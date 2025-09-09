Tarihin en büyük sosyal konut projesi geliyor! Kimler başvurabilecek? Kontenjan ve alt gelir detayı

Son yıllarda dar gelirlilerin ev sahibi yapılması için adeta seferberlik başlatan hükümet, bu yıl içerisinde de Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut kampanyasının yapılacağını duyurmuştu. Tarihin en büyük sosyal konut kampanyasında detaylar da netleşmeye başladı.

AİLE VE GENÇLERE ÖZEL KONTENJAN

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, hafta sonu yaptığı açıklamada yıl sonunda başlatılacak sosyal konut seferberliği için önemli bilgiler verdi. Bakan Kurum, "Gençlerimize özel yüzde 20 kontenjan ayıracağız. Aile yılı olması nedeniyle 3 çocuk ve üzeri ailelere de ayrı kontenjan ayıracağız." dedi.