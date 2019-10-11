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Başkan Erdoğan, İmran Han ile telefonda görüştü! Han'dan Barış Pınarı Harekatı'na tam destek

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 11.10.2019 Güncelleme Tarihi: 11.10.2019
BAŞKAN ERDOĞAN, İMRAN HAN İLE TELEFONDA GÖRÜŞTÜ

Son dakika haberi… Başkan , Pakistan Başbakanı ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede İmran Han'ın, ile ilgili desteğini ifade ettiği öğrenildi.

Başkan , Pakistan Başbakanı ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, İmran Han, ile ilgili desteklerini ifade etti. Görüşmede ayrıca ikili ilişkiler ve bölgesel konular ele alındı.

İMRAN HAN'DAN ÖNEMLİ MESAJLAR

Pakistan gazetesi Dawn'da yer alan haberde, telefon görüşmesinde Han'ın, "Terörizm nedeniyle 70 binden fazla insanı kaybeden ve on yıllardır 3 milyondan fazla mültecinin yükünü taşıyan bir ülke olarak Pakistan, Türkiye'nin 40 bin insanını kaybetmesine sebep olan terörizm tehdidini ve zorluklarını tam olarak anlıyor. Türkiye'nin, Suriye'deki gelişmiş güvenlik, bölgesel istikrar ve barışçıl çözüme kavuşturulması çabalarının tamamen başarılı olması için dua ediyoruz" ifadelerini kullandığı belirtildi.

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cemil inanch cemil inanch

Dostlarımız 1 elin parmakları kadar bile değil ..

Aynı Görüşte misiniz?
evet0
hayır0
cevapla 11.10.2019 20:26
NuR76 NuR76

Kim dost kim düsman belli artik

Aynı Görüşte misiniz?
evet0
hayır0
cevapla 11.10.2019 18:53
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