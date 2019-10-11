Hepsi böyle ele geçirilmişti! ABD'nin Türkiye tehdidinin ardındaki gerçek

ABD'nin binlerce TIR'lık silah yardımı yaptığı PKK/YPG'nin sonunu getirecek Barış Pınarı Harekatı sürüyor. Operasyonda 342 terörist öldürülürken, 13 köy de ele geçirildi. TSK'nın Afrin'de gerçekleştirdiği Zeytin Dalı Harekatı'nda ABD'nin PKK/YPG'ye gönderdiği odalar dolusu silah ve mühimmat ele geçirilmişti. ÖSO'nun çektiği görüntülerde ABD'nin PKK/YPG'ye yolladığı silah ve mühimmatlar tek tek gösterilmişti.