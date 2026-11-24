Evlat acısı yaşayan Atilla Taş kızının emanetleriyle hayata tutunuyor!
Şarkıcı Atilla Taş, hayatını kaybeden kızı Sezen Taş'ın doğum gününü torunlarıyla birlikte kutladı. Kızından geriye kalan iki torunuyla fotoğraf paylaşan Taş'ın duygusal mesajı takipçilerini duygulandırdı.
Şarkıcı Atilla Taş'ın İlkay Sarıköse ile evliliğinden dünyaya gelen kızı Sezen Taş, 8 Ekim'de Mersin'in Erdemli ilçesinde bulunan bir sitenin 14'üncü katından düşerek hayatını kaybetmişti.
34 yaşında yaşamını yitiren, iki çocuk annesi Sezen Taş, 9 Ekim'de düzenlenen cenaze töreninin ardından son yolculuğuna uğurlanmıştı.
KIZININ DOĞUM GÜNÜNÜ TORUNLARIYLA KUTLADI
Atilla Taş, hayatını kaybeden kızının doğum gününde torunlarıyla bir araya geldi. Kızından geriye kalan iki torunuyla fotoğraf paylaşan şarkıcı, gönderisine "Doğum günün kutlu olsun canım kızım" notunu ekledi.
Taş'ın duygusal paylaşımı takipçilerinden büyük ilgi görürken, çok sayıda kişi şarkıcıya destek mesajları göndererek sabır ve başsağlığı dileklerini iletti.
"TORUNLARIM İÇİN İYİ OLMAK ZORUNDAYIM"
Sezen Taş'ın vefatının ardından kendisine destek olanlara teşekkür eden Atilla Taş, yaşadığı acıyı tarif etmekte zorlandığını belirtmiş, Türkiye'nin dört bir yanından gelen mesajların kendisine güç verdiğini söylemişti.
Kızından geriye kalan iki torununa sahip çıkacağını da dile getiren şarkıcı, şu ifadeleri kullanmıştı:
"Şimdi evladımdan yadigâr iki kuzumla ilgilenip onlara sahip çıkmak istiyorum. Benim kızım dünya iyisiydi, onu çok özlüyorum. O artık tüm Türkiye'nin kızı, evladı, canı. Ben ondan razıyım, Allah da razı olsun… İyi değilim henüz ama torunlarım için biliyorum olmak zorundayım."