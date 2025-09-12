81 ilde faizsiz ev iş yeri ve araç alma imkanı! İşte 10 soruda Emlak Katılım tasarruf finansmanı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum (ahaber.com.tr)

FAİZSİZ FİNANSMAN DESTEĞİ

Devlet güvencesinde faizsiz finansman sistemiyle, ailelerin kendi keselerine göre ödeme planlarını oluşturabileceği, sadece ev değil, araç ve iş yeri sahibi de olabileceği sistemde Emlak Katılım Tasarruf Finansman, vatandaşlara alternatif ödeme planlarıyla destek olacak. Katılımcılar bütçelerine uygun taksitlerle tasarruf sağlayıp belirli bir birikime ulaştıktan sonra kalan finansman tutarını faizsiz bir şekilde Emlak Katılım Tasarruf Finans tarafından karşılayarak ev, araç ya da çatılı iş yeri sahibi olabilecek. Sistem kapsamında Türkiye'nin 81 ilinden ev, araç veya çatılı iş yerine hiçbir faiz maliyetine katlanmadan, kredi kullanmadan sahip olunabilecek.

Bakan Kurum sosyal medya hesabından, Emlak Katılım Tasarruf Finansman'ın uygulayacağı sistemle ilgili merak edilen sorular ve yanıtlarına ilişkin paylaşım yaptı.



10 SORUDA MERAK EDİLENLER VE YANITLARI

Bakan Kurum'un paylaşımında yer alan sorular ve cevapları şöyle:



1-Emlak Katılım Tasarruf Finansman sistemi nedir?

Katılımcıların bir araya gelerek Emlak Katılım güvencesi altında bütçelerine uygun taksitlerle tasarruf sağladıkları; belirli bir birikimin ardından kalan finansmanın faizsiz karşılandığı bu sistemde ev, araç ya da çatılı iş yeri sahibi olunur.