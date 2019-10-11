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Milli Savunma Bakanlığı: 399 terörist etkisiz hale getirildi

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 11.10.2019 Güncelleme Tarihi: 11.10.2019
MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI: 399 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

'ndan yapılan yapılan son dakika açıklamasına göre, Barış Pınarı Harekatı'nda 16 terörist daha etkisiz hale getirildi. Böylece etkisiz hale getirilen terörist sayısı 399'a yükseldi.

sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, "Bugün sabah saat 07.00'den itibaren Fırat'ın doğusundaki 25 hudut karakolumuza terör örgütü /PYD- tarafından yapılan taciz ateşlerine, kara ateş destek vasıtalarımızla karşılık verilmiş, toplam 16 terörist etkisiz hale getirilmiştir." ifadelerini kullandı.

Milli Savunma Bakanlığı, 16 teröristin etkisiz hale getirildiğini böyle duyurdu! MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI, 16 TERÖRİSTİN ETKİSİZ HALE GETİRİLDİĞİNİ BÖYLE DUYURDU!

MSB'DEN SON DAKİKA AÇIKLAMASI

Milli Savunma Bakanlığı, "Fırat'ın doğusunda başarıyla devam eden Barış Pınarı Harekâtı kapsamında etkisiz hale getirilen toplam PKK/PYD-YPG'li terörist sayısı 399 oldu." ifadelerini kullandı.

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