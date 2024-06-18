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Türkiye Gürcistan maçı ne zaman? Saat kaçta?

ahaber.com.tr
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Giriş: 18.06.2024 09:02
EURO 2024'teki ilk rakibimiz Gürcistan. A Milli Futbol Takımı'nın Dortmund'da oynanacak mücadelede tek hedefi galibiyet.
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Türkiye Gürcistan maçı ne zaman? Saat kaçta?
Türkiye Gürcistan maçı ne zaman? Saat kaçta?
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