Kobra Murat'tan gelin evinde dolar şovu! "Kraliçe gelinim"
Roman müziğinin tanınan isimlerinden Kobra Murat, oğlu Yiğithan'ın nişan merasiminde yaptığı dolar şovuyla gündeme geldi. Gösterişli tarzıyla dikkat çeken şarkıcı, müstakbel gelininin üzerine dolar saçarken o anları sosyal medya hesabından paylaştı.
Roman müziğinin sevilen isimlerinden Kobra Murat, oğlu Yiğithan'ı evlendiriyor. Sahne tarzı, renkli kişiliği ve gösterişli yaşamıyla sık sık gündeme gelen Kobra Murat, oğlu Yiğithan'ın nişan merasiminde yaptığı hareketle dikkat çekti.
DOLARLAR HAVADA UÇUŞTU
Gelin evine giden Kobra Murat, kapıyı ellerindeki tokmakla çaldı. Müstakbel gelini Melisa Karaboyacı'nın kapıyı açmasıyla eğlenceli anlar yaşandı. Cebinden bir tomar dolar çıkaran Kobra Murat, paraları gelinin üzerine saçtı.
"PAŞA GİBİ KOCAYI KAPMIŞSIN"
Dolarları havaya savururken müstakbel gelinine seslenen Kobra Murat, "Dolarlı yaşa babam, altınlara basacaksın babam, yazlıkların kışlıkların olacak. Paşa gibi kocayı kapmışsın" sözleriyle ortama neşe kattı. Nişan merasiminden görüntüler sosyal medyada paylaşılırken, Kobra Murat'ın müstakbel gelininin kolundaki altın bilezikler de dikkat çekti.
"ALLAH NAZARLARDAN KORUSUN"
Kobra Murat, ayrıca oğluyla gelininin pozunu sosyal medya hesabından paylaşarak duygusal ve uzun bir mesaj yayımladı.
Yiğithan ve Melisa'ya mutluluk dileyen ünlü şarkıcı, çiftin ömür boyu sevgi, saygı ve huzur içinde yaşamasını temenni etti. Evlat ve torun sahibi olmalarını dileyen Kobra Murat, genç çifti nazardan koruması için Allah'a dua ederek mesajını sevgi ve iyi dileklerle tamamladı.
SERVETİNİ AÇIKLAMIŞTI
Kobra Murat'ın nişan merasimindeki dolar şovu, geçmişte yaptığı mal varlığı açıklamalarını da yeniden gündeme getirdi. Gerçek adı Murat Divandiler olan sanatçı, daha önce konuk olduğu bir programda servetiyle ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulunmuştu.