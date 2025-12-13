İSPARK'tan 2 yılda üçüncü zam! Duran araçlarla gelen servet
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Meclisi'nde yapılan oylamada İSPARK ücret tarifelerine yapılan yüzde 62,5'e varan zam kararı sonrası bölgesel olarak 12 saatlik otopark ücreti 550 lira oldu. İSPARK'a son yapılan zam ile birlikte 12 saatlik duran araçtan alınan ücret ile Avrasya Tüneli'nden 2 defa geçilebilirken, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü 11 defa geçilebiliyor.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Meclisi'nde Aralık ayı toplantılarının 3'ncü oturumu Saraçhane'deki belediye binasında Meclis 2. Başkanvekili Gökhan Gümüşdağ başkanlığında gerçekleştirildi.
İBB Meclisi'nde komisyon raporları görüşüldü. Toplantıda ayrıca İBB iştirak şirketi İSPARK tarafından işletilen otopark ücretlerine zam yapılmasına ilişkin teklif oylamaya sunuldu. AK Parti grubu, zam teklifinin iletildiği rapora ret oyu kullanırken, CHP'li üyelerin oylarıyla kabul edildi.
İSPARK'A YAPILAN ZAMLA BİRLİKTE 12 SAATLİK OTOPARK 550 LİRA OLACAK
İSPARK'a İBB Meclisinde alınan ve 1 Ocak 2026'dan itibaren yürürlüğe girecek zam sonrası 12 saatlik otopark ücreti 550 lira olacak.
Bu rakam Avrasya Tüneli tek yön geçiş ücretinin üzerine çıkarken, geçtiğimiz yıl içerisinde İBB Meclisinde alınan kararla 2 defa zam yapılmıştı. Avrasya Tüneli'nden tek yön geçişi 225 lira iken bu rakam gece 00.00'dan sabah 05.00 arası 112,5 liraya düşüyor.
15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü tek yön geçiş ücreti 47 lira. İSPARK bölgesel olarak değişen otopark fiyatları ise bazı noktalarda ücret 90 lira ile 550 lira arasında değişiyor.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Trabzonspor-Beşiktaş derbisi ne zaman, hangi kanalda? Rafa Silva kadroda var mı?
- Türkiye’nin nüfus haritası değişti: En genç, en yaşlı ve en kalabalık iller hangisi?
- 13-19 Aralık A101 aktüel katalog yayımlandı: Haftanın Yıldızları indirimleri belli oldu
- Taşacak Bu Deniz’e yeni transfer: Savcı Feride “Cingöz” karakterini kim canlandıracak?
- Hafta sonu plan yapanlar dikkat! Kar, yağmur, fırtına ve don: Radara yansıdı
- Türkiye damga vurdu! Dünyanın en iyi tatlıları açıklandı: İşte zirvedeki Türk lezzeti
- Alarm çalmadan önce uyananlar dikkat! Beyninizin size bir mesajı var: İşte nedeni
- Taşacak Bu Deniz’in Şirin’i Gamze Süner Atay kimdir, kaç yaşında? Hangi dizilerde oynadı?
- Yıllardır süren hata! Oturma şeklinizi öğrenince şaşıracaksınız: Asıl yapmanız gereken…
- AFAD açıkladı: Karadeniz ve Akdeniz açıklarında deprem!
- AÖL sınav giriş yerleri açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? 2025 MEB AÖL sınav tarihleri
- Koçari ve Furtuna Savaşı! Esme ölecek mi? Taşacak Bu Deniz 10. bölümünde neler olacak?