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6'lı koalisyonda cumhurbaşkanlığı yardımcılığı krizi! Mansur Yavaş deşifre etti: Aceleye geldi
6'lı koalisyonda cumhurbaşkanlığı yardımclığı krizi giderek büyüyor. Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu'nun Meral Akşener ile yaptığı kısa görüşme ve masaya dönüşle ilgili sorunlar baş göstermeye başladı. Önce Akşener şimdi de Ankara Belediye Başkanı Mansur Yavaş sıkıntıyla ilgili sinyalleri vermeye başladı. Sabah Gazetesi yazarı Mahmut Övür bugünkü yazısında Yavaş'ın açıklamalarının satır aralarındaki detaylara dikkat çekti.
Giriş Tarihi: 19.03.2023 09:23Güncelleme Tarihi: 19.03.2023 10:11