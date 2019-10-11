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Kamışlı saldırısını terör örgütü DEAŞ üstlendi

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 11.10.2019
KAMIŞLI SALDIRISINI TERÖR ÖRGÜTÜ DEAŞ ÜSTLENDİ

Suriye- sınırındaki Kamışlı ilçesinde gündüz saatlerinde meydana gelen bombalı saldırıyı terör örgütü üstlendi. Terör örgütü / saldırının Türkiye tarafından düzenlendiğini iddia etmişti.

Terör örgütü , internetteki sözde yayın organı Amaq'da, gündüz saatlerinde Kamışlı ilçesinin Garbiye mahallesindeki "emniyet merkezi" önünde bomba yüklü bir araç patlattığı açıklamasını paylaştı.

Terör örgütü / ve yandaşları, gün boyu saldırının tarafından yapıldığı iddiasında bulunmuş ve yaralanan sivillere ait görseller paylaşmıştı.

Suriye-Türkiye sınırında yer alan Kamışlı ilçesi, 2012 yılında rejimi askerlerinin çekilmesiyle YPG/PKK'nın işgaline girmişti. İlçe merkezinde halen rejime ait bazı kurumlar faaliyet gösteriyor.

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