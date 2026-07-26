Gülistan Doku cinayetinde Handan Sonel'den çarpıcı ifade: Umut Altaş oğlumdan 10 bin dolar istedi
Gülistan Doku cinayeti soruşturmasında yeni bir gelişme yaşandı. Cumhuriyet Başsavcısı Ebru Cansu tarafından ifadesi alınan tutuklu Handan Sonel, ABD'de tutuklu bulunan firari şüpheli Umut Altaş'ın oğlu Mustafa Türkay Sonel'den 10 bin dolar istediğini öne sürdü.
Tunceli'de 6 yıl aradan sonra cinayete kurban gittiği belirlenen üniversite öğrencisi Gülistan Doku'yla ilgili soruşturma devam ediyor. Gülistan Doku'nun cansız bedenine ulaşılması amacıyla Cumhuriyet Başsavcısı Ebru Cansu'nun yürüttüğü soruşturmada yeni gözaltılarla birlikte çemberin giderek daraldığı belirtiliyor.
Soruşturma kapsamında delilleri gizlemek ve yok etmek suçundan tutuklanan eski Tunceli Valisi Tuncay Sonel'in eşi Handan Sonel'in ifadesine ulaşıldı. Başsavcı Cansu tarafından bizzat sorgulanan Sonel'in ABD'de tutuklu bulunan firari şüpheli Umut Altaş ile koruma polisi Şükrü Eroğlu'na yönelik sözleri dikkat çekti.
"VALİNİN OĞLUNDAN 10 BİN DOLAR İSTEDİ"
Sabah'tan Hüseyin Kaçar'ın haberine göre delilleri gizlemek ve yok etmek suçundan tutuklanarak cezaevine gönderilen Handan Sonel, ifadesinde şunları kaydetti:
"Umut Altaş'ı Tunceli ilinde oğlumun son 1 senedir arkadaşı olması nedeniyle tanırım. Bir kez konuta Uğurcan ve ismini bilmediğim bir arkadaşı ile gelmişti, çok da kalmamışlardı zaten."
"Sorun olup olmadığını da bilmiyorum. Oğluma bir kez sordum, 'Bir şey mi oldu?' diye. Onun da bana 'Boşver anne' dediğini hatırlıyorum. Oğlum İstanbul'da, Umut da Amerika'dayken bir kez oğlumdan para istemiş. Türkay ile Ordu'ya geldiğinde konuşmuş olabiliriz. Kendisi oğlumdan para istediğini söyledi. Oğlum bana, 'Saçma sapan 10.000 dolar para istedi. Ben öğrenciyim, benden bu kadar para istiyorsun' diye cevaplamış. Bu parayı göndermediğini kesinlikle biliyorum."
HANDAN SONEL'DEN ŞÜKRÜ EROĞLU İLE İLGİLİ DİKKAT ÇEKEN İFADELER
Vali Tuncay Sonel ile baba-oğul ilişkisi olduğu öne sürülen koruma polisi Şükrü Eroğlu hakkında da iddialarda bulunan Handan Sonel, "Şükrü Eroğlu, eşimin İstanbul'daki görevinden itibaren vali yakın korumalığını yaptı. Eşimin tayini Tunceli'ye çıkınca Şükrü'nün talebi doğrultusunda doğu hizmetini de yapması için bizimle Tunceli'ye geldi" dedi.