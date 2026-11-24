Kızından geriye kalan iki torununa sahip çıkacağını da dile getiren şarkıcı, şu ifadeleri kullanmıştı:

"Şimdi evladımdan yadigâr iki kuzumla ilgilenip onlara sahip çıkmak istiyorum. Benim kızım dünya iyisiydi, onu çok özlüyorum. O artık tüm Türkiye'nin kızı, evladı, canı. Ben ondan razıyım, Allah da razı olsun… İyi değilim henüz ama torunlarım için biliyorum olmak zorundayım."