PKK'nın ele başlarından Murat Karayılan, ABD'ye ağlıyor: Trump sorumlu
Türkiye'nin çarşamba günü Suriye'nin güneyinde terörü yok etmek için başlatıığı Barış Pınarı Harekatı başarıyla devam ederken terör örgütü PKK'nın elebaşların Murat Karayılan ABD'ye ağladı ve "Öldürülen her YPG'liden Trump sorumludur." dedi.
Türkiye; Suriye sınırının güvenliğini sağlamak, Suriye'nin kuzeyinde Fırat'ın doğusunda kalan alanda güvenli bölge oluşturmak için Barış Pınarı Harekatı'nı başlattı.
HEDEF YPG'Yİ TEMİZLEMEK
Türk askeri Suriye Milli Ordusu'yla birlikte Suriye'nin güneyinde yuvalanan ve bölgenin demografik yapısını değiştirerek işgal etmeye çalışan PKK'nın Suriye uzantısı YPG'den temizlemeyi hedefliyor.
PANİK YAPTILAR
Bu harekatla birlikte PKK'nın yöneticileri de panik yapmış durumda. Bir yandan Kuzey Irak'ta devam eden Pençe Harekatı'yla kan kaybeden örgüt, Suriye'de de yok olmanın eşiğinde.
TRUMP'A ÇATIYORLAR
Terör örgütü PKK'nın sözde üst düzey yöneticilerinden Murat Karayılan, terör örgütünün basın kuruluşuna yaptığı açıklamada adeta ABD'ye ağladı. Karayılan, açıklamalarında ABD Başkanı Donald Trump'ı hedef alarak, "Öldürülen her YPG'liden Trump sorumludur" dedi.
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Onlar Viyetnamda bomba ve mayin aramada kullanilan köpeklere basarilarindan dolayi önce madalya vermis daha sonra nakliyesi masrafli olur deyip Viyetnamda terketmislerdi. Karayilan tarih oku biraz da ne oldugunu anla.Vatansever insanlar Kurt gibi savasir Kurt gibi asaletle dövüserek sehit olur. Vatan düsmanlari ise köpek gibi sevilir beslenir ve köpek gibi ölürler boyunlarinda tasma agizlarinda kemik ile. sonra o tasma alinir baska bir köpege takilir.cevapla 11.10.2019 20:42
şerefsizler, yıllardır kırk senedir öldürdüğünüz masum,kadın, erkek, çoluk, çocuk, genç, yaşlı insanların sorumlusu kim peki?cevapla 11.10.2019 19:49
satti ise bu gayet dogal zira sizler son kullanma tarihi gecmis mahluklarsiniz sayin trump isabetli bi karar almistir kendisini tebrik ediyomcevapla 11.10.2019 18:42
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