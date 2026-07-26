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Gülistan Doku cinayetinde Handan Sonel'den çarpıcı ifade: Umut Altaş oğlumdan 10 bin dolar istedi

Giriş Tarihi:
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Gülistan Doku cinayeti soruşturmasında yeni bir gelişme yaşandı. Cumhuriyet Başsavcısı Ebru Cansu tarafından ifadesi alınan tutuklu Handan Sonel, ABD'de tutuklu bulunan firari şüpheli Umut Altaş'ın oğlu Mustafa Türkay Sonel'den 10 bin dolar istediğini öne sürdü.

Gülistan Doku cinayetinde Handan Sonel'den çarpıcı ifade: Umut Altaş oğlumdan 10 bin dolar istedi 1

Tunceli'de 6 yıl aradan sonra cinayete kurban gittiği belirlenen üniversite öğrencisi Gülistan Doku'yla ilgili soruşturma devam ediyor. Gülistan Doku'nun cansız bedenine ulaşılması amacıyla Cumhuriyet Başsavcısı Ebru Cansu'nun yürüttüğü soruşturmada yeni gözaltılarla birlikte çemberin giderek daraldığı belirtiliyor.

Gülistan Doku cinayetinde Handan Sonel'den çarpıcı ifade: Umut Altaş oğlumdan 10 bin dolar istedi 2

Soruşturma kapsamında delilleri gizlemek ve yok etmek suçundan tutuklanan eski Tunceli Valisi Tuncay Sonel'in eşi Handan Sonel'in ifadesine ulaşıldı. Başsavcı Cansu tarafından bizzat sorgulanan Sonel'in ABD'de tutuklu bulunan firari şüpheli Umut Altaş ile koruma polisi Şükrü Eroğlu'na yönelik sözleri dikkat çekti.

Gülistan Doku cinayetinde Handan Sonel'den çarpıcı ifade: Umut Altaş oğlumdan 10 bin dolar istedi 3

"VALİNİN OĞLUNDAN 10 BİN DOLAR İSTEDİ"

Sabah'tan Hüseyin Kaçar'ın haberine göre delilleri gizlemek ve yok etmek suçundan tutuklanarak cezaevine gönderilen Handan Sonel, ifadesinde şunları kaydetti:

"Umut Altaş'ı Tunceli ilinde oğlumun son 1 senedir arkadaşı olması nedeniyle tanırım. Bir kez konuta Uğurcan ve ismini bilmediğim bir arkadaşı ile gelmişti, çok da kalmamışlardı zaten."

Gülistan Doku cinayetinde Handan Sonel'den çarpıcı ifade: Umut Altaş oğlumdan 10 bin dolar istedi 4

"Sorun olup olmadığını da bilmiyorum. Oğluma bir kez sordum, 'Bir şey mi oldu?' diye. Onun da bana 'Boşver anne' dediğini hatırlıyorum. Oğlum İstanbul'da, Umut da Amerika'dayken bir kez oğlumdan para istemiş. Türkay ile Ordu'ya geldiğinde konuşmuş olabiliriz. Kendisi oğlumdan para istediğini söyledi. Oğlum bana, 'Saçma sapan 10.000 dolar para istedi. Ben öğrenciyim, benden bu kadar para istiyorsun' diye cevaplamış. Bu parayı göndermediğini kesinlikle biliyorum."

Gülistan Doku cinayetinde Handan Sonel'den çarpıcı ifade: Umut Altaş oğlumdan 10 bin dolar istedi 5

HANDAN SONEL'DEN ŞÜKRÜ EROĞLU İLE İLGİLİ DİKKAT ÇEKEN İFADELER

Vali Tuncay Sonel ile baba-oğul ilişkisi olduğu öne sürülen koruma polisi Şükrü Eroğlu hakkında da iddialarda bulunan Handan Sonel, "Şükrü Eroğlu, eşimin İstanbul'daki görevinden itibaren vali yakın korumalığını yaptı. Eşimin tayini Tunceli'ye çıkınca Şükrü'nün talebi doğrultusunda doğu hizmetini de yapması için bizimle Tunceli'ye geldi" dedi.

Gülistan Doku cinayetinde Handan Sonel'den çarpıcı ifade: Umut Altaş oğlumdan 10 bin dolar istedi 6

"SELVİ HANIMLA GİTMİŞTİK"

Handan Sonel ifadesinin devamında şu iddiaları dile getirdi:

"Tunceli'de polisimiz olması sebebiyle görev samimiyetimiz vardı. Ailecek görüşmezdik. Sadece bir kez oğlu doğduğunda bebek görmeye gitmiştim. Aynı gün 4-5 polise de bebek görmeye ve evlilik yıl dönümü dolayısıyla konutta çalışan Selvi Hanım ile gitmiştik. Selvi Hanım da bize eşlik etmişti. Bir kez de benim korumam Eren Kurnaz'ın bebeği olmuştu, onu da ziyarete gitmiştim."

Gülistan Doku cinayetinde Handan Sonel'den çarpıcı ifade: Umut Altaş oğlumdan 10 bin dolar istedi 7

"Şükrü Eroğlu'nun eşi Gökçe Hanım'ı tanırım, bilirim ancak samimiyetimiz yoktur. Bir kez Tunceli'de evine gittim. Ordu'da da bir kez evime ziyarete gelmişti.

Koruma polisi iken kullandığı aracı asla bilmiyorum. Araçla konuta geldiklerinde araçlarını aşağıda görünmeyecek bir yere bırakırlardı. Görsem de markasını da rengini de bilmem."

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