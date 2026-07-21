CANLI YAYIN

Gülistan Doku soruşturması: Tanık ifadesinde Mehmet Aca ile ilgili dikkat çeken iddialar! Başsavcılıktan korucular açıklaması

Giriş Tarihi: Son Güncelleme:
ahaber.com.tr Haber Merkezi
A Haber’i Google'a ekleyin, doğru kaynaktan haberi alın!
Gülistan Doku soruşturması: Tanık ifadesinde Mehmet Aca ile ilgili dikkat çeken iddialar! Başsavcılıktan korucular açıklaması

Gülistan Doku soruşturmasında tutuklu eski polis Gökhan Ertok'un tanık ifadesi, ACA Bilişim'in sahibi Mehmet Aca'nın dosyadaki rolüne ilişkin yeni iddiaları gündeme taşıdı. Ertok, Mehmet Aca'nın kendisini dönemin Tunceli Valisi Tuncay Sonel ile tanıştırdığını, valilikten gelen bilişim taleplerini çalışanlara yönlendirdiğini ve Gülistan Doku'ya ait yedek SIM kartın incelenmesi sürecinden önceden haberdar olduğunu öne sürdü. Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Gülistan Doku'nun cansız bedeninin şüphelilerle irtibatlı korucular tarafından organize ve bilinçli bir şekilde gömüldüğü veya yok edildiğine yönelik önemli tespit ve delillere ulaşılmıştır." denildi.

Tunceli'de 5 Ocak 2020 tarihinde kaybolan üniversite öğrencisi Gülistan Doku'ya ilişkin soruşturmada yeni ifadeler dosyaya girdi.

Mehmet Aca-AjanslarMehmet Aca-Ajanslar

Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığında tanık olarak ifade veren tutuklu eski polis Gökhan Ertok, ACA Bilişim'in sahibi Mehmet Aca hakkında çeşitli iddialarda bulundu.

Gülistan Doku soruşturması: Tanık ifadesinde Mehmet Aca ile ilgili dikkat çeken iddialar! Başsavcılıktan korucular açıklaması - 1

Tanık beyanına göre Mehmet Aca, dönemin Tunceli Valisi Tuncay Sonel ile bağlantının kurulmasında rol aldı, Gülistan Doku'ya ait yedek SIM kartın incelenmesi sürecinden haberdardı ve bazı dijital işlemler şirket bünyesinde yürütüldü.

İfadede yer alan iddialar soruşturma dosyası kapsamında değerlendirilirken, söz konusu beyanlara ilişkin soruşturma süreci devam ediyor.

Gülistan Doku soruşturması: Tanık ifadesinde Mehmet Aca ile ilgili dikkat çeken iddialar! Başsavcılıktan korucular açıklaması - 2

TANIK İFADESİNE GÖRE TUNCAY SONEL İLE TANIŞTIRAN İSİM

Tanık Gökhan Ertok, dönemin Tunceli Valisi Tuncay Sonel ile tanışmasının Mehmet Aca aracılığıyla gerçekleştiğini öne sürdü.

Ertok, ifadesinde Tuncay Sonel'den gelen sosyal medya hesaplarına yönelik talepleri yerine getirmesinin nedenini anlatırken şu ifadeleri kullandı:

"Beni Tuncay Sonel ile tanıştıran Mehmet Aca'dır. Kendisi, 'Valinin bütün işlerini yapın' demişti. Sonuçta ben de onun iş yerinde çalışıyordum. Tuncay Sonel'in isteklerini bu sebeple yerine getirdim."

Tanık beyanına göre Mehmet Aca'nın, valilikten gelen bilişim taleplerinin çalışanlara yönlendirilmesinde rol aldığı iddia edildi.

Gülistan Doku soruşturması: Tanık ifadesinde Mehmet Aca ile ilgili dikkat çeken iddialar! Başsavcılıktan korucular açıklaması - 3

YEDEK SIM KART SÜRECİ NASIL BAŞLADI?

Tanık Gökhan Ertok, Gülistan Doku'ya ait yedek SIM kartın Ankara'ya gönderileceğini önce Şükrü Eroğlu'ndan, daha sonra ise Tuncay Sonel'den öğrendiğini öne sürdü.

İfadesine göre Tuncay Sonel, SIM kart üzerinde inceleme yapmasını ve Gülistan Doku'nun bulunmasına katkı sağlayabilecek verilere ulaşmasını istedi.

Ertok, bu görüşmenin ardından patronu Mehmet Aca'yı telefonla arayarak durumu aktardığını anlattı.

Tanık beyanına göre Mehmet Aca'nın kendisine verdiği yanıt şu şekilde oldu:

"Bilgim var, sen gerekeni yap."

Ertok, bu cevabın ardından SIM kart üzerindeki çalışmalara başladığını ifade etti.

Gülistan Doku soruşturması: Tanık ifadesinde Mehmet Aca ile ilgili dikkat çeken iddialar! Başsavcılıktan korucular açıklaması - 4

TANIK İFADESİNE GÖRE MEHMET ACA SÜREÇTEN ÖNCEDEN HABERDARDI

Tanık ifadesinde yer alan iddialara göre Mehmet Aca, Gülistan Doku'na ait yedek SIM kart üzerindeki inceleme başlamadan önce süreçten haberdardı.

Ancak Ertok, Mehmet Aca'nın bu bilgiyi kimden ve ne şekilde aldığını bilmediğini de ifade etti.

Bu beyan, soruşturma dosyasında değerlendirilen başlıklardan biri olarak yer aldı.

Gülistan Doku soruşturması: Tanık ifadesinde Mehmet Aca ile ilgili dikkat çeken iddialar! Başsavcılıktan korucular açıklaması - 5

SIM KART ACA BİLİŞİM OFİSİNE GÖTÜRÜLDÜĞÜNÜ İDDİA ETTİ

Tanık Gökhan Ertok, Gülistan Doku'ya ait yedek SIM kartı Ankara AŞTİ'den teslim aldığını belirtti.

İfadesine göre kart daha sonra ACA Bilişim'e ait Ankara Etimesgut'taki home ofise götürüldü.

Ertok, SIM kartı ilk olarak annesine ait eski bir cep telefonuna taktığını, ardından Gülistan Doku'nun WhatsApp ve Instagram hesaplarına erişim sağladığını öne sürdü.

Ayrıca işlemler sırasında şirket bilgisayarlarını da kullanmış olabileceğini belirterek şu ifadeyi kullandı:

"Gülistan Doku'nun hesaplarına Mehmet Aca'nın sahibi olduğu iş yerindeki bilgisayarlardan da girmiş olabilirim."

Tanık beyanındaki bu iddialar da soruşturma kapsamında incelenen hususlar arasında yer aldı.

Gülistan Doku soruşturması: Tanık ifadesinde Mehmet Aca ile ilgili dikkat çeken iddialar! Başsavcılıktan korucular açıklaması - 6

GÜLİSTAN DOKU'NUN INSTAGRAM HESABININ SMM PANELE EKLENDİĞİ İDDİASI

Tanık Gökhan Ertok, ifadesinde Gülistan Doku'ya ait Instagram hesabını ACA Bilişim bünyesinde kullanılan "SMM Panel" isimli sisteme eklediğini öne sürdü.

Tanık beyanına göre söz konusu panel; sosyal medya hesaplarına takipçi ve beğeni yüklenmesi, hesap hareketlerinin takip edilmesi ve çeşitli bildirimlerin alınması amacıyla kullanılıyordu.

Ertok, hesabın sisteme eklenmesi nedeniyle Gülistan Doku'nun Instagram hesabındaki giriş ve çıkış hareketlerine ilişkin bildirimlerin şirket bilgisayarına veya kendi e-posta adresine düşmüş olabileceğini ifade etti.

Tanık ifadesindeki bu iddia, kayıp bir kişiye ait sosyal medya hesabının hangi hukuki yetki kapsamında özel bir şirketin sistemine eklendiği sorusunu da soruşturmanın başlıklarından biri hâline getirdi.

TANIK İFADESİNE GÖRE ŞİRKETTE SOSYAL MEDYA HESAPLARINA MÜDAHALE EDİLEBİLİYORDU

Gökhan Ertok, ifadesinde ACA Bilişim bünyesinde yalnızca takipçi veya beğeni hizmeti verilmediğini, toplu şikâyet yöntemiyle sosyal medya hesaplarının kapatılmasına yönelik işlemlerin de gerçekleştirilebildiğini öne sürdü.

Tanık beyanına göre şirket bünyesinde kullanılan panel sistemi sayesinde bir Instagram hesabına milyonlarca takipçi veya beğeni yönlendirilmesi mümkün olabiliyordu.

Ertok ayrıca bot hesaplar aracılığıyla toplu şikâyet işlemleri yapılarak hedef alınan sosyal medya hesaplarının erişime kapatılabildiğini iddia etti.

Bu iddialar da soruşturma kapsamında değerlendirilen dijital inceleme başlıkları arasında yer aldı.

Gülistan Doku soruşturması: Tanık ifadesinde Mehmet Aca ile ilgili dikkat çeken iddialar! Başsavcılıktan korucular açıklaması - 7

"KERBELA62" HESABINA İLİŞKİN DİKKAT ÇEKEN BEYAN

Tanık Gökhan Ertok, ifadesinde Tuncay Sonel'i eleştiren "Kerbela62" isimli sosyal medya hesabına ilişkin de açıklamalarda bulundu.

Ertok, söz konusu hesabı 50-60 kişiye aynı anda şikâyet ettirerek kapattığını öne sürdü.

Tanık beyanına göre bu tür çalışmaların önemli bölümü Mehmet Aca'nın yönlendirmesiyle gelen işler kapsamında yürütülüyordu.

İfadesinde çalışanların kendi müşterilerini bulmadığını, yapılacak işlemlerin büyük bölümünün şirket sahibi tarafından kendilerine yönlendirildiğini söyledi.

TANIK İFADESİ: ÜÇ KİŞİLİK İLERİ DÜZEY BİLİŞİM EKİBİ BULUNUYORDU

Gökhan Ertok, Gülistan Doku'nun kaybolduğu dönemde ACA Bilişim bünyesinde kendisiyle birlikte Sefa Karasu ve Emre Ezertaş'ın görev yaptığını anlattı.

Tanık ifadesine göre üç çalışanın da yazılım ve bilişim alanında ileri düzey bilgiye sahip olduğu belirtildi.

Ertok, Mehmet Aca'nın ofise sık gelmediğini, işleri çoğunlukla uzaktan yönettiğini öne sürdü.

Yaklaşık bir yıl boyunca şirkette çalıştığını belirten Ertok, bu süreçte Mehmet Aca'yı ofiste yalnızca üç veya dört kez gördüğünü ifade etti.

Tanık, yapılan işlere ilişkin ödemelerin genellikle şirket hesabına gönderildiğini, çalışan maaşlarının da bu hesap üzerinden ödendiğini söyledi.

Gülistan Doku soruşturması: Tanık ifadesinde Mehmet Aca ile ilgili dikkat çeken iddialar! Başsavcılıktan korucular açıklaması - 8

PARA TRANSFERLERİNE İLİŞKİN TANIK BEYANI

Tanık Gökhan Ertok'un ifadesinde, Tuncay Sonel'in talepleri doğrultusunda yürütüldüğünü öne sürdüğü bazı sosyal medya çalışmaları karşılığında para transferleri yapıldığına ilişkin iddialar da yer aldı.

Ertok, ilk ifadesinde bu çalışmalar nedeniyle herhangi bir maddi menfaat elde etmediğini söyledi.

Ancak MASAK kayıtlarında yer aldığı belirtilen toplam 10 bin liralık para transferlerinin hatırlatılması üzerine bu ödemeleri aldığını, daha sonra şirket çalışanlarına dağıttığını ifade etti.

Tanık ayrıca başka bir işlem sonrasında gönderilen 20 bin liranın da Tuncay Sonel'in talebini yerine getirmesi nedeniyle gönderildiğini öne sürdü.

İfadesinde şu beyan yer aldı:

"Tuncay Sonel'in benden isteğini yerine getirdiğim için bana para gönderdi."

Bu iddiaların soruşturma kapsamında değerlendirildiği belirtildi.

TANIK: "SIM KART OLAYINI KİMİN ANLATTIĞINI BİLMİYORUM"

Tanık Gökhan Ertok, Mehmet Aca'nın Gülistan Doku'na ait yedek SIM kartın inceleneceğinden haberdar olduğunu öne sürdü.

Bununla birlikte, söz konusu bilginin Mehmet Aca'ya kim tarafından iletildiğini bilmediğini de ifade etti.

Ertok, ifadesinde şu sözleri kullandı:

"Mehmet Aca'ya bu SIM kart olayını kim, ne zaman ve ne şekilde anlatmış, detayını bilmiyorum."

Tanık beyanı, soruşturma kapsamında Mehmet Aca'nın süreçten nasıl haberdar olduğuna ilişkin değerlendirmelerin de dosyada yer aldığını ortaya koydu.

Gülistan Doku soruşturması: Tanık ifadesinde Mehmet Aca ile ilgili dikkat çeken iddialar! Başsavcılıktan korucular açıklaması - 9

HASTANE KAYITLARINA İLİŞKİN İDDİALAR DA SORULDU

Tanık Gökhan Ertok'a ifadesi sırasında, Mehmet Aca'nın sağlık kuruluşlarına Hastane Bilgi Yönetim Sistemi (HBYS) hizmeti sunan şirketleri bulunup bulunmadığı da soruldu.

Ertok, Mehmet Aca'nın hastanelere HBYS hizmeti veren bir şirketinin olup olmadığını bilmediğini ifade etti.

Ayrıca Tunceli Devlet Hastanesindeki bazı kayıtların silinmesiyle herhangi bir ilgisinin bulunmadığını savunan Ertok, kendisine veya çalıştığı şirkete bu yönde herhangi bir talebin iletilmediğini öne sürdü.

Tanık beyanına göre, hastane kayıtlarına yönelik herhangi bir teknik müdahale gerçekleştirmediğini söyledi.

TANIK İFADESİNE GÖRE MEHMET ACA'NIN ROLÜNE İLİŞKİN İDDİALAR

Tanık Gökhan Ertok'un ifadesinde, Mehmet Aca'nın soruşturma kapsamında öne çıkan bazı süreçlerde rol aldığı yönünde çeşitli iddialar yer aldı.

Tanık beyanına göre Mehmet Aca:

  • Gökhan Ertok'u dönemin Tunceli Valisi Tuncay Sonel ile tanıştırdı.
  • Çalışanlarına Tuncay Sonel'den gelen bilişim taleplerini yerine getirmeleri yönünde talimat verdi.
  • Gülistan Doku'ya ait yedek SIM kartın incelenmesi sürecinden önceden haberdardı.
  • Ertok'un kendisini arayarak bilgi vermesi üzerine, "Bilgim var, sen gerekeni yap." yanıtını verdi.
  • İşlemlerin gerçekleştirildiği öne sürülen ACA Bilişim'in sahibi ve yöneticisi konumundaydı.
  • Tanık ifadesine göre sosyal medya hesaplarına müdahale edilebildiği iddia edilen teknik altyapının bulunduğu şirketi yönetiyordu.

Söz konusu iddiaların tamamı tanık beyanına dayanırken, soruşturma kapsamında ilgili delillerle birlikte değerlendirilmeye devam ediyor.

SORUŞTURMADA DİJİTAL VERİLERE İLİŞKİN İNCELEME SÜRÜYOR

Tanık ifadesinde yer alan anlatımlar; Gülistan Doku'ya ait yedek SIM kartın incelenmesi, sosyal medya hesaplarına erişim sağlanması, şirket altyapısının kullanıldığı iddiaları ve para transferlerine ilişkin beyanlar nedeniyle dijital inceleme sürecini soruşturmanın önemli başlıklarından biri hâline getirdi.

Dosya kapsamında dijital materyaller, iletişim kayıtları ve diğer deliller üzerindeki incelemeler sürerken, tanık beyanlarının teknik bulgular ve diğer delillerle desteklenip desteklenmeyeceği soruşturma sürecinde netlik kazanacak.

SORUŞTURMA SÜRECİ DEVAM EDİYOR

Tanık Gökhan Ertok'un Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığına verdiği ifadede yer alan iddialar, soruşturma dosyasında değerlendirmeye alınan beyanlar arasında bulunuyor.

Paylaşılan bilgiler, tanığın anlatımlarına dayanıyor olup soruşturma makamlarınca yürütülen inceleme devam ediyor.

Mehmet Aca'nın, Tuncay Sonel'in ve dosyada adı geçen diğer kişilerin iddialara ilişkin hukuki süreç kapsamındaki savunmaları ile soruşturma sonucunda ortaya çıkacak bulgular, dosyanın seyri açısından belirleyici olacak.

TUNCELİ CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞINDAN DOKU AÇIKLAMASI: CANSIZ BEDENİ KORUCULAR TARAFINDAN GÖMÜLDÜĞÜ VEYA YOK EDİLDİĞİ TESPİT EDİLDİ

Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Gülistan Doku'nun cansız bedeninin şüphelilerle irtibatlı korucular tarafından organize ve bilinçli bir şekilde gömüldüğü veya yok edildiğine yönelik önemli tespit ve delillere ulaşılmıştır." denildi.

Tunceli'de 5 Ocak 2020'den bu yana kayıp olan Munzur Üniversitesi Çocuk Gelişimi Bölümü 2. sınıf öğrencisi Gülistan Doku soruşturması kapsamında gözaltına alınan 15 şüpheliden 12'si tutuklanırken, 3'ü hakkında adli kontrol kararı verilmişti. ABD'de bulunan firari şüpheli Umut Altaş ise 22 Mayıs'ta ABD'de yakalanarak gözaltına alınmıştı.

Soruşturma kapsamında ikinci dalga operasyon düzenlendi. Bu çerçevede Erzurum ve Tunceli cumhuriyet başsavcılıklarının talimatları doğrultusunda Elazığ, Malatya, Ankara, İstanbul ve Tunceli'de eş zamanlı operasyonlar gerçekleştirildi. Aralarında 3 doktor, 1 hemşire, 1 bilgi işlem görevlisi, 5 veri giriş personeli, eski Tunceli Valisi Tuncay Sonel'in eşi Handan Sonel, Gülistan Doku'nun telefonuna müdahale ettiği değerlendirilen bilişim şirketinin sahibi, 1 iş insanı ve 2 güvenlik korucusunun bulunduğu toplam 15 şüpheli, bu sabah erken saatlerde gözaltına alındı.

Ardından Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada, "Tunceli Munzur Üniversitesi öğrencisi Gülistan Doku'nun 05.01.2020 tarihinde kaybolması ve sürecin bir cinayetle sonuçlandığı yönündeki iddialar doğrultusunda, Cumhuriyet Başsavcılığımızın 2020/52 soruşturma sayılı dosyası üzerinden elde edilen tanık, gizli tanık ve bilgi sahibi beyanları, ihbarlar, HTS kayıtları ile tüm bilgi ve belgelerin değerlendirilmesi neticesinde; Gülistan Doku'nun cansız bedeninin şüphelilerle irtibatlı korucular tarafından organize ve bilinçli bir şekilde gömüldüğü veya yok edildiğine yönelik önemli tespit ve delillere ulaşılmıştır. Elde edilen deliller ışığında, Ankara, Elazığ, İstanbul ve Tunceli illerinde, olayla bağlantılı oldukları değerlendirilen, ikisi güvenlik korucusu olmak üzere toplam 5 (beş) şüpheliye yönelik belirlenen adreslerde 21.07.2026 tarihinde eş zamanlı operasyon düzenlenerek arama ve el koyma işlemi icra edilmiş, hedef şüphelilerin tamamı yakalanarak gözaltına alınmıştır. Soruşturmaya titizlikle devam edilmektedir. Kamuoyunun bilgisine saygıyla sunulur." ifadelerine yer verildi.

Tunceli'de 5 Ocak 2020'den bu yana kayıp olan Munzur Üniversitesi Çocuk Gelişimi Bölümü 2. sınıf öğrencisi Gülistan Doku soruşturması kapsamında gözaltına alınan 15 şüpheliden 12'si tutuklanırken, 3'ü hakkında adli kontrol kararı verilmişti. ABD'de bulunan firari şüpheli Umut Altaş ise 22 Mayıs'ta ABD'de yakalanarak gözaltına alınmıştı.

Soruşturma kapsamında ikinci dalga operasyon düzenlendi. Bu çerçevede Erzurum ve Tunceli cumhuriyet başsavcılıklarının talimatları doğrultusunda Elazığ, Malatya, Ankara, İstanbul ve Tunceli'de eş zamanlı operasyonlar gerçekleştirildi. Aralarında 3 doktor, 1 hemşire, 1 bilgi işlem görevlisi, 5 veri giriş personeli, eski Tunceli Valisi Tuncay Sonel'in eşi Handan Sonel, Gülistan Doku'nun telefonuna müdahale ettiği değerlendirilen bilişim şirketinin sahibi, 1 iş insanı ve 2 güvenlik korucusunun bulunduğu toplam 15 şüpheli, bu sabah erken saatlerde gözaltına alındı.

Ardından Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada, "Tunceli Munzur Üniversitesi öğrencisi Gülistan Doku'nun 05.01.2020 tarihinde kaybolması ve sürecin bir cinayetle sonuçlandığı yönündeki iddialar doğrultusunda, Cumhuriyet Başsavcılığımızın 2020/52 soruşturma sayılı dosyası üzerinden elde edilen tanık, gizli tanık ve bilgi sahibi beyanları, ihbarlar, HTS kayıtları ile tüm bilgi ve belgelerin değerlendirilmesi neticesinde; Gülistan Doku'nun cansız bedeninin şüphelilerle irtibatlı korucular tarafından organize ve bilinçli bir şekilde gömüldüğü veya yok edildiğine yönelik önemli tespit ve delillere ulaşılmıştır. Elde edilen deliller ışığında, Ankara, Elazığ, İstanbul ve Tunceli illerinde, olayla bağlantılı oldukları değerlendirilen, ikisi güvenlik korucusu olmak üzere toplam 5 (beş) şüpheliye yönelik belirlenen adreslerde 21.07.2026 tarihinde eş zamanlı operasyon düzenlenerek arama ve el koyma işlemi icra edilmiş, hedef şüphelilerin tamamı yakalanarak gözaltına alınmıştır. Soruşturmaya titizlikle devam edilmektedir. Kamuoyunun bilgisine saygıyla sunulur." ifadelerine yer verildi.

Tunceli'de 5 Ocak 2020'den bu yana kayıp olan Munzur Üniversitesi Çocuk Gelişimi Bölümü 2. sınıf öğrencisi Gülistan Doku soruşturması kapsamında gözaltına alınan 15 şüpheliden 12'si tutuklanırken, 3'ü hakkında adli kontrol kararı verilmişti. ABD'de bulunan firari şüpheli Umut Altaş ise 22 Mayıs'ta ABD'de yakalanarak gözaltına alınmıştı.

Soruşturma kapsamında ikinci dalga operasyon düzenlendi. Bu çerçevede Erzurum ve Tunceli cumhuriyet başsavcılıklarının talimatları doğrultusunda Elazığ, Malatya, Ankara, İstanbul ve Tunceli'de eş zamanlı operasyonlar gerçekleştirildi. Aralarında 3 doktor, 1 hemşire, 1 bilgi işlem görevlisi, 5 veri giriş personeli, eski Tunceli Valisi Tuncay Sonel'in eşi Handan Sonel, Gülistan Doku'nun telefonuna müdahale ettiği değerlendirilen bilişim şirketinin sahibi, 1 iş insanı ve 2 güvenlik korucusunun bulunduğu toplam 15 şüpheli, bu sabah erken saatlerde gözaltına alındı.

Ardından Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada, "Tunceli Munzur Üniversitesi öğrencisi Gülistan Doku'nun 05.01.2020 tarihinde kaybolması ve sürecin bir cinayetle sonuçlandığı yönündeki iddialar doğrultusunda, Cumhuriyet Başsavcılığımızın 2020/52 soruşturma sayılı dosyası üzerinden elde edilen tanık, gizli tanık ve bilgi sahibi beyanları, ihbarlar, HTS kayıtları ile tüm bilgi ve belgelerin değerlendirilmesi neticesinde; Gülistan Doku'nun cansız bedeninin şüphelilerle irtibatlı korucular tarafından organize ve bilinçli bir şekilde gömüldüğü veya yok edildiğine yönelik önemli tespit ve delillere ulaşılmıştır. Elde edilen deliller ışığında, Ankara, Elazığ, İstanbul ve Tunceli illerinde, olayla bağlantılı oldukları değerlendirilen, ikisi güvenlik korucusu olmak üzere toplam 5 (beş) şüpheliye yönelik belirlenen adreslerde 21.07.2026 tarihinde eş zamanlı operasyon düzenlenerek arama ve el koyma işlemi icra edilmiş, hedef şüphelilerin tamamı yakalanarak gözaltına alınmıştır. Soruşturmaya titizlikle devam edilmektedir. Kamuoyunun bilgisine saygıyla sunulur." ifadelerine yer verildi.

Gülistan Doku hamile miydi? İfadede şok sözlerGülistan Doku hamile miydi? İfadede şok sözler GÜLİSTAN DOKU HAMİLE MİYDİ? İFADEDE ŞOK SÖZLER
Gülistan Doku soruşturmasında yeni gözaltı dalgası!Gülistan Doku soruşturmasında yeni gözaltı dalgası! GÜLİSTAN DOKU SORUŞTURMASINDA YENİ GÖZALTI DALGASI!
Doku soruşturmasında gelişmeDoku soruşturmasında gelişme DOKU SORUŞTURMASINDA GELİŞME

Önceki haber
Silivri'de CHP'li Meclis Üyesi Aykut Batur etkin pişmanlıktan yararlandı!
Silivri'de CHP'li Meclis Üyesi Aykut Batur etkin pişmanlıktan yararlandı!
Başkan Erdoğan'dan Suriye'deki ihtiyaç sahiplerine mektup
Sonraki haber
Başkan Erdoğan'dan Suriye'deki ihtiyaç sahiplerine mektup
A Haber
Mobil uygulamalarımızı indirin
Günün Manşetleri İçin Tıklayın