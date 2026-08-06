Karadağ Başbakanı'nın eşinden Emine Erdoğan'ın vizyonuna övgü

2026 NATO Zirvesi için Ankara'ya gelen Karadağ Başbakanı Milojko Spajic'in eşi Milena Spajic, lider eşleri programında verdiği mesajlarla dikkat çekti. Spajic, Türkiye'yi ve Emine Erdoğan'ın aile ile sürdürülebilirlik alanındaki çalışmalarını yakından takip ettiğini söyledi.

2026 NATO Zirvesi kapsamında Ankara'ya gelen Karadağ Başbakanı Milojko Spajic'e eşi Milena Spajic de eşlik etti. Milena Spajic, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın ev sahipliğinde düzenlenen lider eşleri programında yaptığı konuşmayla öne çıktı.

DİJİTAL DÜNYADA ÇOCUKLARA GÜVENLİK ÇAĞRISI Sabah yazarı Ömer Karahan'ın haberine göre Spajic, çocukların dijital dünyada güvenliğinin ele alındığı yuvarlak masa toplantısında önemli mesajlar verdi. Konuşmasında, "Çocuklar, fiziksel ve dijital dünya arasında ayrım yapamıyor. Onlar için tek bir dünya var. Bizim sorumluluğumuz da o dünyayı güvenli kılmak." ifadelerini kullanan Spajic, dijital dönüşüm sürecinde çocukların korunmasının önemine dikkat çekti.

Kamuoyunda sade ve gösterişten uzak duruşuyla tanınan Milena Spajic, sosyal sorumluluk projelerine verdiği destekle biliniyor. Karadağ'da yaptığı konuşmalarda aile, dayanışma ve toplumsal birlik mesajlarını sık sık öne çıkaran Spajic, "Bizi her gün sevgiye, iyi insanlara olan inanç ve çocuklarımız için daha güzel bir geleceğe olan umut yönlendirsin." sözleriyle de dikkat çekmişti.

NATO Zirvesi'nin diplomasi trafiği sırasında farklı ülkelerin lider eşleriyle bir araya gelen Milena Spajic, Emine Erdoğan'ın davetlisi olarak düzenlenen programlara katıldı. Başbakan Milojko Spajic ile birlikte Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve Emine Erdoğan'ın ev sahipliğindeki resmi resepsiyonda da yer alan Spajic, Türkiye ile Karadağ arasındaki dostane ilişkilere vurgu yaptı.

EMİNE ERDOĞAN'IN PROJELERİNE HAYRAN KALDI Zirvenin ardından değerlendirmelerde bulunan Milena Spajic, Türkiye'yi, Türk insanını ve Türkiye'nin tatil destinasyonlarını çok sevdiğini belirtti.