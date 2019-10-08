Milli Savunma Bakanlığı'ndan net mesaj: Tek koalisyon ve NATO ülkesi
Milli Savunma Bakanlığından (MSB), Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) Fırat Kalkanı Harekatı'nda sahada DEAŞ terör örgütü ile göğüs göğüse mücadele eden tek koalisyon ve NATO ülkesi ordusu olduğu bildirildi.
MSB'nin Twitter hesabından, TSK'nin yurt içi ve yurt dışı operasyonlarına ilişkin açıklamada bulunuldu.
DEAŞ İLE GÖĞÜS GÖĞÜSE MÜCADELE EDEN TEK KOALİSYON VE NATO ÜLKESİ
TSK'nın, Fırat Kalkanı Harekatı'nda sahada DEAŞ terör örgütü ile göğüs göğüse mücadele eden tek koalisyon ve NATO ülkesi ordusu olduğu vurgulanan açıklamada, "DEAŞ'ın kanlı eylemlerinden en fazla zarar gören ülkelerden biri olan Türkiye, hem yurt içinde hem de sınırlarının ötesinde bu terör örgütü ile artan tempo ve şiddetle mücadele etti, Fırat'ın doğusunda da mücadeleye devam edecektir." ifadelerine yer verildi.
Açıklamada, TSK'nin Fırat Kalkanı Harekatı'nda DEAŞ'ın kutsiyet atfettiği Dabık bölgesini ele geçirmesi ile örgüte en büyük askeri ve ideolojik darbe vurulduğu da hatırlatıldı.
Kahraman Türk Silahlı Kuvvetleri, Fırat Kalkanı Harekâtı'nda sahada DEAŞ terör örgütü ile göğüs göğüse mücadele eden tek Koalisyon ve NATO ülkesi ordusudur. #MSB #TSK pic.twitter.com/rZuXUXioXJ— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) 8 Ekim 2019
The Turkish Armed Forces is the only Coalition and NATO army fighting the DAESH terrorist group hand-to-hand in the field in Operation Euphrates Shield. pic.twitter.com/NZtcVW2KNs— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) 8 Ekim 2019
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