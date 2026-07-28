Tunceli'de 2020 yılından bu yana haber alınamayan Munzur Üniversitesi öğrencisi Gülistan Doku dosyası kapsamındaki soruşturma derinleşiyor. Dosyadaki gizli tanık beyanları ve MASAK raporları doğrultusunda gözaltına alınan dönemin Tunceli Valisi Tuncay Sonel'in eşi Handan Sonel'in kolluktaki sorgusunda detaylar ortaya çıktı. Sorguda Sonel'e, konut çalışanlarının tanıklıklarından oğluna ait iddialara, gayrimenkul varlıklarından ev aramasında el konulan 13.4 milyon TL değerindeki ziynet eşyalarına kadar geniş bir yelpazede sorular yöneltildi.

Soruşturma dosyasında yer alan MASAK raporlarında, koruma polisi Şükrü Eroğlu'nun hesabından yapılan transferler de Handan Sonel'e soruldu. Sonel, kızına alınan bisiklet için polise elden 2 bin TL ödeme yapıldığını, konutun mutfak, iaşe ve gıda giderlerinin kapatılması için 10 bin TL harcama yapıldığını, Ordu'daki pilates hocasına 3 bin TL ders ücreti gönderildiğini ve astım alerjisi için kozalak şurubu alındığını belirterek tüm hareketlerin ev içi küçük harcamalar olduğunu bildirdi.

Oğlunun odasından çıkmama olayının okulda yaşanan bir tartışmadan kaynaklandığını, çöpe atılan kolilerin ise giysi değil, oğlunun balık yemi yapmak için beslediği böcek ve solucan kutuları olduğunu savundu. Ev aramasında el konulan ruhsatsız Sig Sauer marka tabancanın sıfır olduğunu ve eşinin nereden aldığını bilmediğini belirten Sonel, oğlunun evde gerçek silahı olmadığını, polislere özenerek boncuk atan airsoft oyuncak silahlar kullandığını kaydetti.

Valilik konutunda görev yapan temizlik çalışanlarının, "Olay günü bizi panikle evden gönderdi" ve "Oğlu Mustafa Türkay günlerce odasından çıkmadı, eşyaları kolilenip atıldı" şeklindeki tanık beyanlarını reddeden Sonel, çalışanların tehdit veya kurgu ile ifade vermiş olabileceğini iddia etti.

Sabah Gazetesi'nden Ali Rıza Akbulut'un haberine göre, Handan Sonel, 5 Ocak 2020'de kaybolan Gülistan Doku'yu şahsen hiç tanımadığını, genç kızın kaybolmasıyla kendisinin veya ailesinin hiçbir ilgisinin bulunmadığını belirtti. Tutuklu tanık Turan Güler'in, "Cesedi yok etmem için Handan Sonel bana 100 bin TL verdi" şeklindeki beyanının tamamen iftira olduğunu söyleyen Sonel, bu şahsı hayatında hiç görmediğini ve tanımadığını ifade etti. Soruşturma sürecinde telefon numarasını değiştirip kızının üzerine kayıtlı hattı kullanmasını ise basından ve tanımadığı kişilerden gelen aramalardan rahatsız olmamak amacıyla yaptığını savundu.

Eski Tunceli Valisi Tuncay Sonel (Fotoğraf: AA)

"AYLIK TOPLAM GELİR 900 BİN TL"

Handan Sonel, emekli İngilizce öğretmeni olduğunu, eşi Tuncay Sonel ile birlikte aylık toplam gelirlerinin yaklaşık 900 bin TL olduğunu belirterek aileye ait mal varlığını ve evinde el konulan takıları tek tek açıkladı: "Adana'da ortağı oldukları 5 katlı iş merkezinin aylık kira geliri yaklaşık 600–700 bin TL civarında. Ankara'da aile birikimleriyle oturdukları Tuncay Sonel adına satın alınan ev. Ankara'da geçen yıl 3 milyon TL'ye alınan hobi bahçesi. Antalya Gazipaşa'da arsa, İstanbul'da 1+1 daire, oğlu Mustafa Türkay için alınan BMW marka araba."

EV ARAMASINDA EL KONULAN 13.4 MİLYON TL'LİK ZİYNETE EL KONULDU

Handan Sonel, aramada el konulan ve piyasa değeri 13 milyon 424 bin 700 TL olarak hesaplanan ziynet eşyalarının 27 yıllık evlilik ve çalışma birikimi olduğunu, Bandırma, Tunceli, Ordu ve Ankara'daki görev süreçlerinde aşama aşama biriktirildiğini savundu. El konulan ziynet eşyaları ise şöyle:

"100 Ata lira, 8 adet 100 gram, 6 adet 20 gram, 7 adet 10 gram, 2 adet 5 gram altın, 21 adet altın bilezik, 4 adet beşi bir yerde, 1 takım Trabzon seti ve 1 adet Trabzon bileklik, 1 takım pırlanta set."

Gülistan Doku dosyasındaki en ağır suçlamalardan biri hükümlü tanık Turan Güler'den geldi. Güler'in, Handan Sonel'in Gülistan Doku'nun cesedini alıp yok etmesi karşılığında kendisine 100 bin lira verdiği ve Mustafa Türkay Sonel'in Gülistan Doku'yu iki el ateş ederek öldürdüğünü söylediği tutanaklara yansıdı. Handan Sonel ise Turan Güler'i tanımadığını ve adını dahi daha önce duymadığını savundu. "Beni tanımaz, ben de onu tanımam. 100 bin lira vermedim" diyen Sonel, tanığın iddiasını destekleyen herhangi bir somut delil bulunmadığını söyledi.

GÜLİSTAN DOKU'NUN KAYBOLDUĞU SAATLERDE EVDE BÜYÜK PANİK

Soruşturmanın en dikkat çekici ayrıntılarından biri de vali konutunun mutfağında çalışan Selvi Yeşil'in ifadesi oldu. Yeşil, Gülistan Doku'nun kaybolduğu 5 Ocak 2020 günü saat 13.00 ile 13.30 arasında Handan Sonel'in mutfağa panik hâlinde geldiğini ve kendisine, "Selvi Hanım hemen çıkın. Bırakın, çabuk çıkın, evinize gidin" dediğini öne sürdü. Tanık, daha önce böyle bir olay yaşanmadığını ve saat 13.36 sıralarında konuttan çıktığının kamera görüntülerinden de tespit edildiğini söyledi. Savcılık sorgusunda, Gülistan Doku'nun kullandığı telefonun sinyalinin saat 13.22'de kesildiğine dikkat çekilerek Sonel'e, çalışanı neden panikle konuttan gönderdiği soruldu.

Handan Sonel ise böyle bir olay yaşanmadığını savundu. İlk ifadesinde tanığın söz konusu beyanının, "tehditle alındığını" ileri süren Sonel, savcılık ifadesinde ise kolluk veya adli makamları kastetmediğini, tanığın başka kişiler tarafından tehdit edilmiş olabileceğini düşündüğünü söyledi.

"OLAY SONRASI 3-4 GÜN ODASINDAN ÇIKMADI"

Selvi Yeşil, Mustafa Türkay Sonel'in kayıp olayından sonraki günlerde olağan dışı davranışlar sergilediğini de beyan etti. Tanık, Mustafa Türkay Sonel'in 5 Ocak'tan sonra 3-4 gün boyunca kahvaltı yapmadığını, odasından çıkmadığını ve okula gitmediğini söyledi. Handan Sonel ise bu durumu Gülistan Doku olayıyla ilişkilendirmedi. Oğlunun söz konusu davranışlarının, okulda beş askerin şehit edilmesi üzerinden bazı öğrencilerle yaşadığı tartışmanın ardından meydana geldiğini savundu. Ancak savcılık ifadesinde, oğlunun zaman zaman öğretmenevinde kaldığını söyleyen Sonel'e, jandarmada verdiği, "Oğlum hiçbir gece eve gelmemezlik yapmadı" şeklindeki beyanı hatırlatıldı. Sonel, öğretmenevinde kaldığı günleri bu ifadenin dışında tuttuğunu belirtti. Bilirkişi raporuna göre Mustafa Türkay Sonel'in telefonunun 13 Ocak gecesi ile 14 Ocak sabahı arasında Rostan mevkisinde sinyal verdiğinin sorulması üzerine ise, "Bu konuda bilgim yoktur" cevabını verdi.

Vali konutunda çalışan Gönül Gülmez'in beyanı da soruşturmanın önemli başlıklarından birini oluşturdu. Gülmez, Gülistan Doku'nun kaybolduğuna ilişkin haberlerin çıktığı günlere yakın bir tarihte Tuncay Sonel'in oğluna çok kızdığını, Mustafa Türkay Sonel'in kullandığı odadaki eşyaları dört koliye doldurarak çalışanlara ve korumalara, "Bunları atın, gitsin" dediğini ileri sürdü. Handan Sonel ise kolilerin içinde delil niteliğinde herhangi bir materyal bulunmadığını, oğlunun balıklarına yem olarak beslediği solucan ve böceklerin bulunduğunu söyledi. Olayın 5 Ocak'a yakın bir tarihte değil, üniversite sınavına yaklaşık bir ay kala yaşandığını belirten Sonel, eşinin oğlunun ders çalışmak yerine böceklerle uğraşmasına öfkelenerek kutuları attığını, çalışanlarla birlikte böcekleri daha sonra tek tek topladıklarını anlattı. Tanık ile şüphelinin olayın tarihi, kutuların sayısı ve içeriği konusundaki farklı anlatımları, soruşturmadaki temel çelişkilerden biri olarak hakimlik kararına yansıdı.

ÖNCEKİ ARAMADA YOKTU, SONRAKİ ARAMADA BULUNDU

Savcılığın tutuklama talebinde en fazla üzerinde durduğu konulardan biri, Handan Sonel'in ikametinde ele geçirilen dijital materyaller oldu. Başsavcılık yazısına göre daha önce Tuncay Sonel hakkında yürütülen soruşturma kapsamında yapılan aramada bulunmayan 3 cep telefonu, 3 tablet, 2 hard disk, bir flaş bellek, bir harici bellek ve bir MacBook sonraki aramada ele geçirildi. Savcılık, söz konusu materyallerin ilk aramadan sonra ikamete getirilmiş olabileceğini değerlendirdi. Dijital cihazların soruşturmayla ilgili delil içerme ihtimaline karşı incelemeye alındığı belirtildi. Hakimlik de bu materyallerin önceki aramada bulunmamasını, delillerin karartılması veya yönlendirilmesi şüphesi bakımından dikkate aldı.

OĞLU İLE YAPTIĞI GÖRÜŞMEDE DİKKAT ÇEKEN DETAY

Handan Sonel'in cezaevinde tutuklu bulunan oğlu Mustafa Türkay Sonel ile yaptığı görüşmedeki sözleri de sorgulandı. Kayıt altına alınan görüşmede Sonel'in oğluna, "Arabalar temiz çıkıyor" dediği belirtildi. Savcılık, araç incelemeleri henüz tamamlanmadan ve dosyada gizlilik kararı bulunurken bu bilgiye nasıl ulaştığını, kendisine bilgi sızdıran bir kişi olup olmadığını sordu. Sonel, söz konusu bilgiyi sosyal medyada gördüğünü savundu.

OPERASYONDAN SONRA HATTINI KAPATTI

Soruşturma kapsamında Handan Sonel'in iletişim trafiği de incelendi. Sonel'in yaklaşık 15-20 yıldır kullandığı, eşi adına kayıtlı telefon hattını, soruşturma kapsamında yapılan operasyon ve eşinin gözaltına alınmasının hemen ardından kullanmayı bıraktığı tespit edildi. Savcılık, operasyonun ardından kızının adına yeni bir hat çıkartılmasının nedenini sordu. Sonel, eski hattını kimsenin kendisine "abuk sabuk sorular" yöneltmemesi için kullanmadığını söyledi. El konulan telefonun geri verileceğini düşündüğünü ve eski SIM kartın başka telefonda kullanılabileceğini bilmediğini söyledi.

Savcılık, Gülistan Doku'nun ailesi tarafından çıkartılan yedek SIM kartın, Tuncay Sonel'in talimatıyla adli makamlara bildirilmeden Ankara'daki eski polis Gökhan Ertok'a gönderildiği iddiasını da sordu. Handan Sonel, bu işlem hakkında bilgisi olmadığını söyledi. Ancak savcılık ifadesinde, olaydan sonra eşinin telefonda bir kişiyle, "SIM kart" hakkında konuştuğunu duyduğunu kabul etti. Görüşmenin ne zaman ve kiminle yapıldığını bilmediğini savundu. "Eşim işini gelip bana anlatmazdı" diyen Sonel, soruşturmanın ayrıntılarını basından öğrendiğini söyledi.

GÜLİSTAN DOKU HAMİLELİK TESTİ Mİ YAPTIRDI?

Handan Sonel, ifadesinin ilerleyen bölümünde Gülistan Doku'nun kaybolmasından kısa süre sonra vali konutunda çalışan iki kişinin konuşmasına kulak misafiri olduğunu söyledi. Sonel, Gönül Gülmez'in hastanede çalışan bir tanıdığından Gülistan Doku'nun iki veya üç kez hamilelik testi yaptırdığı yönünde duyum aldığını kendisine anlattığını öne sürdü. Bu bilgiyi o dönemde eşine söylediğini belirten Sonel, Tuncay Sonel'in kendisine, "Duyumla bir şey olmaz. Sen duyduysan savcılar da duymuştur, konuşma" dediğini aktardı. Sonel, bu bilgiyi ilk kez sorgusunda açıkladığını söyledi. Duyumun doğruluğu konusunda herhangi bir bilgisi olmadığını da ekledi.