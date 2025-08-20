Toplu sözleşme süreci nasıl işleyecek? Faruk Erdem A Haber’de anlattı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan da 8. Dönem Toplu İş Sözleşmesi ile ilgili açıklamalarda bulundu. Bakan Işıkhan, 'Her iki taraf da Hakem Kurulu'nun kararına saygılı olacak.' dedi. Bakan Işıkhan ayrıca memur hizmet kollarında anlaşma sağlandığını açıkladı. Takvim Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Faruk Erdem, A Haber'de konuya ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

