Hükümet ile memur sendikaları anlaşamadı! Zam teklifi Hakem Kurulu’na gidiyor

Mali Müşavir Serkan Kumdakçı A Haber'de süreci anlattı

EN DÜŞÜK MEMUR MAAŞI NE OLACAK?

Verilen teklif geçerse ve bu şekilde bir mutabakatla açıklama yapılırsa ne olacak? Şu anda en düşük memur maaşımız 50 bin 550 lira. 2026 yılının ilk 6 ayı için geçerli olan yüzde 11'lik artış söz konusu olursa 56 bin 110 lira olacak.

Memur emeklisi için 22 bin 670 lira olan en düşük memur emeklisi maaşı 25 bin 163 lira olacak. Tabii bunun üzerine bir de enflasyon farkı ekleneceğini söylememiz gerekiyor.