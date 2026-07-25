Mehmet Aca ise bu iddiayı reddederek kendisine iftira atıldığını savundu.

Ertok, başka bir ifadesinde ise Aca'nın kendisine "SIM karttan haberim var, gerekeni yap" dediğini öne sürdü.

Ancak hâkimlik, görüşme saatlerinin SIM kart üzerindeki işlemlerle örtüşmesi nedeniyle bu savunmayı yeterli bulmadı.

Aca, Şükrü Eroğlu'nu bu paranın gönderilmemesi için aradığını ileri sürdü.

Mehmet Aca ifadesinde telefon görüşmelerinin bozulan bir bilgisayar nedeniyle talep edilen 100 bin lirayla ilgili olduğunu savundu.

HTS kayıtlarına göre üç görüşmenin ardından Mehmet Aca'nın dönemin Tunceli Valisi Tuncay Sonel'in koruması Şükrü Eroğlu'nu aradığı tespit edildi.

KAYIT DIŞI ÇALIŞMA VE BANKA HAREKETLERİ DE İNCELENDİ

Soruşturma kapsamında Mehmet Aca'nın eski polis memuru Gökhan Ertok'u uzun süre sigortasız çalıştırdığı yönündeki beyanlar da dosyaya girdi.

MASAK incelemesinde Ertok'un kişisel banka hesabının şirket hesabı gibi kullanıldığı, bazı para transferlerinin açıklama bölümünde "ACA Bilişim" ifadelerinin yer aldığı tespit edildi.

Hâkimlik bu verileri de değerlendirmeye aldı.

TUNCAY SONEL İLE TELEFON TRAFİĞİ

HTS kayıtlarına göre Mehmet Aca'nın kullandığı iki farklı telefon hattı üzerinden dönemin Tunceli Valisi Tuncay Sonel ile toplam 63 telefon görüşmesi yaptığı belirlendi.

Soruşturma kapsamında ayrıca Gülistan Doku'nun kaybolmasından bir gün önce de Sonel ile telefon görüşmesi yapıldığı tespit edildi.

Aca ise bu görüşmelerin sosyal medya çalışmaları ve çeşitli konularla ilgili olduğunu savundu.

ELDEN PARA VERDİĞİNİ ANLATTI

Savcılık ifadesinde Mehmet Aca, Tuncay Sonel'in talebi üzerine yetim ve öksüz çocuklar için yaklaşık 400-500 bin lira yardım yaptığını ileri sürdü.

Ayrıca 194 öğrencinin Afyon'a ulaştırılması amacıyla yaklaşık 300 bin lirayı valilik makamında elden teslim ettiğini iddia etti.

Bu iddialar da soruşturma dosyasında yer aldı.