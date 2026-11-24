Genellikle dağlık bölgelerde görülen mercek bulutları, nemli hava akımlarının dağ ve tepe gibi doğal engellerle karşılaşarak yükselmesi sonucu oluşuyor. Yükselen havanın soğumasıyla su buharı yoğunlaşıyor ve uygun atmosfer koşullarında mercek biçimindeki bulutlar meydana geliyor.

Hava akımı devam etmesine rağmen bu bulutlar uzun süre gökyüzünde aynı noktada asılı kalmış gibi görünebiliyor.

MERCEK BULUTU NE ANLAMA GELİR? Mercek bulutları, atmosferdeki dalgalı hava hareketlerine ve dağlık bölgelerdeki türbülans ihtimaline işaret edebiliyor.