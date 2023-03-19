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6'lı koalisyonda cumhurbaşkanlığı yardımcılığı krizi! Mansur Yavaş deşifre etti: Aceleye geldi

6'lı koalisyonda cumhurbaşkanlığı yardımclığı krizi giderek büyüyor. Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu'nun Meral Akşener ile yaptığı kısa görüşme ve masaya dönüşle ilgili sorunlar baş göstermeye başladı. Önce Akşener şimdi de Ankara Belediye Başkanı Mansur Yavaş sıkıntıyla ilgili sinyalleri vermeye başladı. Sabah Gazetesi yazarı Mahmut Övür bugünkü yazısında Yavaş'ın açıklamalarının satır aralarındaki detaylara dikkat çekti.

Giriş Tarihi: 19.03.2023 09:23 Güncelleme Tarihi: 19.03.2023 10:11
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6’lı koalisyonda cumhurbaşkanlığı yardımcılığı krizi! Mansur Yavaş deşifre etti: Aceleye geldi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanlığı adaylığına başından beri İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, "Kazanacak aday" gerekçesiyle hep itiraz etti. Hatta 2 Mart'ta masayı bile dağıttı. 6 Mart'ta ise Kılıçdaroğlu'nun yanına İstanbul ve Ankara Büyükşehir Belediye başkanlarını "icracı cumhurbaşkanı yardımcısı" formülüyle monte ettirip geri döndü ama o formülü bile uygulatamadı.

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6’lı koalisyonda cumhurbaşkanlığı yardımcılığı krizi! Mansur Yavaş deşifre etti: Aceleye geldi

Hayal kırıklığı yüzündeki çöküntüden belliydi.
Ancak hayal kırıklığı yaşayan sadece o değildi. Önceki gün Habertürk TV'ye çıkan ABB Başkanı Mansur Yavaş herkesi şoke eden bir çıkış yaptı. Cumhurbaşkanlığı adaylığı veya yardımcılığı konusunda çok da hevesli görünmeyen Yavaş, meğer yardımcılığı bile kimselerle paylaşmak istemiyormuş:

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6’lı koalisyonda cumhurbaşkanlığı yardımcılığı krizi! Mansur Yavaş deşifre etti: Aceleye geldi

"Birkaç gün vaktimiz olsaydı şunu önerecektik; cumhurbaşkanı yardımcısı olarak beni ve Ekrem Başkan'ı ilan edin, sayın genel başkanlarımız milletvekili olsun ve partilerin başında olsunlar diyecektik."

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6’lı koalisyonda cumhurbaşkanlığı yardımcılığı krizi! Mansur Yavaş deşifre etti: Aceleye geldi

Şu sözleri de krizin işareti gibi: "Bu benim fikrim. Bunu sayın genel başkanlarla konuşacağım ama takdir masanın."
Yavaş hâlâ umutlu ki, "Genel başkanlarla konuşacağım" diyebiliyor.
Acaba bu umudu sadece Yavaş mı taşıyor yoksa arka planda Akşener ve bazı küresel merkezler de var mı?

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6’lı koalisyonda cumhurbaşkanlığı yardımcılığı krizi! Mansur Yavaş deşifre etti: Aceleye geldi

HABERTÜRK'ÜN SEÇİLMESİ TESADÜF MÜ?
Siyaset kulislerinde bu işin arka planının çok daha karmaşık olduğu, Habertürk TV'nin de bu konuda özel bir misyon üstlendiği konuşuluyor. Önce Akşener'in, sonra da Yavaş'ın yayına çıkartılması buna örnek olarak veriliyor. Bunun da tesadüf olmadığı, bu grup ile Yavaş arasındaki ilişkinin ve sıkı bağların iki dönem Beypazarı Belediye Başkanlığı yaptığı döneme kadar uzandığı, sonra da İyi Parti'nin devreye girmesiyle siyasi boyut kazandığı söyleniyor.