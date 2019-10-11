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Milli Savunma Bakanlığı: Barış Pınarı Harekatı başarıyla devam ediyor

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 11.10.2019 Güncelleme Tarihi: 11.10.2019
BARIŞ PINARIYLA İLGİLİ YENİ AÇIKLAMA!

Çarşamba günü saat 16.00 sularında başalayan başlayan üçüncü gününde devam ediyor. Kara harekatı sonrası bölgedeki son durumla ilgili 'ndan yeni bir açıklama geldi. Bakanlık, harekatında başarıyla devam ettiğini açıkladı.

'nin güney sınırlarında kurulma istenen terör koridorunu yok etmek ve bölgeyi tekrar huzura kavuşturmak için başlatığı 3. gününde başarılı şekilde devam ediyor. son yaptığı açıklamada terör hedeflerinin yok edildiğini ve operasyonun başarıyla devam ettiğini açıkladı.

Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"TERÖR HEDEFLERİ ATEŞ ALTINDA"

"Barış Pınarı Harekâtı gece boyunca karadan ve havadan başarıyla sürdürüldü. Tespit edilen hedefler Hava Kuvvetleri unsurları ve ateş destek vasıtaları tarafından ateş altına alındı. Harekât planlandığı şekilde başarıyla devam ediyor."

BÖLGEDE SON DURUM

Öte yandan AA'nın haberine göre Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla yürütülen Barış Pınarı Harekatı kapsamında, 'daki terör hedefleri sabahın erken saatlerinden itibaren obüs atışlarıyla vuruluyor.

Barış Pınarı Harekatı kapsamında Akçakale'nin karşısındaki Tel Abyad'daki terör örgütü / hedeflerine obüs atışları yapılıyor.

LASTİK VE MAZOT YAKIYORLAR

Terör örgütü YPG/PKK üyeleri ise Tel Abyad ilçe merkezi batısı ve doğusunda, 'ye ait SİHA'ların görüntü almasını ve uçakların hedeflerini vurmasını engellemek için lastik ve mazot yakıyor.

Yanan lastik ve mazot nedeniyle gökyüzünde siyah bulutların oluştuğu görüldü. Ayrıca ilçenin güneybatısından da aralıklı olarak silah ve doçka sesleri geliyor.

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