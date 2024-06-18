Arda Güler oynayacak mı? Türkiye saat 19'da Gürcistan ile karşılaşacak

A Milli Futbol Takımı, Almanya'nın ev sahipliğinde düzenlenen UEFA Avrupa Futbol Şampiyonası EURO 2024'te ilk maçını bugün Gürcistan ile oynayacak. A Millilerin en büyük destekçisi ise Avrupa'daki gurbetçiler. A Spor Spikeri Deniz Satar maçın oynanacağı Dortmund'dan A Haber canlı yayınında son durumu aktardı.

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