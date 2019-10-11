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Büşra öğretmen Barış Pınarı Harekatı'na katılmak için dilekçe verdi

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 11.10.2019 Güncelleme Tarihi: 11.10.2019
HAREKATA KATILMAK İSTEYEN ÖĞRETMENDEN DİLEKÇE!

kapsamında 'nin 'de Fırat'ın doğusunda oluşturmak için başlattığı operasyona devam ederken, operasyona katılmak isteyenler gönüllü askerlik başvurusu yapıyor. ; "Ben de vatanım için bu şekilde fedakarlık gösterebileceğimi düşündüm" diyerek gönüllü askerlik dilekçesi verdi.

kapsamında 'nin 'de Fırat'ın doğusunda oluşturmak için başlattığı operasyona devam ederken, operasyona katılmak isteyenler gönüllü askerlik başvurusu yapıyor.

'ta genç kadın Barış Pınarı Harekatı'na katılmak için gönüllü askerlik başvurusu yaptı.

HAREKATA KATILMAK İÇİN DİLEKÇE VERDİ

Tokat'ta Tarih Öğretmenliği mezunu askerlik şubesine giderek dilekçe verdi. Askerlik şubesi çıkışında basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Banacan, Cumhuriyeti vatandaşı olarak gönüllü olarak başvuru yaptığını ifade ederek, "Beyanım belki alınmayacağım ama sonuçta ben vatanperver bir insanım. Ziya Gökalp'ın dediği gibi "Vatan ne Türkiyedir Türklere, ne Türkistan Vatan, büyük ve müebbet bir ülkedir: Turan" yani demek istiyor ki gidebildiğiniz her yer eğer orada kanayan bir yara varsa, Türkler için önem arz ediyorsa sizindir. Mehmetçiğimizin her zaman arkasındayız. Ben tarihçiyim, sürekli bu bilgilerle yoğruldum. Ondan dolayı vicdanen kendimi rahatsız hissediyorum.

"ELİMDEN NE GELİYORSA TÜRKİYE İÇİN HER ŞEYİ YAPARIM"
Yatağa başımı koyduğumda Mehmetçikleri düşünüyorum. Bende vatanım için bu şekilde fedakarlık gösterebileceğimi düşündüm. Çok seviyorum Türkiye'yi, elimden ne geliyorsa Mehmetçik için Türkiye için her şeyi yaparım" diye konuştu.

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Ramazan yıldırım Ramazan yıldırım

Büşra ögretmenimizin vatan sevgisi ile yoğrulmuş cesur bir kahramanlık örneğini vermiştir. Büşra öğretmen gibi vatan perver insanların olduğunu düşünüyorum. Bu vatana sehit olmak herkese nasip olmaz . Büşra öğretmenimize şükranlarımı sunuyorum. Lahey/ Hollanda

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cevapla 11.10.2019 22:24
Semra Semra

Suriyeli'ler de erkeğim diye dolaşsınlar ortalarda ne vatan savunurlar ne savaşırlar ekmek elden su gölden takılıyorlar bu haberi pankart yapıp her yere asmak lazım aslında belki bakıp örnek alırlar..

Aynı Görüşte misiniz?
evet0
hayır0
cevapla 11.10.2019 21:18
Haberin tüm yorumlarını okuyun (2 yorum)

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