Gülistan Doku’yu Fatih Özmen mi gömdü? Koçpınar mevkiinde 7 saat 32 dakikalık kritik sinyal

Fatih Özmen, daraltılmış baz raporundaki tespitleri kabul etmediğini söyledi. 5 Ocak akşamı Sarısaltuk Viyadüğü'nde bulunmadığını ve Koçpınar'daki bölgede sabaha kadar kalmadığını da savundu. PTS kayıtlarında aynı gün saat 21.46'da Atatürk Viyadüğü çıkışından geçtiği hatırlatılan Özmen, "Nasıl geçtiğimi bilmiyorum. Pertek'e gitmek için çıkmış olabilirim" karşılığını verdi.

KRİTİK BMW'Yİ KULLANDI

Fatih Özmen, olay döneminde 23 AAC 941 plakalı gri renkli BMW marka aracı kullandığını kabul etti. Aracın başka bir kişi adına kayıtlı olduğunu, tamamını ödemediği için üzerine almadığını söyledi. Tanık Mesut Zafer Kılınç, 7 Ocak 2020 tarihinde Sarısaltuk Viyadüğü civarında aracı arızalandığında Özmen'in gri BMW ile yanına geldiğini beyan etti. Özmen önce böyle bir olayı hatırlamadığını söyledi; daha sonra aracın kendisine ait olduğunu kabul ederek, otomobili zaman zaman jandarmada görevli arkadaşlarına verdiğini ve tanığın yanına onlardan birinin gitmiş olabileceğini savundu.

PTS kayıtlarında BMW'nin 7 Ocak günü saat 10.06'da Tunceli'den çıkıp yalnızca 21 dakika sonra yeniden giriş yaptığı görülmesine rağmen Özmen, bu hareketi de hatırlamadığını belirtti.