Haftanın hemen her günü program yaptığını söyleyen Divandiler, günde 21 saat çalışıp yalnızca 3 saat uyuduğunu anlatmıştı. Mal varlığını da açıklayan Kobra Murat, "2 tane altın kasamız var. İçinde 18 kilo altın var. Karım diyor ki 'Artık altın yaptırma Murat, kasalar almıyor.' Karımın üstüne, benim üstüme paralar var, çocuklarımın üstüne paralar var. 18 tane evim, 4 tane yazlığım var. Ama hepsi alın teri" ifadelerini kullanmıştı.

LAKABI NEDEN KOBRA MURAT?

Murat Divandiler'in 'Kobra Murat' lakabının nereden geldiği de merak konusu olmuştu. Ünlü isim, lakabının hikâyesini daha önce anlatmıştı.

Terzilik yaptığı dönemde zengin bir kadına kostüm diken Divandiler, aynı kadın tarafından bir düğüne davet edildi. Düğünde yaptığı 'kobra' şovunun ardından adı Kobra olarak anılmaya başladı. Bu olayın ardından 'Keskin Makas' olan dükkânının adını da 'Romanların Cemil İpekçi'si Kobra Murat' olarak değiştirdi.

Ünlü sanatçı, Seda Sayan tarafından bir defilede keşfedildiğini, sonrasında ise sahne şovlarına ve şarkıcılığa başladığını açıklamıştı.