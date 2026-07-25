Gülistan Doku soruşturmasında bilişim şirketi sahibi Mehmet Aca tutuklandı! Dijital delil iddiasında HTS kayıtları dikkat çekti
Gülistan Doku soruşturmasında dijital delillere ilişkin yürütülen incelemede bilişim şirketi sahibi Mehmet Aca tutuklandı. Soruşturma dosyasına göre Gülistan Doku'nun SIM kartı üzerinden Instagram ve WhatsApp hesaplarında işlemler gerçekleştirildi, dijital verilerin silindiği değerlendirildi. HTS kayıtlarında ise işlemlerin tamamlanmasının ardından başlayan telefon trafiği, hâkimlik kararının önemli dayanakları arasında yer aldı.
Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen Gülistan Doku soruşturmasında dijital delillere ilişkin yeni bir gelişme yaşandı. Bilişim şirketi sahibi Mehmet Aca, "bilişim sistemindeki verileri bozma veya yok etmeye azmettirme" ile "suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirmeye azmettirme" suçlamaları kapsamında tutuklandı.
Hâkimlik kararında HTS kayıtları, dijital incelemeler, banka hareketleri ve şüpheli ifadeleri birlikte değerlendirildi.
GÜLİSTAN DOKU'NUN SIM KARTI ANKARA'DA KULLANILDI
Soruşturma dosyasına göre Gülistan Doku'nun ailesi tarafından çıkarılan yedek SIM kart, Tunceli'den Ankara'ya gönderildi.
Kriminal incelemelerde kartın 18 Ocak 2020'de Ankara'nın Sincan ilçesinde bir cihazda kullanıldığı belirlendi.
Dosyaya göre aynı SIM kart üzerinden Gülistan Doku'nun Instagram hesabına giriş yapıldığı, daha sonra WhatsApp aktivasyon işlemlerinin gerçekleştirildiği tespit edildi.
WHATSAPP VERİLERİNİN SİLİNDİĞİ DEĞERLENDİRİLDİ
Soruşturma dosyasındaki teknik incelemelerde WhatsApp aktivasyon kodunun SIM karta gönderildiği belirlendi.
Savcılık, bu işlemler sırasında Gülistan Doku'ya ait WhatsApp hesabındaki verilerin silindiğini değerlendirdi.
Kararda Instagram hesabına yönelik yetkisiz erişim ile WhatsApp işlemleri birlikte ele alınarak dijital delillerin ortadan kaldırılmasına yönelik şüphe bulunduğu belirtildi.
HTS KAYITLARINDA DİKKAT ÇEKEN 6 DAKİKALIK SÜREÇ
Dosyanın en dikkat çekici bölümlerinden biri HTS kayıtları oldu.
Buna göre SIM kart üzerindeki son dijital işlem saat 09.03'te tamamlandı.
Yaklaşık 6 dakika sonra Gökhan Ertok'un Mehmet Aca'yı aradığı, ardından taraflar arasında peş peşe üç telefon görüşmesi yapıldığı tespit edildi.
Soruşturma makamları, önceki HTS kayıtlarında benzer yoğunlukta bir telefon trafiğine rastlanmadığını belirledi.