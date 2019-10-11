Milli Savunma Bakanlığı: 399 terörist etkisiz hale getirildi
Giriş Tarihi: 11.10.2019 Güncelleme Tarihi: 11.10.2019
Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan yapılan son dakika açıklamasına göre, Barış Pınarı Harekatı'nda 16 terörist daha etkisiz hale getirildi. Böylece etkisiz hale getirilen terörist sayısı 399'a yükseldi.
Milli Savunma Bakanlığı sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, "Bugün sabah saat 07.00'den itibaren Fırat'ın doğusundaki 25 hudut karakolumuza terör örgütü PKK/PYD-YPG tarafından yapılan taciz ateşlerine, kara ateş destek vasıtalarımızla karşılık verilmiş, toplam 16 terörist etkisiz hale getirilmiştir." ifadelerini kullandı.
MSB'DEN SON DAKİKA AÇIKLAMASI
Milli Savunma Bakanlığı, "Fırat'ın doğusunda başarıyla devam eden Barış Pınarı Harekâtı kapsamında etkisiz hale getirilen toplam PKK/PYD-YPG'li terörist sayısı 399 oldu." ifadelerini kullandı.
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