Aksaray-Nevşehir kara yolunda yolcu otobüsü devrildi: Çok sayıda yaralı var
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Aksaray-Nevşehir kara yolu Alayhan mevkiinde, Ankara'dan Gaziantep'e gitmekte olan yolcu otobüsü sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yola devrildi. İlk belirlemelere göre 22 kişinin yaralandığı kazanın ardından bölgeye sevk edilen 112 Acil Sağlık ve AFAD ekipleri kurtarma çalışmalarını sürdürüyor.
Aksaray'da yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu 1'i ağır 22 kişi yaralandı.
Abdulkadir Y. (52) idaresindeki 33 ANR 034 plakalı yolcu otobüsü, Aksaray-Nevşehir kara yolunun 45. kilometresinde devrildi.
İhbar üzerine bölgeye jandarma, polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada, ilk belirlemelere göre 22 kişi yaralandı.
Ambulanslarla hastanelere kaldırılan yaralılardan 1'inin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.