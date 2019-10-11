11 Ekim 2019, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

BİZE ULAŞIN
Bir sonraki videoyu oynat
11.10.2019

Fatih Terim'den Barış Pınarı Harekatı'na destek |Video

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, kulübün YouTube hesabına açıklamalarda bulundu.Terim, 'Barış Pınarı' harekatımıza katılan askerlerimizin ülkemize sağ salim dönmeleri konusunda temennide bulundu..

'den son dakika ve Barış Harekatı açıklaması geldi. Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim kulübün resmi hesabına açıklamalarda bulundu. Milli Takım'a bu akşam Arnavutluk karşısında başarılar dileyen Terim, ayrıca "Barış Harekatı" ile ilgili de konuştu...

Milli Takım haricindeki arkadaşlarımızla çalışmalarımız devam ediyor. Yarın İstanbulspor ile hazırlık maçı oynayacağız. Zaten ondan sonra yavaş yavaş diğer arkadaşlarımız hafta başı itibari ile çeşitli günlerde bize katılacaklar. Bazıları maça bir gün ya da iki gün kala ancak gelebiliyorlar. Ama çalışmalarımız aralıksız sürüyor.

"KALBİMİZ MİLLİ TAKIM İLE"

Bugün kalbimiz millilerimizle... Milli maçımız var, hepimiz onlarda iyi şeyler, iyi sonuçlar bekliyoruz. Her zaman da iyi sonuç alıyorlar, onlara güveniyoruz. Kalbimiz, dileğimiz inşallah çok iyi bir netice olur. Buradan başarılar diliyorum, hocalarımıza ve oyuncularımıza. Allah muvaffak etsin.

"BARIŞ PINARI" HAREKATI AÇIKLAMASI

Bu arada asıl güncel konumuz barış harekatımız. Barış harekatımızın ülkem adına çok iyi geçmesini diliyorum. Bütün askerlerimizin bunu hayırlısıyla en güzel şekilde bitirmesi en büyük temennimiz. Ülkemiz her zaman tarih boyunca bunlarla uğraştı. Ama dimdik ayaktayız. Hayırlısıyla istediğimiz şekilde bitirmemizi temenni ediyorum...

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Terim'den 'Barış Pınarı' mesajı
Terim'den 'Barış Pınarı' mesajı
Türkiye Arnavutluk maçı canlı anlatım
Türkiye Arnavutluk maçı canlı anlatım
Fikret Orman'ın ekibindeydi başkanlığa aday olduğunu açıkladı
Fikret Orman'ın ekibindeydi başkanlığa aday olduğunu açıkladı
Serdar Adalı adaylığını resmen açıkladı
Serdar Adalı adaylığını resmen açıkladı
Hıncal Uluç'tan sert sözler: Mustafa Cengiz Fatih Terim ile...
Hıncal Uluç'tan sert sözler: Mustafa Cengiz Fatih Terim ile...
Trabzonspor'dan Barış Pınarı Harekatı'na destek
Trabzonspor'dan Barış Pınarı Harekatı'na destek
Her hafta aynı şeyi yaşıyoruz! Hakemler...
"Her hafta aynı şeyi yaşıyoruz! Hakemler..."
Sivasspor'a galibiyeti getiren isim konuştu
Sivasspor'a galibiyeti getiren isim konuştu
Çaykur Rizepor Trabzonspor canlı anlatım
Çaykur Rizepor Trabzonspor canlı anlatım
Beşiktaş Alanyaspor canlı anlatım
Beşiktaş Alanyaspor canlı anlatım
Gençlerbirliği Galatasaray maçı canlı anlatım
Gençlerbirliği Galatasaray maçı canlı anlatım
Galatasaray'da Falcao şoku!
Galatasaray'da Falcao şoku!
Daha Fazla Video Göster