Kamışlı saldırısını terör örgütü DEAŞ üstlendi
Suriye-Türkiye sınırındaki Kamışlı ilçesinde gündüz saatlerinde meydana gelen bombalı saldırıyı terör örgütü DEAŞ üstlendi. Terör örgütü YPG/PKK saldırının Türkiye tarafından düzenlendiğini iddia etmişti.
Terör örgütü DEAŞ, internetteki sözde yayın organı Amaq'da, gündüz saatlerinde Kamışlı ilçesinin Garbiye mahallesindeki "emniyet merkezi" önünde bomba yüklü bir araç patlattığı açıklamasını paylaştı.
Terör örgütü YPG/PKK ve yandaşları, gün boyu saldırının Türkiye tarafından yapıldığı iddiasında bulunmuş ve yaralanan sivillere ait görseller paylaşmıştı.
Suriye-Türkiye sınırında yer alan Kamışlı ilçesi, 2012 yılında Beşar Esad rejimi askerlerinin çekilmesiyle YPG/PKK'nın işgaline girmişti. İlçe merkezinde halen rejime ait bazı kurumlar faaliyet gösteriyor.
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