüğündeki sorgusu sürüyor.

Öte yandan, diğer şüphelileri yakalama çalışmaları ise devam ediyor.

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Asker Asker

Olması gereken, asker orda hayatını ortaya koyacak, Türkiyede yaşayanlar da onları kınayacak, olacak şey değil.

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cevapla 11.10.2019 10:14
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