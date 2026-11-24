Emekli maaş zammında kritik detay belli oldu: Enflasyonun üzerinde artış yapılacak, o iki kriter belirleyici olacak!
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, milyonlarca emeklinin merakla beklediği maaş düzenlemesine ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Çalışmanın yılbaşından önce Meclis'e sunulacağını ve emeklilerin geneline yönelik enflasyonun üzerinde bir artış yapılacağını belirten Yılmaz, hakkaniyet ve adalet çerçevesinde yürütülen çalışmada prim gün sayısı ve yaşın önemli unsurlar olduğunu vurguladı.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, emeklilere yönelik düzenlemenin yılbaşından önce Meclis'e sunulacağını söyledi.
Emeklilerin geneline enflasyonun üzerinde artış yapılmasının hedeflendiğini belirten Yılmaz, prim gün sayısı ve yaşın çalışmada dikkate alınan unsurlar arasında olduğunu ifade etti.
DÜZENLEME YILBAŞINDAN ÖNCE MECLİS'E SUNULACAK
Çalışmaların ilgili kurumların katılımıyla sürdüğünü belirten Yılmaz, "Cumhurbaşkanımız yıl sonundan önce düzenlemeyi Meclise sunacağımızı açıkladı. Biz de bu çalışmaları sürdürüyoruz. Strateji ve Bütçe Başkanlığımız, Hazine ve Maliye Bakanlığımız, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığımız, SGK ve bütün kurumlarımızla bu çalışma üzerinde çalışıyoruz" dedi.
PRİM GÜN SAYISI VE YAŞA DİKKAT ÇEKTİ
Yılmaz, "Farklı yöntemler ve alternatifler var. Bunların hepsinde temel yaklaşımımız, emeklimize enflasyonun üzerinde bir iyileştirme yapmak. Ancak bunu hakkaniyet ve adalet çerçevesinde gerçekleştirmek istiyoruz. Bu noktada prim gün sayısı ve yaş önemli unsurlar" diye konuştu.
SEYYANEN ZAM VE REFAH PAYI BİRLİKTE Mİ UYGULANACAK?
Seyyanen zam ve refah payının birlikte mi yoksa ayrı ayrı mı uygulanacağı yönündeki soruyu da yanıtlayan Yılmaz, "Şu anda teknik bir çalışma sürdürülüyor. Dolayısıyla bu aşamada detaylı teknik analizlere girmem doğru olmaz. Alternatifler netleştikten sonra zaten Meclisimize sunulmuş olacak. İşin özünü söyleyelim; emeklilerimizin geneline yönelik bir iyileştirme ve enflasyonun üzerinde bir artış" dedi.