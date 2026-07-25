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Gülistan Doku soruşturmasında bilişim şirketi sahibi Mehmet Aca tutuklandı! Dijital delil iddiasında HTS kayıtları dikkat çekti

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Gülistan Doku soruşturmasında bilişim şirketi sahibi Mehmet Aca tutuklandı! Dijital delil iddiasında HTS kayıtları dikkat çekti

Gülistan Doku soruşturmasında dijital delillere ilişkin yürütülen incelemede bilişim şirketi sahibi Mehmet Aca tutuklandı. Soruşturma dosyasına göre Gülistan Doku'nun SIM kartı üzerinden Instagram ve WhatsApp hesaplarında işlemler gerçekleştirildi, dijital verilerin silindiği değerlendirildi. HTS kayıtlarında ise işlemlerin tamamlanmasının ardından başlayan telefon trafiği, hâkimlik kararının önemli dayanakları arasında yer aldı.

Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen Gülistan Doku soruşturmasında dijital delillere ilişkin yeni bir gelişme yaşandı. Bilişim şirketi sahibi Mehmet Aca, "bilişim sistemindeki verileri bozma veya yok etmeye azmettirme" ile "suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirmeye azmettirme" suçlamaları kapsamında tutuklandı.

Hâkimlik kararında HTS kayıtları, dijital incelemeler, banka hareketleri ve şüpheli ifadeleri birlikte değerlendirildi.

Gülistan Doku soruşturmasında bilişim şirketi sahibi Mehmet Aca tutuklandı! Dijital delil iddiasında HTS kayıtları dikkat çekti - 1

GÜLİSTAN DOKU'NUN SIM KARTI ANKARA'DA KULLANILDI

Soruşturma dosyasına göre Gülistan Doku'nun ailesi tarafından çıkarılan yedek SIM kart, Tunceli'den Ankara'ya gönderildi.

Kriminal incelemelerde kartın 18 Ocak 2020'de Ankara'nın Sincan ilçesinde bir cihazda kullanıldığı belirlendi.

Dosyaya göre aynı SIM kart üzerinden Gülistan Doku'nun Instagram hesabına giriş yapıldığı, daha sonra WhatsApp aktivasyon işlemlerinin gerçekleştirildiği tespit edildi.

Gülistan Doku soruşturmasında bilişim şirketi sahibi Mehmet Aca tutuklandı! Dijital delil iddiasında HTS kayıtları dikkat çekti - 2

WHATSAPP VERİLERİNİN SİLİNDİĞİ DEĞERLENDİRİLDİ

Soruşturma dosyasındaki teknik incelemelerde WhatsApp aktivasyon kodunun SIM karta gönderildiği belirlendi.

Savcılık, bu işlemler sırasında Gülistan Doku'ya ait WhatsApp hesabındaki verilerin silindiğini değerlendirdi.

Kararda Instagram hesabına yönelik yetkisiz erişim ile WhatsApp işlemleri birlikte ele alınarak dijital delillerin ortadan kaldırılmasına yönelik şüphe bulunduğu belirtildi.

HTS KAYITLARINDA DİKKAT ÇEKEN 6 DAKİKALIK SÜREÇ

Dosyanın en dikkat çekici bölümlerinden biri HTS kayıtları oldu.

Buna göre SIM kart üzerindeki son dijital işlem saat 09.03'te tamamlandı.

Yaklaşık 6 dakika sonra Gökhan Ertok'un Mehmet Aca'yı aradığı, ardından taraflar arasında peş peşe üç telefon görüşmesi yapıldığı tespit edildi.

Soruşturma makamları, önceki HTS kayıtlarında benzer yoğunlukta bir telefon trafiğine rastlanmadığını belirledi.

Gülistan Doku soruşturmasında bilişim şirketi sahibi Mehmet Aca tutuklandı! Dijital delil iddiasında HTS kayıtları dikkat çekti - 3

SON TELEFON VALİ KORUMASINA

HTS kayıtlarına göre üç görüşmenin ardından Mehmet Aca'nın dönemin Tunceli Valisi Tuncay Sonel'in koruması Şükrü Eroğlu'nu aradığı tespit edildi.

Soruşturma dosyasında Eroğlu'nun, Gülistan Doku'nun SIM kartının Ankara'ya gönderilmesi sürecinde yer aldığı bilgisi de yer aldı.

"100 BİN LİRALIK BİLGİSAYAR" SAVUNMASI

Mehmet Aca ifadesinde telefon görüşmelerinin bozulan bir bilgisayar nedeniyle talep edilen 100 bin lirayla ilgili olduğunu savundu.

Aca, Şükrü Eroğlu'nu bu paranın gönderilmemesi için aradığını ileri sürdü.

Ancak hâkimlik, görüşme saatlerinin SIM kart üzerindeki işlemlerle örtüşmesi nedeniyle bu savunmayı yeterli bulmadı.

"SIM KARTTAN HABERİM VAR" BEYANI DOSYAYA GİRDİ

Tutuklu şüpheli Gökhan Ertok ifadesinde, SIM kart üzerinde işlem yaptıktan sonra durumu Mehmet Aca'ya anlattığını söyledi.

Ertok, başka bir ifadesinde ise Aca'nın kendisine "SIM karttan haberim var, gerekeni yap" dediğini öne sürdü.

Mehmet Aca ise bu iddiayı reddederek kendisine iftira atıldığını savundu.

Gülistan Doku soruşturmasında bilişim şirketi sahibi Mehmet Aca tutuklandı! Dijital delil iddiasında HTS kayıtları dikkat çekti - 4

KAYIT DIŞI ÇALIŞMA VE BANKA HAREKETLERİ DE İNCELENDİ

Soruşturma kapsamında Mehmet Aca'nın eski polis memuru Gökhan Ertok'u uzun süre sigortasız çalıştırdığı yönündeki beyanlar da dosyaya girdi.

MASAK incelemesinde Ertok'un kişisel banka hesabının şirket hesabı gibi kullanıldığı, bazı para transferlerinin açıklama bölümünde "ACA Bilişim" ifadelerinin yer aldığı tespit edildi.

Hâkimlik bu verileri de değerlendirmeye aldı.

TUNCAY SONEL İLE TELEFON TRAFİĞİ

HTS kayıtlarına göre Mehmet Aca'nın kullandığı iki farklı telefon hattı üzerinden dönemin Tunceli Valisi Tuncay Sonel ile toplam 63 telefon görüşmesi yaptığı belirlendi.

Soruşturma kapsamında ayrıca Gülistan Doku'nun kaybolmasından bir gün önce de Sonel ile telefon görüşmesi yapıldığı tespit edildi.

Aca ise bu görüşmelerin sosyal medya çalışmaları ve çeşitli konularla ilgili olduğunu savundu.

ELDEN PARA VERDİĞİNİ ANLATTI

Savcılık ifadesinde Mehmet Aca, Tuncay Sonel'in talebi üzerine yetim ve öksüz çocuklar için yaklaşık 400-500 bin lira yardım yaptığını ileri sürdü.

Ayrıca 194 öğrencinin Afyon'a ulaştırılması amacıyla yaklaşık 300 bin lirayı valilik makamında elden teslim ettiğini iddia etti.

Bu iddialar da soruşturma dosyasında yer aldı.

Gülistan Doku soruşturmasında bilişim şirketi sahibi Mehmet Aca tutuklandı! Dijital delil iddiasında HTS kayıtları dikkat çekti - 5

HâKİMLİK SAVUNMAYI YETERLİ BULMADI

Sulh Ceza Hâkimliği, HTS kayıtları, dijital incelemeler, banka hareketleri, tanık beyanları ve şüpheli ifadelerini birlikte değerlendirdi.

Kararda, Mehmet Aca hakkında suç delillerini karartmaya ve bilişim sistemindeki verilerin yok edilmesine azmettirdiğine ilişkin kuvvetli suç şüphesinin bulunduğu belirtildi.

Delillerin henüz tam olarak toplanmamış olması ve soruşturmanın devam etmesi nedeniyle adli kontrol tedbirlerinin yetersiz kalacağı değerlendirilerek tutuklanmasına karar verildi.

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