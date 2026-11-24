Van semalarında mercek bulutu görüldü: Saatlerce şeklini korudu
Van'da sabah saatlerinde gökyüzünde beliren çok katmanlı mercek bulutu, akşama kadar şeklini koruyarak vatandaşların ilgisini çekti. Kent merkezi ve dört ilçede görülen bulut, karla kaplı Erek Dağı ve çevresindeki zirvelerle bütünleşerek sıra dışı bir manzara oluşturdu. Peki mercek bulutu nedir, neden oluşur ve ne anlama gelir?
Van semalarında sabah saatlerinde oluşan çok katmanlı mercek bulutu, gökyüzünde sıra dışı bir manzara oluşturdu.
Dağlık alanlarda rüzgarın etkisiyle oluşan mercek bulutu, kent merkezi ile Gürpınar, Gevaş, Edremit ve Tuşba ilçelerinde görüldü.
AKŞAM SAATLERİNE KADAR ŞEKLİNİ KORUDU
Sabah saatlerinde beliren ve akşama kadar şeklini koruyan mercek bulutu, vatandaşların ilgisini çekti.
Karla kaplı Erek Dağı ve çevresindeki zirvelerle bütünleşen bulut, dronla görüntülendi.
MERCEK BULUTU NEDİR, NASIL OLUŞUR?
Mercek bulutu, bilimsel adı "lenticularis" olan, merceğe benzeyen şekli ve belirgin dış hatlarıyla diğer bulutlardan ayrılan bir bulut türüdür.