Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, milyonlarca emeklinin merakla beklediği maaş düzenlemesine ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Çalışmanın yılbaşından önce Meclis'e sunulacağını ve emeklilerin geneline yönelik enflasyonun üzerinde bir artış yapılacağını belirten Yılmaz, hakkaniyet ve adalet çerçevesinde yürütülen çalışmada prim gün sayısı ve yaşın önemli unsurlar olduğunu vurguladı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, emeklilere yönelik düzenlemenin yılbaşından önce Meclis'e sunulacağını söyledi. EMEKLİ MAAŞLARINA ZAM MÜJDESİ! Emeklilerin geneline enflasyonun üzerinde artış yapılmasının hedeflendiğini belirten Yılmaz, prim gün sayısı ve yaşın çalışmada dikkate alınan unsurlar arasında olduğunu ifade etti.

DÜZENLEME YILBAŞINDAN ÖNCE MECLİS'E SUNULACAK Çalışmaların ilgili kurumların katılımıyla sürdüğünü belirten Yılmaz, "Cumhurbaşkanımız yıl sonundan önce düzenlemeyi Meclise sunacağımızı açıkladı. Biz de bu çalışmaları sürdürüyoruz. Strateji ve Bütçe Başkanlığımız, Hazine ve Maliye Bakanlığımız, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığımız, SGK ve bütün kurumlarımızla bu çalışma üzerinde çalışıyoruz" dedi.