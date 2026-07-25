Gülistan Doku’yu Fatih Özmen mi gömdü? Koçpınar mevkiinde 7 saat 32 dakikalık kritik sinyal
Tunceli'de 5 Ocak 2020 tarihinden bu yana kendisinden haber alınamayan Gülistan Doku soruşturmasında yeni bir gelişme yaşandı. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan güvenlik korucusu Fatih Özmen, "kasten öldürmeye yardım" ve "suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme" suçlamalarıyla tutuklanarak cezaevine gönderildi. Daraltılmış baz kayıtlarında Doku'nun ilk gömüldüğü değerlendirilen bölgede gece boyu 7,5 saat sabit sinyal verdiği belirlenen Özmen'in, dönemin vali koruması Şükrü Eroğlu ile iş birliği içinde hareket ettiği yönündeki kuvvetli suç şüpheleri adli raporlarla kesinleşti.
Gülistan Doku'nun kaybolmasına ilişkin yürütülen soruşturmada sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor.
Tunceli ve Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen Gülistan Doku soruşturması kapsamında tutuklanan dönemin Valisi Tuncay Sonel'in eşi Handan Sonel ve ACA bilişim şirketinin sahibi Mehmet Aca'nın ardından gözaltına alınan güvenlik korucusu Fatih Özmen de tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Soruşturma kapsamında "Şubat" kod adıyla ifade veren gizli tanık, Gülistan Doku'nun cesedinin dönemin vali koruması Şükrü Eroğlu ile Pertekli bir korucu tarafından gömüldüğünü iddia etmişti.
7 SAAT 32 DAKİKALIK SİNYAL VE 19 AYRI HAT
Soruşturmanın seyrini değiştiren en kritik delil, şüpheli Fatih Özmen'in cep telefonu sinyalleri oldu. Daraltılmış baz raporuna göre, Özmen'in telefonunun 5 Ocak 2020 gecesi saat 23.11 ile 6 Ocak günü sabahı 06.43 saatleri arasında, Gülistan Doku'nun ilk olarak gömüldüğü değerlendirilen Koçpınar mevkisinde tam 7 saat 32 dakika boyunca sabit sinyal verdiği belirlendi.
Dosyadaki yer altı görüntüleme raporlarında da bu bölgeye bir kişinin gömüldüğü ve daha sonra oradan çıkarıldığı tespit edildi. "Şubat" kod adlı gizli tanık ise, olay gecesi cesedin vali koruması Şükrü Eroğlu ve Pertekli bir korucu tarafından gömüldüğünü iddia etmişti. Hâkimlik, bu "Pertekli korucu" profilinin Fatih Özmen ile uyuştuğunu kaydetti.