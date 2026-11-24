EMİR, HASAN'I KORUMAK İÇİN CEZAEVİNE GİRDİ Cezaevinde Kör Abdo'yla karşılaşan Hasan'ın eski korkuları yeniden canlandı. Aldığı müebbet cezasından Hasan'ı sorumlu tutan Abdo, ona eziyet etti. Hasan'ı yaralı ve umutsuz hâlde gören Emir, hayatından endişelenerek onun yanına girmeye karar verdi. Dursun'u dövüp polise teslim olan Emir, Hasan'ın bulunduğu cezaevine girdi.

Aynı koğuşa getirilen Uzay da Abdo ve adamlarının hedefi oldu. Yangında kendisini terk etmiş olmasına rağmen Hasan, saldırı sırasında Uzay'ın üzerine kapanarak onu korumaya çalıştı.

Bu an, Hasan'a geçmişte Abdo'nun dövdürdüğü Çetin'i hatırlattı. Hasan'ın koruyacağına söz verdiği Çetin, onun kollarında ölmüştü. Bu kayıp, Hasan'da derin bir yara bırakmıştı. Ağır yaralanan Uzay'ı bir malzeme odasına götüren Hasan, bu kez onu koruyacağına söz verdi.

"BENİM ABİMİN ADI UZAY" Kapı açıldığında karşısında Emir'i gören Hasan, çocukluğundan bir anıyı hatırladı. Küçük Emir, Hasan'ı saklandığı depoda bulmuş ve ona aradığı abisinin kim olduğunu sormuştu. Hasan ise "Benim abimin adı Uzay" diye yanıt vermişti.

Hasan ve Uzay'ın geçmişinde ne yaşandı? Emir, Hasan'ı cezaevinde koruyabilecek mi?