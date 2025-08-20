Hükümet ile memur sendikaları anlaşamadı! Zam teklifi Hakem Kurulu'na gidiyor
Memur-Sen ile Kamu İşveren Heyeti arasındaki 8. Toplu Sözleşme görüşmelerinde uzlaşma sağlanamadı. Yasa gereği uzlaşma süresi doldu ve süreç Kamu Görevlileri Hakem Kurulu'na taşındı. Hükümetin son teklifi, 2026 için ilk altı ay %11, ikinci altı ay %7; 2027 için ise her iki dönem %4 zam ve taban aylıklarına bin lira iyileştirmeyi içeriyordu. Peki, en düşük memur maaşı ne olacak? Mali Müşavir Serkan Kumdakçı, A Haber’de süreci anlattı.
Kamu İşveren Heyeti ile Memur-Sen arasındaki 8'inci Toplu Sözleşme görüşmelerinde uzlaşma sağlanamadı. Yasa gereği uzlaşma için verilen süre gece yarısı itibarıyla sona erdi.
SON SÖZ HAKEM KURULU'NUN
Memur ve memur emeklilerinin 2026 ve 2027 zam oranlarına ilişkin son sözü Kamu Görevlileri Hakem Kurulu söyleyecek.
6,5 milyona yakın memur ve memur emeklisini yakından ilgilendiren 8'inci Toplu Sözleşme görüşmeleri tamamlandı. 1 Ağustos'ta başlayan görüşmelerde Kamu İşveren Heyeti ile Memur-Sen arasında herhangi bir anlaşma sağlanamadı.
Yasa gereği uzlaşma için tanınan sürenin dolmasıyla birlikte süreç Kamu Görevlileri Hakem Kurulu'na taşındı.
YENİ TEKLİF GELMEDİ
Hükümet son teklifinde, 2026'nın ilk altı ayı için yüzde 11, ikinci altı ayı için yüzde 7; 2027'nin ilk altı ayı için yüzde 4, ikinci altı ayı için ise yine yüzde 4 zam teklif etmişti. Teklifte ayrıca taban aylıklarının bin lira iyileştirilmesi önerisi de yer aldı.
SÜREÇ NASIL İŞLEYECEK?
Bundan sonraki süreçte taraflar 3 gün içerisinde Kamu Görevlileri Hakem Kurulu'na başvuruda bulunabilecek.
Başvuruyu sendikaların yanı sıra işveren tarafı da gerçekleştirebilecek.
Başvurunun ardından Kamu Görevlileri Hakem Kurulu "oransal zam" konusunda toplanacak.
11 üyesi bulunan Kamu Görevlileri Hakem Kurulu'nda karar oy çokluğuyla alınacak.
Yasaya göre, kurul 31 Ağustos'a kadar memur ve memur emeklisinin 2026 ve 2027 zam oranlarını belirleyecek.
Mali Müşavir Serkan Kumdakçı, A Haber'de konuya ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
İşte o açıklamalardan satır başları;
Biraz makas açık kaldı. 19 Ağustos tarihi itibariyle görüşmelerin mutabakata varılmadan tamamlandığını söyleyebiliriz. Bundan sonra süreç Kamu Görevlileri Hakem Kurulu'nda. 3 iş günü var. 3 iş günü içerisinde müracaatın iletilmesi gerekiyor. Eğer 3. İş günü müracaat yapılırsa kurul da 27 Ağustos tarihi itibariyle kararını vermiş olması gerekiyor. Sürecin de yasal olarak 31 Ağustos'ta tamamlanmış olması gerekiyor.
EN DÜŞÜK MEMUR MAAŞI NE OLACAK?
Verilen teklif geçerse ve bu şekilde bir mutabakatla açıklama yapılırsa ne olacak? Şu anda en düşük memur maaşımız 50 bin 550 lira. 2026 yılının ilk 6 ayı için geçerli olan yüzde 11'lik artış söz konusu olursa 56 bin 110 lira olacak.
Memur emeklisi için 22 bin 670 lira olan en düşük memur emeklisi maaşı 25 bin 163 lira olacak. Tabii bunun üzerine bir de enflasyon farkı ekleneceğini söylememiz gerekiyor.
