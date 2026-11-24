Aksaray-Nevşehir kara yolunda yolcu otobüsü devrildi: Çok sayıda yaralı var

Aksaray-Nevşehir kara yolu Alayhan mevkiinde, Ankara'dan Gaziantep'e gitmekte olan yolcu otobüsü sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yola devrildi. İlk belirlemelere göre 22 kişinin yaralandığı kazanın ardından bölgeye sevk edilen 112 Acil Sağlık ve AFAD ekipleri kurtarma çalışmalarını sürdürüyor.