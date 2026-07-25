"TÜRKAY SONEL, OLAY SONRASI 3-4 GÜN ODASINDAN ÇIKMADI" Selvi Yeşil, Mustafa Türkay Sonel'in kayıp olayından sonraki günlerde olağan dışı davranışlar sergilediğini de beyan etti. Tanık, Mustafa Türkay Sonel'in 5 Ocak'tan sonra 3-4 gün boyunca kahvaltı yapmadığını, odasından çıkmadığını ve okula gitmediğini söyledi. Handan Sonel ise bu durumu Gülistan Doku olayıyla ilişkilendirmedi. Oğlunun söz konusu davranışlarının, okulda beş askerin şehit edilmesi üzerinden bazı öğrencilerle yaşadığı tartışmanın ardından meydana geldiğini savundu. Ancak savcılık ifadesinde, oğlunun zaman zaman öğretmenevinde kaldığını söyleyen Sonel'e, jandarmada verdiği "Oğlum hiçbir gece eve gelmemezlik yapmadı." şeklindeki beyanı hatırlatıldı. Sonel, öğretmenevinde kaldığı günleri bu ifadenin dışında tuttuğunu belirtti. Bilirkişi raporuna göre Mustafa Türkay Sonel'in telefonunun 13 Ocak gecesi ile 14 Ocak sabahı arasında Rostan mevkisinde sinyal verdiğinin sorulması üzerine ise "Bu konuda bilgim yoktur." cevabını verdi.

TÜRKAY SONEL'İN ODASINDAN ÇIKARILAN 4 KOLİDE NE VARDI? Vali konutunda çalışan Gönül Gülmez'in beyanı da soruşturmanın önemli başlıklarından birini oluşturdu. Gülmez; Gülistan Doku'nun kaybolduğuna ilişkin haberlerin çıktığı günlere yakın bir tarihte Tuncay Sonel'in oğluna çok kızdığını, Mustafa Türkay Sonel'in kullandığı odadaki eşyaları dört koliye doldurarak çalışanlara ve korumalara "Bunları atın, gitsin." dediğini ileri sürdü. Handan Sonel ise kolilerin içinde delil niteliğinde herhangi bir materyal bulunmadığını, oğlunun balıklarına yem olarak beslediği solucan ve böceklerin bulunduğunu söyledi. Olayın 5 Ocak'a yakın bir tarihte değil, üniversite sınavına yaklaşık bir ay kala yaşandığını belirten Sonel; eşinin, oğlunun ders çalışmak yerine böceklerle uğraşmasına öfkelenerek kutuları attığını, çalışanlarla birlikte böcekleri daha sonra tek tek topladıklarını anlattı. Tanık ile şüphelinin olayın tarihi, kutuların sayısı ve içeriği konusundaki farklı anlatımları, soruşturmadaki temel çelişkilerden biri olarak hâkimlik kararına yansıdı.