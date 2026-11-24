MFÖ'de Özkan Uğur sonrası duygusal süreç! Gitarlarını bile ellerine alamadılar
Özkan Uğur'un vefatının ardından müziğe ara veren MFÖ'nün geleceği merak konusu oldu. Fuat Güner, katıldığı programda Mazhar Alanson'la yeniden sahneye çıkacaklarını ve yeni projeler için imza attıklarını açıklarken, Özkan Uğur sonrası yaşadıkları süreci de anlattı.
Türk müziğinin unutulmaz gruplarından MFÖ, yıllar boyunca kendine özgü tarzı ve hafızalara kazınan şarkılarıyla geniş bir dinleyici kitlesine ulaştı.
Mazhar Alanson, Fuat Güner ve Özkan Uğur'dan oluşan grup; Ele Güne Karşı, Sarı Laleler, Ali Desidero, Mazeretim Var Asabiyim Ben ve Yalnızlık Ömür Boyu gibi pek çok sevilen esere imza attı. Yıllarca sahnelerde birlikte yer alan üçlü, Türk müzik dünyasında kendine özgü bir yer edindi.
8 Temmuz 2023'te uzun süredir mücadele ettiği kansere yenik düşerek hayatını kaybeden Özkan Uğur, MFÖ'nün tarihinde önemli bir dönüm noktası oldu. Uğur'un vefatının ardından grubun geleceği ve Mazhar Alanson ile Fuat Güner'in müzik çalışmalarına devam edip etmeyeceği merak konusu oldu.
MFÖ'nün usta ismi Fuat Güner, Cansu ile Birlikte Keyifli programına konuk olarak Özkan Uğur'un vefatının ardından yaşadıkları süreci ve Mazhar Alanson'la müziğe devam etme kararını anlattı.
MFÖ'DEN YOLA DEVAM KARARI
Uğur'un kaybından sonra müziğe bir süre ara verdiklerini belirten Güner, o dönemde sahneleri bırakmayı dahi düşündüklerini söyledi. Yaşadıkları kararsızlığı şu sözlerle dile getirdi:
"Hâlâ içimizde müzik yapma isteği, arzusu taşımak da hoş bir şey. Ama Özkan'ın vefatından sonra bayağı biz bir küstük. Şöyle böyle bir, iki sene bir şey ya. Vallahi gitar almak gelmedi. 'Nasıl devam edeceğiz, ne yapacağız, bitti mi, devam mı?' konuşmaları oldu. Hani tamamen sahneyi bırakalım mı, bırakmayalım mı? Ama konuşmalarımız sonucunda bırakmayalım kararı çıktı."