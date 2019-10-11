PKK'nın ele başlarından Murat Karayılan, ABD'ye ağlıyor: Trump sorumlu

Türkiye; Suriye sınırının güvenliğini sağlamak, Suriye'nin kuzeyinde Fırat'ın doğusunda kalan alanda güvenli bölge oluşturmak için Barış Pınarı Harekatı'nı başlattı.

HEDEF YPG'Yİ TEMİZLEMEK

Türk askeri Suriye Milli Ordusu'yla birlikte Suriye'nin güneyinde yuvalanan ve bölgenin demografik yapısını değiştirerek işgal etmeye çalışan PKK'nın Suriye uzantısı YPG'den temizlemeyi hedefliyor.

PANİK YAPTILAR

Bu harekatla birlikte PKK'nın yöneticileri de panik yapmış durumda. Bir yandan Kuzey Irak'ta devam eden Pençe Harekatı'yla kan kaybeden örgüt, Suriye'de de yok olmanın eşiğinde.

TRUMP'A ÇATIYORLAR

Terör örgütü PKK'nın sözde üst düzey yöneticilerinden Murat Karayılan, terör örgütünün basın kuruluşuna yaptığı açıklamada adeta ABD'ye ağladı. Karayılan, açıklamalarında ABD Başkanı Donald Trump'ı hedef alarak, "Öldürülen her YPG'liden Trump sorumludur" dedi.