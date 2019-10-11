11 Ekim 2019, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara

PKK'nın ele başlarından Murat Karayılan, ABD'ye ağlıyor: Trump sorumlu

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 11.10.2019 Güncelleme Tarihi: 11.10.2019
PKK VE ABD BİRBİRİNE GİRDİ: TRUMP SORUMLU

'nin çarşamba günü 'nin güneyinde terörü yok etmek için başlatıığı başarıyla devam ederken terör örgütü 'nın elebaşların 'ye ağladı ve "Öldürülen her 'liden Trump sorumludur." dedi.

; sınırının güvenliğini sağlamak, Suriye'nin kuzeyinde Fırat'ın doğusunda kalan alanda güvenli bölge oluşturmak için 'nı başlattı.

Dışişleri Bakanlığı'ndan Barış Pınarı Harekatı açıklaması DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI'NDAN BARIŞ PINARI HAREKATI AÇIKLAMASI

HEDEF YPG'Yİ TEMİZLEMEK

Türk askeri Suriye Milli 'yla birlikte Suriye'nin güneyinde yuvalanan ve bölgenin demografik yapısını değiştirerek işgal etmeye çalışan 'nın Suriye uzantısı 'den temizlemeyi hedefliyor.

Barış Pınarı Harekatı'nda 2 köy terörden temizlendi BARIŞ PINARI HAREKATI'NDA 2 KÖY TERÖRDEN TEMİZLENDİ

PANİK YAPTILAR

Bu harekatla birlikte PKK'nın yöneticileri de panik yapmış durumda. Bir yandan 'ta devam eden Pençe Harekatı'yla kan kaybeden örgüt, Suriye'de de yok olmanın eşiğinde.

Son dakika: STK'lardan Barış Pınarı Harekatı'na tam destek SON DAKİKA: STK'LARDAN BARIŞ PINARI HAREKATI'NA TAM DESTEK

TRUMP'A ÇATIYORLAR

Terör örgütü PKK'nın sözde üst düzey yöneticilerinden , terör örgütünün basın kuruluşuna yaptığı açıklamada adeta 'ye ağladı. Karayılan, açıklamalarında ABD Başkanı 'ı hedef alarak, "Öldürülen her YPG'liden Trump sorumludur" dedi.

Bakan Hulusi Akar: Barış Pınarı Harekatı'nda 342 terörist etkisiz hale getirildi BAKAN HULUSİ AKAR: BARIŞ PINARI HAREKATI'NDA 342 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

kalan karakter 1000

yorumla
Haberin tüm yorumlarını okuyun (7 yorum)
g&#246;kcebeyden gökcebeyden

Onlar Viyetnamda bomba ve mayin aramada kullanilan köpeklere basarilarindan dolayi önce madalya vermis daha sonra nakliyesi masrafli olur deyip Viyetnamda terketmislerdi. Karayilan tarih oku biraz da ne oldugunu anla.Vatansever insanlar Kurt gibi savasir Kurt gibi asaletle dövüserek sehit olur. Vatan düsmanlari ise köpek gibi sevilir beslenir ve köpek gibi ölürler boyunlarinda tasma agizlarinda kemik ile. sonra o tasma alinir baska bir köpege takilir.

Aynı Görüşte misiniz?
evet1
hayır0
cevapla 11.10.2019 20:42
vatandaş vatandaş

şerefsizler, yıllardır kırk senedir öldürdüğünüz masum,kadın, erkek, çoluk, çocuk, genç, yaşlı insanların sorumlusu kim peki?

Aynı Görüşte misiniz?
evet2
hayır0
cevapla 11.10.2019 19:49
izmir ballikuyu abido izmir ballikuyu abido

satti ise bu gayet dogal zira sizler son kullanma tarihi gecmis mahluklarsiniz sayin trump isabetli bi karar almistir kendisini tebrik ediyom

Aynı Görüşte misiniz?
evet53
hayır0
cevapla 11.10.2019 18:42
Mehmet Mehmet

Son ağlaman olacak inşaallah

Aynı Görüşte misiniz?
evet6
hayır0
cevapla 11.10.2019 18:37
Şevket Şevket

Satılık tınız, atıldınız.

Aynı Görüşte misiniz?
evet3
hayır0
cevapla 11.10.2019 17:19
Haberin tüm yorumlarını okuyun (7 yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DİĞER GÜNDEM HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    BİZE ULAŞIN