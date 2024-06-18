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EURO 2024'te sahne sırası A Milli Futbol Takımı'nın! Gürcistan karşısında tek hedef 3 puan

Giriş: 17.06.2024 20:34 Güncelleme: 18.06.2024 00:03
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EURO 2024’te sahne sırası A Milli Futbol Takımı’nın! Gürcistan karşısında tek hedef 3 puan

A Milli Futbol Takımımız, EURO 2024 ilk maçında Gürcistan ile karşı karşıya gelecek. Almanya'nın ev sahipliği yaptığı Avrupa Şampiyonası'nda ay yıldızlılar, 3 puan ile turnuva başlangıcını hedefliyor.

A Milli Futbol Takımı'mız, heyecanla beklenen Avrupa Şampiyonası'nın ilk maçında Gürcistan ile kozlarını paylaşacak.

Almanya'da düzenlenen EURO 2024'te ay yıldızlılar, Gürcistan'ın ardından Portekiz ve Çekya ile mücadele edecek.

TÜRKİYE-GÜRCİSTAN MAÇI NE ZAMAN?

Türkiye - Gürcistan maçı 18 Haziran bugün saat 19.00'da TRT 1'de canlı yayınlanacak.

ARJANTİNLİ HAKEM DÜDÜK ÇALACAK

Türkiye ile Gürcistan arasındaki karşılaşmada, Arjantinli hakem Facundo Tello düdük çalacak. Tello'un yardımcılıklarını aynı ülkeden Gabriel Chade ve Ezequiel Brailovsky yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi, Litvanya Futbol Federasyonundan Donatas Rumsas olacak. Karşılaşmada İspanyol Alejandro Hernandez ise VAR görevini üstlenecek. Facundo Tello, EURO 2024'te Avrupa dışından görev verilen tek hakem olarak dikkati çekiyor.

İRFAN CAN FORMA GİYEMEYECEK

A Milli Takım'da tedavisi süren İrfan Can Kahveci bu maçta forma giyemeyecek. İsmail Yüksek'in durumu ise maç günü netlik kazanacak.

A MİLLİ TAKIM AVRUPA KADROSU

⚽Kaleci: Altay Bayındır (Manchester United), Mert Günok (Beşiktaş), Uğurcan Çakır (Trabzonspor)

⚽Defans: Mert Müldür, Ferdi Kadıoğlu (Fenerbahçe), Zeki Çelik (Roma), Abdülkerim Bardakcı (Galatasaray), Ahmetcan Kaplan (Ajax), Merih Demiral (Al-Ahli), Samet Akaydın (Panathinaikos)

⚽Orta saha: Hakan Çalhanoğlu (Inter), İsmail Yüksek (Fenerbahçe), Kaan Ayhan (Galatasaray), Okay Yokuşlu (West Bromwich), Orkun Kökçü (Benfica), Salih Özcan (Borussia Dortmund)

⚽Forvet: İrfan Can Kahveci (Fenerbahçe), Yunus Akgün (Leicester City), Kenan Yıldız (Juventus), Kerem Aktürkoğlu, Barış Alper Yılmaz (Galatasaray), Arda Güler (Real Madrid), Bertuğ Yıldırım (Rennes), Cenk Tosun, Semih Kılıçsoy (Beşiktaş), Yusuf Yazıcı (Lille)

GÜRCİSTAN 'IN AVRUPA KADROSU

⚽Kaleci: Giorgi Mamardashvili (Valencia), Giorgi Loria (Dinamo Tiflis), Luka Gugeshashvili (Karabağ)

⚽Defans: Solomon Kvirkvelia (Al-Okhdood), Giorgi Gvelesiani (Persepolis), Guram Kashia (Slovan Bratislava), Jemal Tabidze (Panetolikos), Lasha Dvali (APOEL), Luka Lochoshvili (Cremonese), Otar Kakabadze (Cracovia), Giorgi Gocholeishvili (Shakhtar Donetsk)

⚽Orta saha: Gabriel Sigua (Basel), Giorgi Chakvetadze (Watford), Anzor Mekvabishvili (Universitatea Craiova), Otar Kiteishvili (Sturm Graz), Nika Kvekveskiri (Lech Poznan), Giorgi Kochorashvili (Levante), Sandro Altunashvili (Wolfsberger), Levan Shengelia (Panetolikos), Giorgi Tsitaishvili (Dinamo Batum), Saba Lobjanidze (Atlanta United)

⚽Forvet: Zuriko Davitashvili (Bordeaux), Budu Zivzivadze (Karlsruher), Georges Mikautadze (Metz), Giorgi Kvilitaia (APOEL), Khvicha Kvaratskhelia (Napoli)

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