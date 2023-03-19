6’lı koalisyonda cumhurbaşkanlığı yardımcılığı krizi! Mansur Yavaş deşifre etti: Aceleye geldi

HABERTÜRK'ÜN SEÇİLMESİ TESADÜF MÜ?

Siyaset kulislerinde bu işin arka planının çok daha karmaşık olduğu, Habertürk TV'nin de bu konuda özel bir misyon üstlendiği konuşuluyor. Önce Akşener'in, sonra da Yavaş'ın yayına çıkartılması buna örnek olarak veriliyor. Bunun da tesadüf olmadığı, bu grup ile Yavaş arasındaki ilişkinin ve sıkı bağların iki dönem Beypazarı Belediye Başkanlığı yaptığı döneme kadar uzandığı, sonra da İyi Parti'nin devreye girmesiyle siyasi boyut kazandığı söyleniyor.

