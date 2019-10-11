11 Ekim 2019, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara

Suruç'tan acı haber! 2 sivil şehit oldu

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 11.10.2019 Güncelleme Tarihi: 11.10.2019
SURUÇ'TAN ACI HABER! 2 SİVİL ŞEHİT OLDU

Son dakika haberi...Terör örgütü /'nın 'de işgali altındaki bölgelerden Suruç'taki sivillere yönelik havan mermili saldırısında 2 kişi hayatını kaybetti.

Terör örgütü /'nın 'de işgali altındaki bölgelerden, Şanlıurfa'nın Suruç ilçesindeki sivillere yönelik yaptığı havan mermili saldırıda 2 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzur getirmek amacıyla Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK) başlatılan Barış Pınarı Harekatı devam ediyor.

Suriye'de terör örgütü YPG/PKK işgali altındaki bir bölgeden Suruç ilçesindeki sivillerin olduğu noktaya havanlı saldırı düzenlendi.

Havan mermisinin bir eve isabet etmesi sonucu 2 kişi yaşamını yitirdi, 2 kişi yaralandı.

Bu arada, 3 havan mermisi de ilçedeki boş araziye düştü.

Şanlıurfa ve Mardin'in sınır ilçelerine terör örgütü YPG/PKK'lı teröristlerce düzenlenen havanlı ve roketatarlı saldırılarda, aralarında 9 aylık bebeğin de bulunduğu 5'i çocuk 7 sivil yaşamını yitirmişti.

Akçakale'ye düzenlenen saldırılarda Suriye uyruklu 9 aylık bebek Muhammed Omar ve vergi dairesi gelir uzman yardımcısı Cihan Güneş şehit olmuştu.

Ceylanpınar ilçesinde ise 11 yaşlarındaki Elif Terim ve Mazlum Güneş de teröristlerin saldırısında yaralanmış, kaldırıldıkları hastanede kurtarılamamıştı.

Mardin'in Nusaybin ilçesinde de YPG/PKK'nın saldırılarında anne Fatma Yıldız (48) ile kızları Emine (12) ve Leyla Yıldız (15) şehit düşmüştü.

Suruç'tan acı haber! Teröristlerin hain saldırısında 2 sivil şehit oldu |Video SURUÇ'TAN ACI HABER! TERÖRİSTLERİN HAİN SALDIRISINDA 2 SİVİL ŞEHİT OLDU |VİDEO

PKK/YPG Kamışlı'dan saldırdı! Teröristler gazetecileri hedef aldı PKK/YPG KAMIŞLI'DAN SALDIRDI! TERÖRİSTLER GAZETECİLERİ HEDEF ALDI
Son dakika: YPG/PKK sivilleri hedef aldı! Şanlıurfa'da bir çocuk daha şehit oldu SON DAKİKA: YPG/PKK SİVİLLERİ HEDEF ALDI! ŞANLIURFA'DA BİR ÇOCUK DAHA ŞEHİT OLDU
Son dakika: PKK/YPG'li teröristler Akçakale'de sivillere saldırdı! Ölü ve yaralılar var |Video SON DAKİKA: PKK/YPG'Lİ TERÖRİSTLER AKÇAKALE'DE SİVİLLERE SALDIRDI! ÖLÜ VE YARALILAR VAR |VİDEO

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DİĞER GÜNDEM HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    BİZE ULAŞIN