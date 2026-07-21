"Beni Tuncay Sonel ile tanıştıran Mehmet Aca'dır. Kendisi, 'Valinin bütün işlerini yapın' demişti. Sonuçta ben de onun iş yerinde çalışıyordum. Tuncay Sonel'in isteklerini bu sebeple yerine getirdim."

Ertok, ifadesinde Tuncay Sonel'den gelen sosyal medya hesaplarına yönelik talepleri yerine getirmesinin nedenini anlatırken şu ifadeleri kullandı:

Ertok, bu cevabın ardından SIM kart üzerindeki çalışmalara başladığını ifade etti.

"Bilgim var, sen gerekeni yap."

Tanık beyanına göre Mehmet Aca'nın kendisine verdiği yanıt şu şekilde oldu:

İfadesine göre Tuncay Sonel, SIM kart üzerinde inceleme yapmasını ve Gülistan Doku'nun bulunmasına katkı sağlayabilecek verilere ulaşmasını istedi.

Tanık Gökhan Ertok, Gülistan Doku'ya ait yedek SIM kartın Ankara'ya gönderileceğini önce Şükrü Eroğlu'ndan, daha sonra ise Tuncay Sonel'den öğrendiğini öne sürdü.

TANIK İFADESİNE GÖRE MEHMET ACA SÜREÇTEN ÖNCEDEN HABERDARDI

Tanık ifadesinde yer alan iddialara göre Mehmet Aca, Gülistan Doku'na ait yedek SIM kart üzerindeki inceleme başlamadan önce süreçten haberdardı.

Ancak Ertok, Mehmet Aca'nın bu bilgiyi kimden ve ne şekilde aldığını bilmediğini de ifade etti.

Bu beyan, soruşturma dosyasında değerlendirilen başlıklardan biri olarak yer aldı.