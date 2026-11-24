Uğur'un kaybından sonra müziğe bir süre ara verdiklerini belirten Güner, o dönemde sahneleri bırakmayı dahi düşündüklerini söyledi. Yaşadıkları kararsızlığı şu sözlerle dile getirdi:

"Hâlâ içimizde müzik yapma isteği, arzusu taşımak da hoş bir şey. Ama Özkan'ın vefatından sonra bayağı biz bir küstük. Şöyle böyle bir, iki sene bir şey ya. Vallahi gitar almak gelmedi. 'Nasıl devam edeceğiz, ne yapacağız, bitti mi, devam mı?' konuşmaları oldu. Hani tamamen sahneyi bırakalım mı, bırakmayalım mı? Ama konuşmalarımız sonucunda bırakmayalım kararı çıktı."