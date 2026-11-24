Altı Üstü İstanbul’da Hasan’ın çocukluk anısı, Uzay’la geçmişine dair çarpıcı bir ipucu verdi
Altı Üstü İstanbul'un 22. bölümünde yangında Hasan'ı kurtaran Emir, cezaevinde de onu korumak için harekete geçti. Uzay'ın şikâyetiyle tutuklanan Hasan, geçmişindeki acı olaylarla yüzleşirken çocukluğundan hatırladığı bir söz, Uzay'la arasındaki bağın geçmişine dair çarpıcı bir ipucu verdi.
ATV'nin NTC Medya imzalı sevilen dizisi Altı Üstü İstanbul, heyecan dolu 22. bölümüyle izleyiciyle buluştu. Emir, yangında mahsur kalan Hasan'ı son anda kurtardı. Uzay'ın şikâyeti üzerine tutuklanan Hasan, cezaevinde geçmişinin acı hatıralarıyla yüzleşti. Bölümün finalinde çocukluğundan bir anıyı hatırlayan Hasan'ın Uzay hakkındaki sözleri, ikilinin geçmişine dair merak uyandırdı.
HASAN'IN GEÇMİŞİNE DAİR ÇARPICI SÖZLER
22. BÖLÜMDE NELER OLDU?
Galip'in adamları Rami'nin ofisini ateşe verince birbirlerine kelepçeli olan Hasan ve Uzay alevlerin arasında kaldı. Kelepçelerden kurtulan Uzay, Hasan'ın yardım çağrısına rağmen onu geride bırakıp kaçtı.
Uzay'ın çıktığı yolu fark eden Emir, Hasan'ı son anda kurtardı. Davut'un saldırısında ağır yaralanan Rami ise ameliyata alındı. Hastaneye koşan Fahriye, ameliyathane kapısında Rami'ye seslenerek kendisi için yaşamasını istedi.
Emir ve arkadaşları, Bora'dan aldıkları bellekte Uzay'ın suçlarına dair kanıt bulmayı umarken Melek'in kesip biçtiği görüntülerle karşılaştı. Görüntüler, Duru, Alina ve Naz'ın ilişkilerinde büyük kırgınlıklara yol açtı.
MELEK'İN SİLDİĞİ KAYIT HER ŞEYİ DEĞİŞTİRDİ
Melek'in yangın sırasında Emir'in telefonundaki ses kaydını sildiği anlaşılınca Hasan'ı savunmak için kullanabilecekleri kayda ulaşamadılar. Uzay'ın şikâyeti üzerine Hasan tutuklandı. Ancak Bora'nın sakladığı ses kaydını polise vermesiyle Uzay da gözaltına alındı ve ardından tutuklandı.