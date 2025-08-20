Memurlar zam teklifini hakem heyetine götürecek! Uzman isim A Haber’de anlattı

6 buçuk milyon memur ve emeklisini ilgilendiren toplu sözleşme görüşmelerinde hükümet üçüncü teklifini sundu. Memur-Sen ise teklifi kabul etmedi. 31 Ağustos'a kadar uzlaşma olmazsa süreç Hakem Heyeti'ne taşınacak. Ayrıntıları A Haber muhabiri Kübra Bal aktardı. Mali Müşavir Serken Kumdakçı, A Haber’de konuya ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

