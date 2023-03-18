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Haberler Galeri 14 Mayıs SEÇİM ANKETİ SONUÇLARI BELLİ OLDU | Hangi parti önde, oy oranları nasıl, fark yüzde kaç? Ak Parti, MHP, CHP, İyi Parti...

14 Mayıs SEÇİM ANKETİ SONUÇLARI BELLİ OLDU | Hangi parti önde, oy oranları nasıl, fark yüzde kaç? Ak Parti, MHP, CHP, İyi Parti...

Türkiye 14 Mayıs seçimlerine hazırlanıyor. 2023 seçim tarihi olarak Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın imzaladığı kararnameyle 14 Mayıs olduğu belirlendi. Seçim anket sonuçları 2023 güncel verileri de merak konusu oldu. "Partilerin oy oranları nasıl, kim önce, fark süzde kaç?" gibi sorular araştırılan konular arasında yerini aldı. Seçimler için geri sayım devam ederken son araştırma sonuçları GENAR Araştırma'dan geldi. İhsan Aktaş Cumhur İttifakı, Millet İttifakı ve ittifak dışındaki diğer partilerin oy oranlarını da kapsamlı bir şekilde açıkladı. İşte, son seçim anketi sonuçları...

Giriş Tarihi: 18.03.2023 16:56 Güncelleme Tarihi: 18.03.2023 17:05
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14 Mayıs SEÇİM ANKETİ SONUÇLARI BELLİ OLDU | Hangi parti önde, oy oranları nasıl, fark yüzde kaç? Ak Parti, MHP, CHP, İyi Parti...

2023 seçimlerine geri sayım başlamış durumda. Vatandaşın sandık başına gitmesine 2 aydan az bir süre kaldı. Seçim tarihi, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın imzaladığı kararnameyle 14 Mayıs olarak belirlendi. "Seçim anketi sonuçları nasıl, hangi parti önde?" gibi sorular araştırılmaya devam ediyor. Son dakika haberiyle son seçim anketi sonuçları geldi. İşte, güncel seçim anketi sonuçları 2023...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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14 Mayıs SEÇİM ANKETİ SONUÇLARI BELLİ OLDU | Hangi parti önde, oy oranları nasıl, fark yüzde kaç? Ak Parti, MHP, CHP, İyi Parti...

BAŞKAN ERDOĞAN'DAN SEÇİM AÇIKLAMASI

Başkan Erdoğan hafta başında yaptığı kabine toplantısı ardından seçim tarihini açıklayacağı günü duyurmuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seçim açıklaması;

"18 Haziran 2023 tarihinde yapılması gereken seçimlerin 14 Mayıs'ta yenilenmesi kararını imzalamış bulunuyorum. Yarınki Resmi Gazete'de yayımlanacak kararın ardından YSK 2 aylık seçim takvimini başlatacak. Milletimiz 14 Mayıs'ta cumhurbaşkanı ve milletvekillerini seçmek üzere sandık başına gidecektir."

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14 Mayıs SEÇİM ANKETİ SONUÇLARI BELLİ OLDU | Hangi parti önde, oy oranları nasıl, fark yüzde kaç? Ak Parti, MHP, CHP, İyi Parti...

SON SEÇİM ANKETİ SONUÇLARI BELLİ OLDU

Son seçim anketi GENAR Araştırma'dan geldi. İhsan Aktaş, Cumhur İttifakı, Millet İttifakı ve ittifak dışındaki diğer partilerin oy oranlarını yayınladı.

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14 Mayıs SEÇİM ANKETİ SONUÇLARI BELLİ OLDU | Hangi parti önde, oy oranları nasıl, fark yüzde kaç? Ak Parti, MHP, CHP, İyi Parti...

AK Parti'nin oy oranı yüzde 40'ı aştı, MHP'nin oy oranı ise İYİ Parti'yi geçti.

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14 Mayıs SEÇİM ANKETİ SONUÇLARI BELLİ OLDU | Hangi parti önde, oy oranları nasıl, fark yüzde kaç? Ak Parti, MHP, CHP, İyi Parti...

CHP'nin oy oranı ise yüzde 25'in altında kaldı. HDP'nin oy oranı ise yüzde 10'u aştı.