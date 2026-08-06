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Gülistan Doku'yu barajda arayan iki dalgıç tutuklandı! Makas ve not çıkarmışlardı

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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5 Ocak 2020'den bu yana Türkiye'nin gündeminden düşmeyen Gülistan Doku dosyasında soruşturma genişletiliyor. Soruşturma kapsamında daha önce aralarında dönemin Tunceli Valisi Tuncay Sonel ile eşi Handan Sonel'in de bulunduğu 25 kişi tutuklanmıştı. Son olarak yürütülen incelemelerde, Doku'yu barajda arayan 2 dalgıç da tutuklandı. Dalgıçların arama sırasında barajdan not ve makas çıkardıkları belirtildi.

Gülistan Doku'yu barajda arayan iki dalgıç tutuklandı! Makas ve not çıkarmışlardı 1

Tunceli'de 5 Ocak 2020'de kaybolan üniversite öğrencisi Gülistan Doku dosyası 6 yılın ardından yeniden açıldı. Ortaya çıkan her detay genç kızın kaybolmadığının aksine organize bir cinayete kurban gittiğinin kanıtıydı.

Gülistan Doku'yu barajda arayan iki dalgıç tutuklandı! Makas ve not çıkarmışlardı 2

Tunceli ve Erzurum Cumhuriyet Başsavcılıklarınca yürütülen soruşturmada, aralarında dönemin valisi Tuncay Sonel ile eşi Handan Sonel'in de olduğu 25 şüpheli tutuklandı.

Gülistan Doku'yu barajda arayan iki dalgıç tutuklandı! Makas ve not çıkarmışlardı 3

Tüm Türkiye'nin yakından takip ettiği soruşturmada, yeni bir gelişme daha yaşandı. Sabah'ın haberine göre Gülistan Doku'nun cesedini Uzunçayır Baraj Gölü'nde arayan 2 dalgıcın delil karartma suçlamasıyla tutuklandığı açıklandı.

Gülistan Doku'yu barajda arayan iki dalgıç tutuklandı! Makas ve not çıkarmışlardı 4

Söz konusu dalgıçlar, 8 ve 10 Ocak 2020'de baraj gölündeki aramalarda Gülistan'a ait reçete, dilekçe olduğu değerlendirilen kağıt parçaları ve makasa ulaşmıştı.

Gülistan Doku'yu barajda arayan iki dalgıç tutuklandı! Makas ve not çıkarmışlardı 5

Gülistan'ın kaybolmasının üzerinden günler geçmesine rağmen kağıttaki metinlerin tahrip olmaması ve halen okunabilir durumda bulunması ise şüphe yaratmıştı.

Gülistan Doku'yu barajda arayan iki dalgıç tutuklandı! Makas ve not çıkarmışlardı 6

Soruşturmanın tekrar ele alınmasıyla birlikte dönemin valisi Tuncay Sonel ve beraberindeki kişilerin bu delilleri bölgeye bıraktığı ve arama çalışmalarını buraya yönlendirdikleri ortaya çıkmıştı.

Gülistan Doku'yu barajda arayan iki dalgıç tutuklandı! Makas ve not çıkarmışlardı 7

GÜLİSTAN'A AİT DOKTOR REÇETESİ ÇIKARTILMIŞTI

Barajdan çıkartılan ıslanmış kağıt parçalarında Gülistan Doku adına düzenlenmiş barkodlu doktor reçetesi ile üzerinde okunabildiği kadarıyla "psikolojikmen bize baskı yaratıldığı" ifadesinin yer alması dikkatlerden kaçmadı.

Gülistan Doku'yu barajda arayan iki dalgıç tutuklandı! Makas ve not çıkarmışlardı 8

Konuya ilişkin dosyaya giren bilirkişi raporunda ise kağıt parçalarının bulunduğu koşullara ilişkin dikkat çeken değerlendirmeler yer aldı.

Gülistan Doku'yu barajda arayan iki dalgıç tutuklandı! Makas ve not çıkarmışlardı 9

Raporda, bir kağıdın barajın yaklaşık 14 metre derinliğinde uzun süre kalmasının mümkün olmadığı, suyun etkisiyle sürüklenmesi gerektiği vurgulandı.

Gülistan Doku'yu barajda arayan iki dalgıç tutuklandı! Makas ve not çıkarmışlardı 10
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