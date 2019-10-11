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Sözde haber ajansının Barış Pınarı Harekatı'na karalama çabası

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 11.10.2019 Güncelleme Tarihi: 11.10.2019
SÖZDE HABER AJANSININ 'BARIŞ PINARI'INI KARALAMA ÇABASI

Terör örgütü YPG/'ya yakınlığıyla bilinen haber ajansı, rejiminin varil bombasıyla gerçekleştirdiği saldırıya ait görüntüyü, Türk Silahlı Kuvvetlerine () ait gibi gösterdi. AA için serbest habercilik yapan İbrahim Hatip, yaptığı açıklamada, "Söz konusu görüntüyü, 7 Ekim 2018'de çektim. İdlib'in güney kırsalında Han Şeyhun'un batısındaki El Mıntar köyüne rejim tarafından atılan bir varil bombasına ait" dedi.

'ya yakınlığıyla bilinen Hawar Haber Ajansı (ANHA), Esed rejiminin geçen sene düzenlediği varil bombalı saldırısına ait görüntüyü 'nı karalamak için servis etti.

Sözde haber ajansı, bir tarlaya düşen bombanın sivillerin kaçışmasına sebep olduğunu gösteren kayıtları, 'nin Rasulayn'a bombardımanı olarak yansıttı.

Moskova merkezli ise görüntüyü, ANHA'dan alarak paylaştı. Russia Today, bir süre sonra görüntünün altına AP'den aldıkları ve eski tarihli başka bir olaya ait olduğu notunu düşse de videoyu Arapça Youtube kanalında tutmaya devam ediyor.

"MASUM SİVİLLERİ HEDEF ALAN ROKETLERİ SERVİS ETSİN"

Anadolu Ajansı (AA) için serbest habercilik hizmeti veren İbrahim Hatip, yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı:

"Söz konusu görüntüyü, 7 Ekim 2018'de çektim. İdlib'in güney kırsalında Han Şeyhun'un batısındaki El Mıntar köyüne rejim tarafından atılan bir varil bombasına ait. Russia Today, Rasulayn ve Tel Abyad'daki terör örgütünü hedef alan görüntüleri sivilleri hedef alıyormuş gibi servis etmek yerine, Türkiye topraklarında masum sivilleri hedef alan roketleri servis etsin."

Terör örgütü YPG/PKK, bu tür kara propaganda taktiklerine, Zeytin Dalı Harekatı sırasında da başvurmuştu.

Örgüt yandaşları, başka olaylara ait eski görselleri paylaşarak, bunların Afrin'de çekildiği yalanını yaymıştı.

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