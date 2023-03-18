14 Mayıs SEÇİM ANKETİ SONUÇLARI BELLİ OLDU | Hangi parti önde, oy oranları nasıl, fark yüzde kaç? Ak Parti, MHP, CHP, İyi Parti...

Türkiye 14 Mayıs seçimlerine hazırlanıyor. 2023 seçim tarihi olarak Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın imzaladığı kararnameyle 14 Mayıs olduğu belirlendi. Seçim anket sonuçları 2023 güncel verileri de merak konusu oldu. "Partilerin oy oranları nasıl, kim önce, fark süzde kaç?" gibi sorular araştırılan konular arasında yerini aldı. Seçimler için geri sayım devam ederken son araştırma sonuçları GENAR Araştırma'dan geldi. İhsan Aktaş Cumhur İttifakı, Millet İttifakı ve ittifak dışındaki diğer partilerin oy oranlarını da kapsamlı bir şekilde açıkladı. İşte, son seçim anketi sonuçları...