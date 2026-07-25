Bakan Gürlek'ten Gülistan Doku açıklaması: Ucu nereye giderse gitsin aydınlatılacak
Adalet Bakanı Akın Gürlek, Gülistan Doku’nun kaybolmasıyla ilgili yürütülen soruşturmaya ilişkin kritik açıklamalarda bulundu. Soruşturma kapsamında bu hafta gerçekleştirilen yeni dalga operasyonlarda 32 şüpheli hakkında adli işlem yapıldığını ve 15 şüphelinin tutuklandığını belirten Bakan Gürlek, gerçeğin örtbas edilmesine asla izin verilmeyeceğini vurguladı. Bakan Gürlek, "Ucu nereye giderse gitsin, maddi gerçeğin üzerinin örtülmesine müsaade etmeyeceğiz." dedi.
Adalet Bakanı Akın Gürlek, kayıp Gülistan Doku soruşturmasına ilişkin yürütülen yeni dalga operasyonlar ve adli süreç hakkında açıklama yaptı.
YENİ DALGA OPERASYONLARDA 15 TUTUKLAMA!
Soruşturmadaki son gelişmeleri paylaşan Adalet Bakanı Akın Gürlek, bu hafta gerçekleştirilen yeni dalga operasyonlarla birlikte 32 şüpheli hakkında adli işlem tesis edildiğini bildirdi. Bakan Gürlek'in paylaştığı verilere göre;
15 şüpheli tutuklandı, 14 şüpheli hakkında adli kontrol tedbiri uygulandı, Kırmızı bülten kapsamında yakalanan 1 şüphelinin Türkiye'ye iade süreci başlatıldı, 2 şüphelinin ise gözaltı işlemleri devam ediyor.
"BÜTÜN DELİLLER İNCELENİYOR"
Soruşturmanın büyük bir titizlikle sürdürüldüğünü vurgulayan Bakan Gürlek, silinen veya değiştirilen verilerin dahi mercek altına alındığını belirtti. İncelemelerin çok yönlü devam ettiğini aktaran Gürlek, şu bilgileri paylaştı:
"Soruşturma kapsamında; HTS ve daraltılmış baz kayıtları, kamera görüntüleri, dijital materyaller, mali hareketler, hastane verileri, araçlar ile DNA ve kriminal bulgular titizlikle incelenmektedir. Silinen ya da değiştirildiği değerlendirilen kayıtların geri getirilmesine ve maddi gerçeği ortaya çıkaracak bütün delillerin eksiksiz şekilde elde edilmesine yönelik çalışmalar devam etmektedir."