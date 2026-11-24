Aslan ihbarını yapan isim ortaya çıktı! Müge Anlı canlı yayında açıkladı
Sarıyer'de aslan görüldüğü ihbarı üzerine başlatılan arama çalışmalarına Müge Anlı ve ekibi de katılmıştı. İstanbul Valiliği bölgede aslan bulunduğuna dair somut bir bulguya rastlanmadığını açıklarken, Müge Anlı bugünkü yayınında Başakşehirli futbolcu Bertuğ Yıldırım'ın Çorum maçının ardından yaptığı açıklamayı paylaştı.
İstanbul Sarıyer'in Uskumruköy Mahallesi'nde dişi aslan görüldüğü iddiası üzerine başlatılan arama çalışmaları gündemin öne çıkan konularından biri oldu.
VALİLİKTEN AÇIKLAMA
İstanbul Valiliği, 23 Kasım akşamı ekiplerine ulaşan yeni görüntüleri inceleyerek konuya ilişkin açıklama yaptı. Valilik, görüntülerdeki hayvanın aslan ya da diğer büyük kedi türlerinden biri olmadığının değerlendirildiğini bildirdi.
İHBARI MİLLİ FUTBOLCU YAPTI
Dün geceden bu yana bölgede sürdürülen arama çalışmalarına Müge Anlı ve ekibi de katıldı. Aslan ihbarını yapan kişinin Başakşehir forması giyen futbolcu Bertuğ Yıldırım olduğu ortaya çıktı.
Başakşehir'in sahasında Çorum FK'yı 4-2 mağlup ettiği karşılaşmada hat-trick yapan Bertuğ Yıldırım, maçın ardından yaptığı açıklamalarda aslan ihbarıyla ilgili de konuştu.
Yıldırım'ın açıklamasını Müge Anlı, bugünkü canlı yayınında izleyicilerle paylaştı. Genç futbolcu, kendisine gelen telefon üzerine evlerinde çalışan kişinin aslan gördüğünü söyledi. Bunun ardından jandarmayı arayarak ihbarda bulunduğunu söyleyen Yıldırım, görüntülerin evlerine ait güvenlik kamerası kayıtları olduğunu da açıkladı.
"JANDARMAYI ARADIM, VİDEO DA BİZİM EVİN KAMERA KAYDI"
Bertuğ Yıldırım, yaşananları şu sözlerle anlattı:
"Ben dün kamptaydım. Bir telefon aldım. Aslanla ilgili bir şeyler söylediler. İlk başta inanamadım. Sonradan bizim evde çalışan, bizim evde beraber bizim misafirimiz bir hanımefendi beni aradı ve aslanı gördüğünü söyledi. Öyle olunca da ben jandarmalarla konuştum. 'Aslan bizim evin etrafındaymış' dedim. O video da bizim evin kamera kaydı. Kamp akşamı biraz aslanla da uğraştık. Ama inşallah bulunur bakalım. Şimdi benim de evim orada. Dönünce ben de belki ararım aslanı."