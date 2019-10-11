Hepsi böyle ele geçirilmişti! ABD'nin Türkiye tehdidinin ardındaki gerçek
ABD'nin binlerce TIR'lık silah yardımı yaptığı PKK/YPG'nin sonunu getirecek Barış Pınarı Harekatı sürüyor. Operasyonda 342 terörist öldürülürken, 13 köy de ele geçirildi. TSK'nın Afrin'de gerçekleştirdiği Zeytin Dalı Harekatı'nda ABD'nin PKK/YPG'ye gönderdiği odalar dolusu silah ve mühimmat ele geçirilmişti. ÖSO'nun çektiği görüntülerde ABD'nin PKK/YPG'ye yolladığı silah ve mühimmatlar tek tek gösterilmişti.
Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzur getirmek amacıyla Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK), Suriye'nin kuzeyinde YPG/PKK ve DEAŞ terör örgütlerine karşı başlatılan ve Suriye Milli Ordusu (SMO) tarafından desteklenen Barış Pınarı Harekatı devam ediyor. Operasyonda 3 günde 14 köy teröristlerden kurtarılırken 342 terörist etkisiz hale getirildi.
PKK'NIN KİRLİ PLANI
Operasyonda ABD'nin onlarca TIR'lık silah yardımı yaptığı PKK/YPG iyice köşeye sıkıştı. Mardin ve Şanlıurfa'da 9 aylık bir bebeğin de bulunduğu masum insanları şehit eden bebek katili terör örgütü, yeni bir kirli oyunun içine girdi. Türk Silahlı Kuvvetlerinin dini, kültürel yapılara hassasiyetini bilen teröristler, Tel Abyad'daki bir kiliseyi karargah olarak kullanmaya başladı. Hiçbir insani değere sahip olmayan eli kanlı terör örgütü PKK/PYD-YPG mensupları, Kilise'den Mehmetçiğe saldırı düzenliyor. Teröristler TSK'nın dokunulmaz ilan ettiği bölgelere Mehmetçiğin atış yapmasına yönelik provokasyonda bulunuyor. Mehmetçik ise harekatın gecikmesi pahasına gerekli tedbirlerini alarak, diğer harekatlarda da gösterdiği hassasiyeti koruyarak faaliyetlerine devam ediyor.
ABD'NİN PKK/PYD'YE GÖNDERDİĞİ SİLAHLAR ELE GEÇİRİLDİ
ABD, kan kaybeden terör örgütü PKK'nın Suriye uzantısı YPG'ye TIR'larla silah yardımı yapmıştı. Türkiye'nin daha önce gerçekleştirdiği Zeytin Dalı Harekatı'nda ABD'nin PKK/YPG'ye gönderdiği silahlar ele geçirilmişti. Zeytin Dalı operasyonda ÖSO güçlerinin çektiği görüntülerde ABD'nin YPG'ye gönderdiği odalar dolusu silah ve mühimmatlar gözler önüne serilmişti.
ABD'NİN KÜSTAH TEHDİTLERİ
ABD, Türkiye'nin Fırat'ın doğusunda güvenli bölge için gerçekleştireceği operasyona karşı çıkmıştı. PKK/YPG'ye her fırsatta kalkan olan ABD, Türkiye'yi ekonomik yaptırımlarla tehdit etmişti.
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Amerikan halki siyonist yahudinin kuklasi degildir. Amerikan halkina gercekler anlatilmalir. Yahudinin elindeki basin ve basin kopekleri amerikan halkina yalanlarini dizmekteler..Bunu onlemeliyiz..cevapla 11.10.2019 22:35
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