Dehşetin adresi Diyarbakır! Mağarada kan donduran manzara: Çok sayıda insan kafatası bulundu
Diyarbakır'ın Silvan ilçesindeki bir mağarada çok sayıda insan kafatası ve kemiği bulundu. Silvan Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatılırken bölgeye jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi. Cumhuriyet savcısının katılımıyla mağarada inceleme yapılırken kemik parçalarının Adli Tıp Kurumuna gönderileceği bildirildi.
Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde bulunan bir mağarada karşılaşılan manzara görenleri duyanları adeta dehşete düşürdü.
Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde bulunan bir mağarada çok sayıda insan kafatası ve kemiğine rastlandı. İhbar ile harekete geçildi.
MAĞARADA ÇOK SAYIDA İNSAN KAFATASI BULUNDU
Silvan ilçesine bağlı kırsal Boyunlu Mahallesi'ndeki bir mağarada çok sayıda insan kafatası ve kemiği bulundu.
Durumun yetkililere bildirilmesinin ardından bölgeye jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi.
Jandarma ekipleri mağara çevresinde güvenlik önlemleri aldı.
SAVCI EŞLİĞİNDE İNCELEME YAPILDI
Bir Cumhuriyet savcısının da katılımıyla mağarada inceleme gerçekleştirildi.
Mağarada bulunan kemik parçaları incelemeye alındı.
KEMİKLER ADLİ TIP KURUMUNA GÖNDERİLECEK
Mağaradan alınan kemik parçalarının, incelemelerin tamamlanmasının ardından Adli Tıp Kurumuna gönderileceği belirtildi.
Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.