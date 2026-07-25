Bakan Gürlek'ten Gülistan Doku açıklaması: Ucu nereye giderse gitsin aydınlatılacak

Adalet Bakanı Akın Gürlek, kayıp Gülistan Doku soruşturmasına ilişkin yürütülen yeni dalga operasyonlar ve adli süreç hakkında açıklama yaptı.

15 şüpheli tutuklandı, 14 şüpheli hakkında adli kontrol tedbiri uygulandı, Kırmızı bülten kapsamında yakalanan 1 şüphelinin Türkiye'ye iade süreci başlatıldı, 2 şüphelinin ise gözaltı işlemleri devam ediyor.

Soruşturmadaki son gelişmeleri paylaşan Adalet Bakanı Akın Gürlek, bu hafta gerçekleştirilen yeni dalga operasyonlarla birlikte 32 şüpheli hakkında adli işlem tesis edildiğini bildirdi. Bakan Gürlek'in paylaştığı verilere göre;

Eski Tunceli Valisi Tuncay Sonel'in eşi Handan Sonel

"BÜTÜN DELİLLER İNCELENİYOR"

Soruşturmanın büyük bir titizlikle sürdürüldüğünü vurgulayan Bakan Gürlek, silinen veya değiştirilen verilerin dahi mercek altına alındığını belirtti. İncelemelerin çok yönlü devam ettiğini aktaran Gürlek, şu bilgileri paylaştı:

"Soruşturma kapsamında; HTS ve daraltılmış baz kayıtları, kamera görüntüleri, dijital materyaller, mali hareketler, hastane verileri, araçlar ile DNA ve kriminal bulgular titizlikle incelenmektedir. Silinen ya da değiştirildiği değerlendirilen kayıtların geri getirilmesine ve maddi gerçeği ortaya çıkaracak bütün delillerin eksiksiz şekilde elde edilmesine yönelik çalışmalar devam etmektedir."