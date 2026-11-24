Resmi makamların son açıklamasının ardından, yayında değerlendirilen görüntüler ve uzman görüşleri de dikkat çekti. Programa telefonla bağlanan uzman isim, görüntülerdeki hayvanın yürüyüş biçimi ve kuyruk yapısının köpeğe benzemediğini ifade etti.

Müge Anlı'nın "Şu görüntüdeki hayvan sizce ne?" sorusuna yanıt veren uzman ise hayvanın aslan olabileceğini belirterek, "Köpek olmadığı kesin" dedi.

ASLANI CANLI GÖRDÜĞÜNÜ İDDİA EDEN ARDA KONUŞTU!

Sarıyer'deki aslanı net bir şekilde gördüğünü söyleyen isimlerden Arda da Müge Anlı ile Tatlı Sert programına bağlandı. Arda, karanlıkta köpekten daha büyük bir canlının hızla uzaklaştığını gördüğünü, çevredeki hayvanların da tedirgin davranmaya başladığını belirterek jandarmaya ihbarda bulunduğunu söyledi.

Programa bağlanan Arda'nın annesi Arzu Hanım ise ilk görüntülerin mahalle muhtarı tarafından paylaşıldığını ve mahalle sakinlerine dışarı çıkmamaları yönünde uyarı yapıldığını aktardı.