Milli Savunma Bakanlığı: Barış Pınarı Harekatı başarıyla devam ediyor
Çarşamba günü saat 16.00 sularında başalayan başlayan Barış Pınarı Harekatı üçüncü gününde devam ediyor. Kara harekatı sonrası bölgedeki son durumla ilgili Milli Savunma Bakanlığı'ndan yeni bir açıklama geldi. Bakanlık, harekatında başarıyla devam ettiğini açıkladı.
Türkiye'nin güney sınırlarında kurulma istenen terör koridorunu yok etmek ve bölgeyi tekrar huzura kavuşturmak için başlatığı Barış Pınarı Harekatı 3. gününde başarılı şekilde devam ediyor. Milli Savunma Bakanlığı son yaptığı açıklamada terör hedeflerinin yok edildiğini ve operasyonun başarıyla devam ettiğini açıkladı.
Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"TERÖR HEDEFLERİ ATEŞ ALTINDA"
"Barış Pınarı Harekâtı gece boyunca karadan ve havadan başarıyla sürdürüldü. Tespit edilen hedefler Hava Kuvvetleri unsurları ve ateş destek vasıtaları tarafından ateş altına alındı. Harekât planlandığı şekilde başarıyla devam ediyor."
BÖLGEDE SON DURUM
Öte yandan AA'nın haberine göre Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla yürütülen Barış Pınarı Harekatı kapsamında, Tel Abyad'daki terör hedefleri sabahın erken saatlerinden itibaren obüs atışlarıyla vuruluyor.
Barış Pınarı Harekatı kapsamında Akçakale'nin karşısındaki Tel Abyad'daki terör örgütü YPG/PKK hedeflerine obüs atışları yapılıyor.
LASTİK VE MAZOT YAKIYORLAR
Terör örgütü YPG/PKK üyeleri ise Tel Abyad ilçe merkezi batısı ve doğusunda, TSK'ye ait SİHA'ların görüntü almasını ve uçakların hedeflerini vurmasını engellemek için lastik ve mazot yakıyor.
Yanan lastik ve mazot nedeniyle gökyüzünde siyah bulutların oluştuğu görüldü. Ayrıca ilçenin güneybatısından da aralıklı olarak silah ve doçka sesleri geliyor.
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