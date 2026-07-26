Gülistan Doku cinayetinde Handan Sonel'den çarpıcı ifade: Umut Altaş oğlumdan 10 bin dolar istedi

"Tunceli'de polisimiz olması sebebiyle görev samimiyetimiz vardı. Ailecek görüşmezdik. Sadece bir kez oğlu doğduğunda bebek görmeye gitmiştim. Aynı gün 4-5 polise de bebek görmeye ve evlilik yıl dönümü dolayısıyla konutta çalışan Selvi Hanım ile gitmiştik. Selvi Hanım da bize eşlik etmişti. Bir kez de benim korumam Eren Kurnaz'ın bebeği olmuştu, onu da ziyarete gitmiştim."

"Şükrü Eroğlu'nun eşi Gökçe Hanım'ı tanırım, bilirim ancak samimiyetimiz yoktur. Bir kez Tunceli'de evine gittim. Ordu'da da bir kez evime ziyarete gelmişti.

Koruma polisi iken kullandığı aracı asla bilmiyorum. Araçla konuta geldiklerinde araçlarını aşağıda görünmeyecek bir yere bırakırlardı. Görsem de markasını da rengini de bilmem."