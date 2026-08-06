Gülistan Doku'yu barajda arayan iki dalgıç tutuklandı! Makas ve not çıkarmışlardı

5 Ocak 2020'den bu yana Türkiye'nin gündeminden düşmeyen Gülistan Doku dosyasında soruşturma genişletiliyor. Soruşturma kapsamında daha önce aralarında dönemin Tunceli Valisi Tuncay Sonel ile eşi Handan Sonel'in de bulunduğu 25 kişi tutuklanmıştı. Son olarak yürütülen incelemelerde, Doku'yu barajda arayan 2 dalgıç da tutuklandı. Dalgıçların arama sırasında barajdan not ve makas çıkardıkları belirtildi.

Tunceli'de 5 Ocak 2020'de kaybolan üniversite öğrencisi Gülistan Doku dosyası 6 yılın ardından yeniden açıldı. Ortaya çıkan her detay genç kızın kaybolmadığının aksine organize bir cinayete kurban gittiğinin kanıtıydı.

Tunceli ve Erzurum Cumhuriyet Başsavcılıklarınca yürütülen soruşturmada, aralarında dönemin valisi Tuncay Sonel ile eşi Handan Sonel'in de olduğu 25 şüpheli tutuklandı.

Tüm Türkiye'nin yakından takip ettiği soruşturmada, yeni bir gelişme daha yaşandı. Sabah'ın haberine göre Gülistan Doku'nun cesedini Uzunçayır Baraj Gölü'nde arayan 2 dalgıcın delil karartma suçlamasıyla tutuklandığı açıklandı.

Söz konusu dalgıçlar, 8 ve 10 Ocak 2020'de baraj gölündeki aramalarda Gülistan'a ait reçete, dilekçe olduğu değerlendirilen kağıt parçaları ve makasa ulaşmıştı.