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Milli Savunma Bakanlığı'ndan net mesaj: Tek koalisyon ve NATO ülkesi

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 08.10.2019 Güncelleme Tarihi: 08.10.2019
MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI'NDAN NET MESAJ

Milli Savunma Bakanlığından (), Türk Silahlı Kuvvetlerinin () 'nda sahada terör örgütü ile göğüs göğüse mücadele eden tek koalisyon ve ülkesi ordusu olduğu bildirildi.

'nin Twitter hesabından, 'nin yurt içi ve yurt dışı operasyonlarına ilişkin açıklamada bulunuldu.

DEAŞ İLE GÖĞÜS GÖĞÜSE MÜCADELE EDEN TEK KOALİSYON VE NATO ÜLKESİ

TSK'nın, 'nda sahada terör örgütü ile göğüs göğüse mücadele eden tek koalisyon ve ülkesi ordusu olduğu vurgulanan açıklamada, "DEAŞ'ın kanlı eylemlerinden en fazla zarar gören ülkelerden biri olan , hem yurt içinde hem de sınırlarının ötesinde bu terör örgütü ile artan tempo ve şiddetle mücadele etti, Fırat'ın doğusunda da mücadeleye devam edecektir." ifadelerine yer verildi.

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Açıklamada, TSK'nin Fırat Kalkanı Harekatı'nda DEAŞ'ın kutsiyet atfettiği Dabık bölgesini ele geçirmesi ile örgüte en büyük askeri ve ideolojik darbe vurulduğu da hatırlatıldı.

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