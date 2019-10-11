Barış Pınarı Harekatı sonrası o paylaşımları yapanların kimlikleri tespit edildi
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin sosyal medyada kara propagandayla halkı kin ve nefrete tahrik edici paylaşımlar yapıldığı tespit edilen 43 hesap hakkında inceleme sürüyor. Hesap sahiplerinden 5'ine yönelik gözaltı kararı verildi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin sosyal medyada kara propaganda yaptığı tespit edilen 5 hesabın sahibi hakkında gözaltı kararı alındı.
Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin sosyal medyada halkı kin ve nefrete tahrik edici paylaşım yapanların yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.
Söz konusu çalışmalar neticesinden tespit edilen kişiler hakkında "halkı kin ve düşmanlığa tahrik etme" ve ''terör örgütü propagandası yapmak'' suçundan savcılıkça gözaltı kararları veriliyor.
Şimdiye kadar sosyal medyada suça konu bu tür paylaşımlar yapan 43 hesap tespit edildi.
Bu hesapların çoğunun gerçek kişilere ait olmadığı, bu nedenle tespit çalışmalarının sürdüğü öğrenildi.
Söz konusu hesapları kullanan 5 kişinin kimliği tespit edildi. Bu kişiler hakkında savcılıkça gözaltı kararı çıkarıldı.
Ayrıca bu kapsamda, "halkı kin ve düşmanlığa tahrik etme" suçundan dün gözaltına alınan "diken.com.tr" adlı internet sitesinin sorumlu yazı işleri müdürü Fatih Gökhan Diler ile Birgün gazetesinin internet sorumlusu Hakan Demir de adli kontrol tedbiriyle serbest bırakılmıştı.
AA
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