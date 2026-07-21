PARA TRANSFERLERİNE İLİŞKİN TANIK BEYANI
Tanık Gökhan Ertok'un ifadesinde, Tuncay Sonel'in talepleri doğrultusunda yürütüldüğünü öne sürdüğü bazı sosyal medya çalışmaları karşılığında para transferleri yapıldığına ilişkin iddialar da yer aldı.
Ertok, ilk ifadesinde bu çalışmalar nedeniyle herhangi bir maddi menfaat elde etmediğini söyledi.
Ancak MASAK kayıtlarında yer aldığı belirtilen toplam 10 bin liralık para transferlerinin hatırlatılması üzerine bu ödemeleri aldığını, daha sonra şirket çalışanlarına dağıttığını ifade etti.
Tanık ayrıca başka bir işlem sonrasında gönderilen 20 bin liranın da Tuncay Sonel'in talebini yerine getirmesi nedeniyle gönderildiğini öne sürdü.
İfadesinde şu beyan yer aldı:
"Tuncay Sonel'in benden isteğini yerine getirdiğim için bana para gönderdi."
Bu iddiaların soruşturma kapsamında değerlendirildiği belirtildi.
TANIK: "SIM KART OLAYINI KİMİN ANLATTIĞINI BİLMİYORUM"
Tanık Gökhan Ertok, Mehmet Aca'nın Gülistan Doku'na ait yedek SIM kartın inceleneceğinden haberdar olduğunu öne sürdü.
Bununla birlikte, söz konusu bilginin Mehmet Aca'ya kim tarafından iletildiğini bilmediğini de ifade etti.
Ertok, ifadesinde şu sözleri kullandı:
"Mehmet Aca'ya bu SIM kart olayını kim, ne zaman ve ne şekilde anlatmış, detayını bilmiyorum."
Tanık beyanı, soruşturma kapsamında Mehmet Aca'nın süreçten nasıl haberdar olduğuna ilişkin değerlendirmelerin de dosyada yer aldığını ortaya koydu.
HASTANE KAYITLARINA İLİŞKİN İDDİALAR DA SORULDU
Tanık Gökhan Ertok'a ifadesi sırasında, Mehmet Aca'nın sağlık kuruluşlarına Hastane Bilgi Yönetim Sistemi (HBYS) hizmeti sunan şirketleri bulunup bulunmadığı da soruldu.
Ertok, Mehmet Aca'nın hastanelere HBYS hizmeti veren bir şirketinin olup olmadığını bilmediğini ifade etti.
Ayrıca Tunceli Devlet Hastanesindeki bazı kayıtların silinmesiyle herhangi bir ilgisinin bulunmadığını savunan Ertok, kendisine veya çalıştığı şirkete bu yönde herhangi bir talebin iletilmediğini öne sürdü.
Tanık beyanına göre, hastane kayıtlarına yönelik herhangi bir teknik müdahale gerçekleştirmediğini söyledi.
TANIK İFADESİNE GÖRE MEHMET ACA'NIN ROLÜNE İLİŞKİN İDDİALAR
Tanık Gökhan Ertok'un ifadesinde, Mehmet Aca'nın soruşturma kapsamında öne çıkan bazı süreçlerde rol aldığı yönünde çeşitli iddialar yer aldı.
Tanık beyanına göre Mehmet Aca:
- Gökhan Ertok'u dönemin Tunceli Valisi Tuncay Sonel ile tanıştırdı.
- Çalışanlarına Tuncay Sonel'den gelen bilişim taleplerini yerine getirmeleri yönünde talimat verdi.
- Gülistan Doku'ya ait yedek SIM kartın incelenmesi sürecinden önceden haberdardı.
- Ertok'un kendisini arayarak bilgi vermesi üzerine, "Bilgim var, sen gerekeni yap." yanıtını verdi.
- İşlemlerin gerçekleştirildiği öne sürülen ACA Bilişim'in sahibi ve yöneticisi konumundaydı.
- Tanık ifadesine göre sosyal medya hesaplarına müdahale edilebildiği iddia edilen teknik altyapının bulunduğu şirketi yönetiyordu.
Söz konusu iddiaların tamamı tanık beyanına dayanırken, soruşturma kapsamında ilgili delillerle birlikte değerlendirilmeye devam ediyor.
SORUŞTURMADA DİJİTAL VERİLERE İLİŞKİN İNCELEME SÜRÜYOR
Tanık ifadesinde yer alan anlatımlar; Gülistan Doku'ya ait yedek SIM kartın incelenmesi, sosyal medya hesaplarına erişim sağlanması, şirket altyapısının kullanıldığı iddiaları ve para transferlerine ilişkin beyanlar nedeniyle dijital inceleme sürecini soruşturmanın önemli başlıklarından biri hâline getirdi.
Dosya kapsamında dijital materyaller, iletişim kayıtları ve diğer deliller üzerindeki incelemeler sürerken, tanık beyanlarının teknik bulgular ve diğer delillerle desteklenip desteklenmeyeceği soruşturma sürecinde netlik kazanacak.
SORUŞTURMA SÜRECİ DEVAM EDİYOR
Tanık Gökhan Ertok'un Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığına verdiği ifadede yer alan iddialar, soruşturma dosyasında değerlendirmeye alınan beyanlar arasında bulunuyor.
Paylaşılan bilgiler, tanığın anlatımlarına dayanıyor olup soruşturma makamlarınca yürütülen inceleme devam ediyor.
Mehmet Aca'nın, Tuncay Sonel'in ve dosyada adı geçen diğer kişilerin iddialara ilişkin hukuki süreç kapsamındaki savunmaları ile soruşturma sonucunda ortaya çıkacak bulgular, dosyanın seyri açısından belirleyici olacak.
TUNCELİ CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞINDAN DOKU AÇIKLAMASI: CANSIZ BEDENİ KORUCULAR TARAFINDAN GÖMÜLDÜĞÜ VEYA YOK EDİLDİĞİ TESPİT EDİLDİ
Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Gülistan Doku'nun cansız bedeninin şüphelilerle irtibatlı korucular tarafından organize ve bilinçli bir şekilde gömüldüğü veya yok edildiğine yönelik önemli tespit ve delillere ulaşılmıştır." denildi.
Tunceli'de 5 Ocak 2020'den bu yana kayıp olan Munzur Üniversitesi Çocuk Gelişimi Bölümü 2. sınıf öğrencisi Gülistan Doku soruşturması kapsamında gözaltına alınan 15 şüpheliden 12'si tutuklanırken, 3'ü hakkında adli kontrol kararı verilmişti. ABD'de bulunan firari şüpheli Umut Altaş ise 22 Mayıs'ta ABD'de yakalanarak gözaltına alınmıştı.
Soruşturma kapsamında ikinci dalga operasyon düzenlendi. Bu çerçevede Erzurum ve Tunceli cumhuriyet başsavcılıklarının talimatları doğrultusunda Elazığ, Malatya, Ankara, İstanbul ve Tunceli'de eş zamanlı operasyonlar gerçekleştirildi. Aralarında 3 doktor, 1 hemşire, 1 bilgi işlem görevlisi, 5 veri giriş personeli, eski Tunceli Valisi Tuncay Sonel'in eşi Handan Sonel, Gülistan Doku'nun telefonuna müdahale ettiği değerlendirilen bilişim şirketinin sahibi, 1 iş insanı ve 2 güvenlik korucusunun bulunduğu toplam 15 şüpheli, bu sabah erken saatlerde gözaltına alındı.
Ardından Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada, "Tunceli Munzur Üniversitesi öğrencisi Gülistan Doku'nun 05.01.2020 tarihinde kaybolması ve sürecin bir cinayetle sonuçlandığı yönündeki iddialar doğrultusunda, Cumhuriyet Başsavcılığımızın 2020/52 soruşturma sayılı dosyası üzerinden elde edilen tanık, gizli tanık ve bilgi sahibi beyanları, ihbarlar, HTS kayıtları ile tüm bilgi ve belgelerin değerlendirilmesi neticesinde; Gülistan Doku'nun cansız bedeninin şüphelilerle irtibatlı korucular tarafından organize ve bilinçli bir şekilde gömüldüğü veya yok edildiğine yönelik önemli tespit ve delillere ulaşılmıştır. Elde edilen deliller ışığında, Ankara, Elazığ, İstanbul ve Tunceli illerinde, olayla bağlantılı oldukları değerlendirilen, ikisi güvenlik korucusu olmak üzere toplam 5 (beş) şüpheliye yönelik belirlenen adreslerde 21.07.2026 tarihinde eş zamanlı operasyon düzenlenerek arama ve el koyma işlemi icra edilmiş, hedef şüphelilerin tamamı yakalanarak gözaltına alınmıştır. Soruşturmaya titizlikle devam edilmektedir. Kamuoyunun bilgisine saygıyla sunulur." ifadelerine yer verildi.
Tunceli'de 5 Ocak 2020'den bu yana kayıp olan Munzur Üniversitesi Çocuk Gelişimi Bölümü 2. sınıf öğrencisi Gülistan Doku soruşturması kapsamında gözaltına alınan 15 şüpheliden 12'si tutuklanırken, 3'ü hakkında adli kontrol kararı verilmişti. ABD'de bulunan firari şüpheli Umut Altaş ise 22 Mayıs'ta ABD'de yakalanarak gözaltına alınmıştı.
Soruşturma kapsamında ikinci dalga operasyon düzenlendi. Bu çerçevede Erzurum ve Tunceli cumhuriyet başsavcılıklarının talimatları doğrultusunda Elazığ, Malatya, Ankara, İstanbul ve Tunceli'de eş zamanlı operasyonlar gerçekleştirildi. Aralarında 3 doktor, 1 hemşire, 1 bilgi işlem görevlisi, 5 veri giriş personeli, eski Tunceli Valisi Tuncay Sonel'in eşi Handan Sonel, Gülistan Doku'nun telefonuna müdahale ettiği değerlendirilen bilişim şirketinin sahibi, 1 iş insanı ve 2 güvenlik korucusunun bulunduğu toplam 15 şüpheli, bu sabah erken saatlerde gözaltına alındı.
Ardından Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada, "Tunceli Munzur Üniversitesi öğrencisi Gülistan Doku'nun 05.01.2020 tarihinde kaybolması ve sürecin bir cinayetle sonuçlandığı yönündeki iddialar doğrultusunda, Cumhuriyet Başsavcılığımızın 2020/52 soruşturma sayılı dosyası üzerinden elde edilen tanık, gizli tanık ve bilgi sahibi beyanları, ihbarlar, HTS kayıtları ile tüm bilgi ve belgelerin değerlendirilmesi neticesinde; Gülistan Doku'nun cansız bedeninin şüphelilerle irtibatlı korucular tarafından organize ve bilinçli bir şekilde gömüldüğü veya yok edildiğine yönelik önemli tespit ve delillere ulaşılmıştır. Elde edilen deliller ışığında, Ankara, Elazığ, İstanbul ve Tunceli illerinde, olayla bağlantılı oldukları değerlendirilen, ikisi güvenlik korucusu olmak üzere toplam 5 (beş) şüpheliye yönelik belirlenen adreslerde 21.07.2026 tarihinde eş zamanlı operasyon düzenlenerek arama ve el koyma işlemi icra edilmiş, hedef şüphelilerin tamamı yakalanarak gözaltına alınmıştır. Soruşturmaya titizlikle devam edilmektedir. Kamuoyunun bilgisine saygıyla sunulur." ifadelerine yer verildi.
Tunceli'de 5 Ocak 2020'den bu yana kayıp olan Munzur Üniversitesi Çocuk Gelişimi Bölümü 2. sınıf öğrencisi Gülistan Doku soruşturması kapsamında gözaltına alınan 15 şüpheliden 12'si tutuklanırken, 3'ü hakkında adli kontrol kararı verilmişti. ABD'de bulunan firari şüpheli Umut Altaş ise 22 Mayıs'ta ABD'de yakalanarak gözaltına alınmıştı.
Soruşturma kapsamında ikinci dalga operasyon düzenlendi. Bu çerçevede Erzurum ve Tunceli cumhuriyet başsavcılıklarının talimatları doğrultusunda Elazığ, Malatya, Ankara, İstanbul ve Tunceli'de eş zamanlı operasyonlar gerçekleştirildi. Aralarında 3 doktor, 1 hemşire, 1 bilgi işlem görevlisi, 5 veri giriş personeli, eski Tunceli Valisi Tuncay Sonel'in eşi Handan Sonel, Gülistan Doku'nun telefonuna müdahale ettiği değerlendirilen bilişim şirketinin sahibi, 1 iş insanı ve 2 güvenlik korucusunun bulunduğu toplam 15 şüpheli, bu sabah erken saatlerde gözaltına alındı.
Ardından Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada, "Tunceli Munzur Üniversitesi öğrencisi Gülistan Doku'nun 05.01.2020 tarihinde kaybolması ve sürecin bir cinayetle sonuçlandığı yönündeki iddialar doğrultusunda, Cumhuriyet Başsavcılığımızın 2020/52 soruşturma sayılı dosyası üzerinden elde edilen tanık, gizli tanık ve bilgi sahibi beyanları, ihbarlar, HTS kayıtları ile tüm bilgi ve belgelerin değerlendirilmesi neticesinde; Gülistan Doku'nun cansız bedeninin şüphelilerle irtibatlı korucular tarafından organize ve bilinçli bir şekilde gömüldüğü veya yok edildiğine yönelik önemli tespit ve delillere ulaşılmıştır. Elde edilen deliller ışığında, Ankara, Elazığ, İstanbul ve Tunceli illerinde, olayla bağlantılı oldukları değerlendirilen, ikisi güvenlik korucusu olmak üzere toplam 5 (beş) şüpheliye yönelik belirlenen adreslerde 21.07.2026 tarihinde eş zamanlı operasyon düzenlenerek arama ve el koyma işlemi icra edilmiş, hedef şüphelilerin tamamı yakalanarak gözaltına alınmıştır. Soruşturmaya titizlikle devam edilmektedir. Kamuoyunun bilgisine saygıyla sunulur." ifadelerine yer verildi.