Tarihin en büyük sosyal konut projesi geliyor! Kimler başvurabilecek? Kontenjan ve alt gelir detayı

09.09.2025
Yıl sonunda açıklanması beklenen Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut kampanyasında detaylar netleşmeye başladı. Buna göre gençlere ve en az 3 çocuklu ailelere ek kontenjan ayrılması beklenirken; ödeme koşullarıyla ilgili ipuçları da geldi. Öte yandan sektör temsilcileri evlerin fiyatlarıyla ilgili de öngörüde bulundu.

Son yıllarda dar gelirlilerin ev sahibi yapılması için adeta seferberlik başlatan hükümet, bu yıl içerisinde de Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut kampanyasının yapılacağını duyurmuştu. Tarihin en büyük sosyal konut kampanyasında detaylar da netleşmeye başladı.

AİLE VE GENÇLERE ÖZEL KONTENJAN
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, hafta sonu yaptığı açıklamada yıl sonunda başlatılacak sosyal konut seferberliği için önemli bilgiler verdi. Bakan Kurum, "Gençlerimize özel yüzde 20 kontenjan ayıracağız. Aile yılı olması nedeniyle 3 çocuk ve üzeri ailelere de ayrı kontenjan ayıracağız." dedi.

Proje kapsamında 3 ve daha fazla çocuğu olan aileler ile gençlere ek kontenjan açılacağı bildirildi. (A Haber arşiv)Proje kapsamında 3 ve daha fazla çocuğu olan aileler ile gençlere ek kontenjan açılacağı bildirildi. (A Haber arşiv)

Öte yandan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş da konuyla ilgili, "Sosyal konut projesinde, genç çiftlerimize yüzde 20 özel kontenjan ayrılacak, 3 çocuk ve üzeri ailelere ayrı kontenjan belirlenecek. Bu adım hem aile yapımızı güçlendirecek hem de gençlerimizin geleceğe daha güvenle bakmalarını sağlayacaktır. İnşallah birlik ve beraberlik içinde daha birçok güçlü projeye imza atacağız. Hayırlı uğurlu olsun." ifadelerini kullandı.

Tarihin en büyük sosyal konut projesiyle ilgili olarak sektör temsilcileri de açıklamalarda bulundu. Dar gelirli vatandaşların ev sahibi olması için önemli bir proje olduğuna dikkat çeken Gayrimenkul Uzmanı Mustafa Hakan Özelmacıklı; "Zaten sene başı itibarıyla 81 il valiliğine gönderilen yazılar kapsamında şehirlerdeki ihtiyaçların tespit edilmesi, imarlı bölgelerin bildirilmesi gibi birçok başlıkta talepler valilikler aracılığı ile alınmaya başladı." dedi.

Proje kapsamında 500 bin civarında konut yapılması öngörülüyor. (A Haber arşiv)Proje kapsamında 500 bin civarında konut yapılması öngörülüyor. (A Haber arşiv)

KAÇ KONUT YAPILACAK?
Özelmacıklı, daha önce yapılan sosyal konut projesinin 250 bin sosyal konutu kapsadığını ve bunun onun devamı niteliğinde olacağına dikkat çekti. Sayısının 500 bin civarında olabileceği ifade edildi.

HANGİ GRUPLARA EK KONTENJAN AYRILACAK?
Proje ile ilgili 3 ve daha fazla çocuğu olan ailelere ve gençlere ek kontenjan ayrılacağı bildirildi. Bunun yanı sıra şehit aileleri, gaziler, engelliler ve emekliler için de ek kontenjanlar ayrılması planlanıyor.

Başvuru şartlarının önceki kampanyalarla paralel olması bekleniyor. (A Haber arşiv)Başvuru şartlarının önceki kampanyalarla paralel olması bekleniyor. (A Haber arşiv)

BAŞVURU ŞARTLARI NELER OLACAK?
Geçmiş projelerde 18 yaş şartını doldurmak, o il içerisinde en az 1 yıldır ikamet ediyor olmak, nüfusun başvuru yapılacak ile kayıtlı olması, başvuru yapacak kişinin kendi, eşi ya da çocukları üzerine ev olmaması gibi şartlar aranıyordu. Bu projede de benzer şartların olması gündemde...

KAMPANYA NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Sektör temsilcileri kampanyanın yıl sonuna doğru açıklanmasının beklendiğini duyurdu. Özellikle kasım, aralık ayı gibi projenin Başkan Erdoğan tarafından duyurulması bekleniyor.

Tarihin en büyük sosyal konut projesinin bu yıl sonuna doğru açıklanması öngörülüyor. (A Haber arşiv)Tarihin en büyük sosyal konut projesinin bu yıl sonuna doğru açıklanması öngörülüyor. (A Haber arşiv)

KONUT TİPLERİ NASIL OLACAK?
Proje kapsamında konut tiplerinin 2+1 ve 3+1 şeklinde olması bekleniyor. Evlerin daha çok 2+1 yapıda olacağı ve aile yaşamına uygun tasarlanacağı öngörülüyor.

PEŞİNAT VE VADE ŞARTLARI
Kampanya kapsamında bugüne kadar olduğu gibi düşük miktarda bir başvuru ücreti alınması bekleniyor. Kura sonucuna göre ev çıkacak kişilerden yüzde 10 civarında bir peşinat alınması ve kalan tutarın da 240 ay vadeye bölüneceği tahmin ediliyor.

Proje kapsamında ödemelerde yüzde 10 peşinat ve 240 ay vade imkanı sunulması bekleniyor. Ayrıca gelir şartının da aranabileceği öngörülüyor. (A Haber arşiv)Proje kapsamında ödemelerde yüzde 10 peşinat ve 240 ay vade imkanı sunulması bekleniyor. Ayrıca gelir şartının da aranabileceği öngörülüyor. (A Haber arşiv)

TAKSİT NE KADAR OLACAK? GELİR ŞARTI ARANACAK MI?
Taksitler, daha önceki TOKİ projelerinde olduğu gibi ocak ve temmuz aylarındaki memur maaş zamlarına göre belirlenecek. Evlerin taksit ödemeleri teslimden sonra başlayacak ve o tarihten sonraki zam oranları dikkate alınacak.

Diğer yandan başvuru için gelir şartının da aranabileceği öngörülüyor. Daha önceki projede hanehalkı gelir sınırı 3 asgari ücret olarak belirlenmişti. Şu anda tutar olarak bakıldığında 65-70 bin TL civarında bir hane halkı gelir sınırı belirlenmesi öngörülüyor.

Ortalama 100 metrekare civarındaki evlerin 3 milyon TL seviyesinde olacağı öğrenildi. (A Haber arşiv)Ortalama 100 metrekare civarındaki evlerin 3 milyon TL seviyesinde olacağı öğrenildi. (A Haber arşiv)

TOKİ KONUTU DEVREDİLEBİLİYOR MU?
TOKİ'den kura sonucu çıkan evlerin devirleri borç bakiyesi bitene kadar yapılamıyor. Ancak borç bittikten sonra bu tip sınırlamalar kaldırılıyor.

EV FİYATLARI NE KADAR OLACAK?
Ev fiyatlarıyla ilgili tahminde bulunan gayrimenkul uzmanı şunları söyledi: "Rakamlarla ilgili çok net bir bilgi vermek mümkün değil. Bu noktada inşaat brüt metrekare fiyatının 35 bin TL olabileceğini öngörüyorum. 2+1 konut için metrekare beklentimiz brüt 85 metrekare, net 67 metrekare seviyesidir. 3+1 daireler için brüt 120 metrekare, net 100 metrekare seviyesinde olabilir.

Brütü 85 metrekare olan bir dairenin fiyatı 2 milyon 975 bin TL dolaylarında olabilir. Ancak burada rakam sözleşme tarihinde tekrar belirlenecektir. Yani kişiler diyelim ki kasımda kuraya başvurdu. 2027 yılı Mart ayında sözleşmeye çağırdılar o zaman evin bedeli daha yüksek olacak. Çünkü rakamı maliyete göre güncelliyorlar."

