Gülistan Doku soruşturması kapsamında tutuklu bulunan dönemin Tunceli Valisi Tuncay Sonel'in el konulan dijital materyallerinde yapılan inceleme, yeni bir suç dosyasını ortaya çıkardı. Savcılık sevk yazısına göre Sonel; koruma polisi Şükrü Eroğlu ve Gökhan Ertok üzerinden kendisini eleştiren sosyal medya kullanıcılarının tespit edilmesi, hesaplarının kapatılması ve kullanıcıların takibe alınması yönünde talimatlar verdi. "Gereğini yaparsınız kardaş" mesajı, telefona uzaktan erişim, eve "böcek" yerleştirilmesi ve koruma polisinin hesabından yapılan toplam 30 bin liralık para transferi dosyanın en çarpıcı başlıkları oldu. Sonel, Eroğlu ve Ertok; nitelikli yağma, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçirme ve bilişim sistemine müdahale suçlarından ayrı ayrı yeniden tutuklandı.

Başsavcılık, elde edilen bulguların kişisel verilerin hukuka aykırı olarak ele geçirilmesi, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, nitelikli yağma ve bilişim sistemindeki verileri bozma veya değiştirme suçlarına ilişkin somut emareler içerdiğini değerlendirdi.

Aramalarda Sonel'e ait cep telefonları, bilgisayarlar, sabit diskler, taşınabilir bellekler ve DVD'lerin de aralarında bulunduğu çok sayıda dijital materyale el konuldu. Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce imajları alınan cihazlarda yapılan adli bilişim incelemelerinde, soruşturmanın seyrini değiştiren mesajlaşma ve talimat içeriklerine ulaşıldı.

Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığınca Gülistan Doku'nun 5 Ocak 2020'de kaybolması ve olayın cinayetle sonuçlandığı yönündeki iddialara ilişkin yürütülen soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı. Soruşturma kapsamında 17 Nisan 2026'da Elazığ'daki Sheraton Otel'de yakalanan dönemin Tunceli Valisi, Mülkiye Başmüfettişi Tuncay Sonel'in Ankara ve Elazığ'daki adresleri, iş yeri ve kullandığı araçlarda eş zamanlı aramalar yapılmıştı.

ELEŞTİREN HESAPLAR İÇİN TALİMAT VERDİ

Savcılık sevk yazısına göre Tuncay Sonel'in, sosyal medya platformlarında kendisi aleyhine paylaşım yapan hesapların ve kullanıcıların tespit edilmesi için Gökhan Ertok'a talimat verdiği belirlendi. Yazışmalarda, aleyhte paylaşım yapan hesapların kapatılmasının da istendiği, Ertok'un bu talimatlar doğrultusunda kullanıcıları tespit ederek Sonel'e bilgi verdiği kaydedildi.

Bu çalışmalar karşılığında, Sonel'in koruma polisi Şükrü Eroğlu'nun hesabından Gökhan Ertok'a 25 Nisan 2019 ve 5 Temmuz 2019 tarihlerinde iki ayrı işlemle 5'er bin liradan toplam 10 bin lira gönderildiği tespit edildi. Savcılık, para transferlerinin gerçekleştirildiği dönemde asgari ücretin yaklaşık 2 bin 20 lira, polis memuru maaşının ise yaklaşık 5 bin 700 ila 6 bin 150 lira arasında olduğuna da sevk yazısında yer verdi.