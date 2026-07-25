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Bakan Gürlek'ten Gülistan Doku açıklaması: Ucu nereye giderse gitsin aydınlatılacak

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Bakan Gürlek'ten Gülistan Doku açıklaması: Ucu nereye giderse gitsin aydınlatılacak

Adalet Bakanı Akın Gürlek, Gülistan Doku’nun kaybolmasıyla ilgili yürütülen soruşturmaya ilişkin kritik açıklamalarda bulundu. Soruşturma kapsamında bu hafta gerçekleştirilen yeni dalga operasyonlarda 32 şüpheli hakkında adli işlem yapıldığını ve 15 şüphelinin tutuklandığını belirten Bakan Gürlek, gerçeğin örtbas edilmesine asla izin verilmeyeceğini vurguladı. Bakan Gürlek, "Ucu nereye giderse gitsin, maddi gerçeğin üzerinin örtülmesine müsaade etmeyeceğiz." dedi.

Adalet Bakanı Akın Gürlek, kayıp Gülistan Doku soruşturmasına ilişkin yürütülen yeni dalga operasyonlar ve adli süreç hakkında açıklama yaptı.

Adalet Bakanı Akın GürlekAdalet Bakanı Akın Gürlek

YENİ DALGA OPERASYONLARDA 15 TUTUKLAMA!

Soruşturmadaki son gelişmeleri paylaşan Adalet Bakanı Akın Gürlek, bu hafta gerçekleştirilen yeni dalga operasyonlarla birlikte 32 şüpheli hakkında adli işlem tesis edildiğini bildirdi. Bakan Gürlek'in paylaştığı verilere göre;

15 şüpheli tutuklandı, 14 şüpheli hakkında adli kontrol tedbiri uygulandı, Kırmızı bülten kapsamında yakalanan 1 şüphelinin Türkiye'ye iade süreci başlatıldı, 2 şüphelinin ise gözaltı işlemleri devam ediyor.

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"BÜTÜN DELİLLER İNCELENİYOR"

Soruşturmanın büyük bir titizlikle sürdürüldüğünü vurgulayan Bakan Gürlek, silinen veya değiştirilen verilerin dahi mercek altına alındığını belirtti. İncelemelerin çok yönlü devam ettiğini aktaran Gürlek, şu bilgileri paylaştı:

"Soruşturma kapsamında; HTS ve daraltılmış baz kayıtları, kamera görüntüleri, dijital materyaller, mali hareketler, hastane verileri, araçlar ile DNA ve kriminal bulgular titizlikle incelenmektedir. Silinen ya da değiştirildiği değerlendirilen kayıtların geri getirilmesine ve maddi gerçeği ortaya çıkaracak bütün delillerin eksiksiz şekilde elde edilmesine yönelik çalışmalar devam etmektedir."

Bakan Gürlek'ten Gülistan Doku açıklaması: Ucu nereye giderse gitsin aydınlatılacak - 1

Soruşturmada görev alan kurumlara ve güvenlik güçlerine teşekkür eden Adalet Bakanı Akın Gürlek; Tunceli ve Erzurum Cumhuriyet Başsavcılıkları başta olmak üzere Emniyet ve Jandarma teşkilatlarına, JASAT ekiplerine, KOM Başkanlığına, MASAK'a ve Adli Tıp Kurumuna özverili çalışmalarından dolayı şükranlarını sundu.

Bakan Gürlek'ten Gülistan Doku açıklaması: Ucu nereye giderse gitsin aydınlatılacak - 2

"UCU NEREYE GİDERSE GİTSİN AYDINLATILACAK"

Açıklamasını adalet vurgusuyla tamamlayan Bakan Gürlek, kararlılık mesajı vererek şu ifadeleri kullandı:

"Ucu nereye giderse gitsin, maddi gerçeğin üzerinin örtülmesine müsaade etmeyeceğiz. Gülistan Doku'nun akıbeti bütün yönleriyle aydınlatılıncaya, sorumlular adalet önünde hesap verinceye kadar bu dosyanın peşini bırakmayacağız."

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