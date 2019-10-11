Başkan Erdoğan, İmran Han ile telefonda görüştü! Han'dan Barış Pınarı Harekatı'na tam destek
Son dakika haberi… Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Pakistan Başbakanı İmran Han ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede İmran Han'ın, Barış Pınarı Harekatı ile ilgili desteğini ifade ettiği öğrenildi.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Pakistan Başbakanı İmran Han ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, İmran Han, Barış Pınarı Harekatı ile ilgili desteklerini ifade etti. Görüşmede ayrıca ikili ilişkiler ve bölgesel konular ele alındı.
İMRAN HAN'DAN ÖNEMLİ MESAJLAR
Pakistan gazetesi Dawn'da yer alan haberde, telefon görüşmesinde Han'ın, "Terörizm nedeniyle 70 binden fazla insanı kaybeden ve on yıllardır 3 milyondan fazla mültecinin yükünü taşıyan bir ülke olarak Pakistan, Türkiye'nin 40 bin insanını kaybetmesine sebep olan terörizm tehdidini ve zorluklarını tam olarak anlıyor. Türkiye'nin, Suriye'deki gelişmiş güvenlik, bölgesel istikrar ve barışçıl çözüme kavuşturulması çabalarının tamamen başarılı olması için dua ediyoruz" ifadelerini kullandığı belirtildi.
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Dostlarımız 1 elin parmakları kadar bile değil ..cevapla 11.10.2019 20:26
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