20 Ağustos 2025, Çarşamba

A HABER VİDEO

Haberler Ekonomi Videoları Memurlar zam teklifini hakem heyetine götürecek! Uzman isim A Haber'de anlattı
Memurlar zam teklifini hakem heyetine götürecek! Uzman isim A Haber’de anlattı

Memurlar zam teklifini hakem heyetine götürecek! Uzman isim A Haber'de anlattı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 20.08.2025 11:14
6 buçuk milyon memur ve emeklisini ilgilendiren toplu sözleşme görüşmelerinde hükümet üçüncü teklifini sundu. Memur-Sen ise teklifi kabul etmedi. 31 Ağustos'a kadar uzlaşma olmazsa süreç Hakem Heyeti'ne taşınacak. Ayrıntıları A Haber muhabiri Kübra Bal aktardı. Mali Müşavir Serken Kumdakçı, A Haber’de konuya ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Memurlar zam teklifini hakem heyetine götürecek! Uzman isim A Haber’de anlattı
Memurlar zam teklifini hakem heyetine götürecek
Memurlar zam teklifini hakem heyetine götürecek
Türkiye’nin ihracat yükselişi devam ediyor!
Türkiye’nin ihracat yükselişi devam ediyor!
Memur maaşları için son viraj
Memur maaşları için son viraj
Tarım Kredi Grubu her geçen büyüyor!
Tarım Kredi Grubu her geçen büyüyor!
Konut kredisi faizleri düşüyor!
Konut kredisi faizleri düşüyor!
Memura son zam teklifi belli oldu
Memura son zam teklifi belli oldu
Maliye’de dijital dönem!
Maliye’de dijital dönem!
Memur zammı için son viraj: 3. teklif için saat belli oldu
Memur zammı için son viraj: 3. teklif için saat belli oldu
Evlenecek çiftlere 16 kategoride yardım
Evlenecek çiftlere 16 kategoride yardım
Memura yeni zam teklifi gelecek mi?
Memura yeni zam teklifi gelecek mi?
Altın haftaya zirvede başladı! Rakam verdi
Altın haftaya zirvede başladı! Rakam verdi
Memur ve emeklisinin zammı ne kadar olacak?
Memur ve emeklisinin zammı ne kadar olacak?
Daha Fazla Video Göster