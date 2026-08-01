Gülistan Doku soruşturmasında 4. dalga operasyon! Tutuklu sayısı 27'ye yükseldi

Erzurum ve Tunceli Cumhuriyet Başsavcılıklarının ortak yürüttüğü Gülistan Doku soruşturmasında 15 ilde eş zamanlı 4. dalga operasyon düzenlendi. Aralarında emniyet müdürü ve amirlerin de bulunduğu 19 şüpheli gözaltına alınırken, delillere müdahale ve usulsüzlük iddiaları kapsamında adliyeye sevk edilen 12 şüpheli tutuklandı. Soruşturmada tutuklu sayısı 27'ye yükseldi.

Gülistan Doku davasında 4. dalga operasyonunda 19 şüpheli hakkındaki gözaltı kararının ardından; ilk gün Erzurum Adliyesine getirilen 8 şüpheliden 4 kişi tutuklanmış, 3 kişiye adli kontrol kararı verilmiş ve 1 kişi de savcılık ifadesi sonrası serbest bırakılmıştı. Devam eden süreçte ikinci gün adli işlemleri tamamlanan 6 şüpheliden 5'i mahkeme tarafından tutuklanırken; 1 kişi adli kontrol şartıyla serbest kaldı. Kalan 5 şüpheli kolluk görevlisinde de savcılıktaki ifade işlemleri sonrası 4'ü mahkemeye sevk edildi. Bunlardan 2'si mahkeme tarafından tutuklanırken, 2'si adli kontrol şartıyla serbest kaldı. 1 şüphelinin ise savcılıktaki sorgusu halen sürüyor.