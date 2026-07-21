Gülistan Doku soruşturmasında yeni gelişme: JASAT'a yapılan ihbarın ses kaydı ortaya çıktı
Gülistan Doku soruşturması kapsamında aranan ve ABD'de tutuklu bulunan Umut Altaş'ın eski patronu Rüstem Keskin'in jandarmaya yaptığı bilgilendirmenin ses kaydı ortaya çıktı. Kayıtta çarpıcı ifadeler yer alırken söz konusu beyanların doğruluğu, soruşturma makamlarınca çeşitli deliller üzerinden araştırıldığı belirtildi.
Gülistan Doku soruşturması kapsamında aranan ve ABD'de tutuklu bulunan Umut Altaş'ın eski patronu Rüstem Keskin'in, Umut Altaş ile yaptığı görüşmenin ardından JASAT'a (Tunceli Jandarma Suç Araştırma Timi) yaptığı bilgilendirmenin ses kaydı ortaya çıktı. Rüstem Keskin'in Umut Altaş'tan duyduğunu iddia ettiği ikinci el beyanların doğruluğu, soruşturma makamları tarafından dijital kayıtlar, kamera görüntüleri, HTS verileri, araç ve konum tespitleri ile diğer deliller üzerinden araştırılıyor.
ahaber.com.tr'nin ulaştığı ses kaydındaki telefon konuşmasında, Rüstem Keskin tarafından şu iddialar dile getirildi:
DİKKAT ÇEKEN İLİŞKİ İDDİASI
Umut Altaş'ın iddiasına göre, Türkay Sonel kendisine, "hem kendisinin hem de babası Tuncay Sonel'in Gülistan Doku ile ilişki yaşadığını" söylemiş. Altaş, Gülistan Doku'nun kaybolduğu 5 Ocak 2020 günü saat 16.00-17.00 sıralarında Türkay Sonel'in kendisini Atatürk Mahallesi'ndeki Esnaf ve Sanatkarlar Odası önünde araçtan indirdiğini ileri sürmüş.
"ARAÇTA KAN KOKUSUNA BENZER BİR KOKU VARDI"
Türkay Sonel'in, "Yarım saate döneceğim" diyerek ayrıldığı ancak yaklaşık bir saat sonra panik halinde ve hızlı biçimde geri geldiği iddia edilmiş. Altaş'ın anlatımına göre Türkay Sonel, geri döndüğünde kendisine, "Hemen arabaya bin" demiş. Araçta kana benzettiği bir koku bulunduğunu söyleyen Altaş, aracın BMW marka olduğunu aktarmış.
Altaş'ın çok fazla soru sorması üzerine Türkay Sonel'in onu kısa süre sonra araçtan indirerek dolmuşla eve gitmesini istediği ileri sürülmüş. Altaş'ın indirildiği noktanın Sarısaltuk Viyadüğü'ne araçla yaklaşık 3-5 dakikalık mesafede olduğu iddia edilmiş. Umut Altaş'ın daha önce savcılığa "Gülistan Doku'yu hiç görmediğini" söylediği ancak Rüstem Keskin'le görüşmesinde bu beyanını değiştirerek, "Gülistan'ı Tunceli'deki Emirgan Kafe'de bir kez gördüğünü" anlattığı aktarılmış.
FETÖ BAĞLANTISI OLUP OLMADIĞINI SORMUŞ
Gülistan Doku'yu gördüğü sırada Umut Altaş'ın yanında Türkay Sonel'in de bulunduğu ve Türkay Sonel'in buraya sık sık gittiği ileri sürülmüş. Altaş'ın anlatımına göre Türkay Sonel, Gülistan Doku için, "Benim görüştüğüm/takıldığım kız" şeklinde bir ifade kullanmış. Türkay Sonel'in, Umut Altaş ABD'deyken kendisiyle iletişimini sürdürdüğü ve yaklaşık bir yıl önce ona kanlı, başı kesilmiş bir ceset videosu gönderdiği iddia edilmiş.
Altaş'ın Türkay Sonel'i Amerika'ya davet ettiği, Türkay Sonel'in ise gelmesi halinde kendisine "FETÖ'cü" denileceğini söylediği aktarılmış. Türkay Sonel'in ayrıca Umut Altaş'a, babasının FETÖ ile bağlantısı bulunduğunu bilip bilmediğini sorduğu öne sürülmüş. Rüstem Keskin, Umut Altaş'ın görüşme sırasında geçmiş olayları hatırladığını, sorulara cevap verdiğini ve ruh halinin genel olarak normal göründüğünü belirtmiş.