Tanık ifadeleri ve SIM kart skandalı dosyada: Gülistan Doku soruşturmasında eski valinin eşi Handan Sonel tutuklandı!
Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığının, 5 Ocak 2020'den bu yana kayıp üniversite öğrencisi Gülistan Doku'nun akıbetine ilişkin soruşturmasında yeni gelişme yaşandı. Dönemin Tunceli Valisi Tuncay Sonel'in eşi Handan Sonel, ifadelerinin ardından "suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme" suçlamasıyla tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığının 5 Ocak 2020'den bu yana kendisinden haber alınamayan üniversite öğrencisi Gülistan Doku'nun akıbetinin ortaya çıkarılması amacıyla yürüttüğü soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı.
Dönemin Tunceli Valisi Tuncay Sonel'in eşi Handan Sonel; jandarma ve savcılık ifadelerinin ardından "suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme" suçundan tutuklama talebiyle Tunceli Sulh Ceza Hâkimliğine sevk edildi.
Hâkimlik; tanık ifadeleri, konutta yapılan aramalarda ele geçirilen dijital materyaller, ruhsatsız olduğu değerlendirilen silah, soruşturma konusu araç ve iletişim kayıtları ile henüz tamamlanmayan bilirkişi incelemelerini birlikte değerlendirerek Handan Sonel'in tutuklanmasına karar verdi.
DOKU'NUN KAYBOLDUĞU SAATLE ÇAKIŞAN EVDEN "HEMEN ÇIKIN" TALİMATI
Soruşturmanın en dikkat çekici ayrıntılarından biri, vali konutunun mutfağında çalışan Selvi Yeşil'in ifadesi oldu. Yeşil, Gülistan Doku'nun kaybolduğu 5 Ocak 2020 günü saat 13.00 ile 13.30 arasında Handan Sonel'in mutfağa panik hâlinde geldiğini ve kendisine, "Selvi Hanım hemen çıkın. Bırakın, çabuk çıkın, evinize gidin." dediğini öne sürdü.
Tanık, daha önce böyle bir olay yaşanmadığını ve saat 13.36 sıralarında konuttan çıktığının kamera görüntülerinden de tespit edildiğini söyledi. Savcılık sorgusunda, Gülistan Doku'nun kullandığı telefonun sinyalinin saat 13.22'de kesildiğine dikkat çekilerek Sonel'e, çalışanı neden panikle konuttan gönderdiği soruldu.
Handan Sonel ise böyle bir olay yaşanmadığını savundu. İlk ifadesinde tanığın söz konusu beyanının "tehditle alındığını" ileri süren Sonel, savcılık ifadesinde ise kolluk veya adli makamları kastetmediğini, tanığın başka kişiler tarafından tehdit edilmiş olabileceğini düşündüğünü söyledi.