İslam Memiş A Haber'de! 2026'da gram altın tahminini açıkladı: Yatırımcılara kritik uyarı
2026 yılına girmeye sayılı günler kala milyonlarca yatırımcı altın, gümüş, kripto ve döviz kurunun yeni yıldaki fiyat beklentilerini merak ediyor. A Haber'de Haktan Uysal'ın sunduğu Aklın Yolu programına katılan Altın ve Para Politikaları Uzmanı İslam Memiş, gram altında öngörülen tahminini ve yeni yılda hangi yatırım aracının yükselişe geçeceğini açıklarken, vatandaşlara kritik uyarılarda bulundu.
Altın ve gümüş, 2025 yılında hızla yükselişi ve kat ettiği değer nedeniyle yatırımcısının yüzünü güldürürken gözler 2026 yılına çevrilmiş durumda... Bu yılın gizli kahramanı gümüş ve yılın şampiyonu altın olurken yeni yılda beklentiler neler? "Altın, gümüş, dolar, euro, borsa ve kriptoda ne olacak?", 2026'da gram altın kaç TL olacak?" A Haber'de Haktan Uysal'ın moderatörlüğündeki Aklın Yolu programına katılan Altın ve Para Politikaları Uzmanı İslam Memiş, 2026 yılı tahminlerini açıklarken yatırımcısına kritik uyarılarda bulundu.
"GRAM ALTIN 5 HANELİ RAKAMLARI GÖREBİLİR"
İslam Memiş, her yıla bir isim koyduğunu ve 2026 yılının manipülasyon yılı olacağına dikkat çekerek altın, gümüş ve döviz yatırımcısına uyarılarda bulunarak piyasadaki beklentilerini sıraladı:
"Bugünkü ekonomik koşullar ve bugünkü gelişmelerde her ay farklı yatırım araçlarında sert dalgalanmalar göreceğiz. Haber akışları, gelişmeler, teknik düzeltmeler vesaire. Ve altın fiyatları yılın ilk yarısına kadar bu yükselişlerin ben devamını bekliyorum. Ons altın tarafında iki tane kritik direnç seviyem var: 4.800, devamında 4.880 dolar seviyesi. Gram altın tarafında ilk radarımda olacak seviye 8.000. Ancak o tarih geldiği zaman dünya koşullarına tekrar bakacağız; bir savaş ortamı var mı, belirsizlik var mı? Eğer öngörülemeyen bir gelişme olursa beş haneli rakamlar da sürpriz olmayabilir. Beklentim bu yönde."
"NAKİT İHTİYACINIZ YOKSA 2026 YILININ İLK YARISINDA VARLIKLARINIZA SAHİP ÇIKIN"
Memiş, açıklamalarının devamında altın ve gümüş yatırımcısına kritik uyarılarda bulunurken özellikle gayrimenkul, araç vb. almayı düşünenler için yılın ilk yarısında beklemeleri gerektiğini, hali hazırdaki (altın, gümüş) birikimlerini ise 2026'nın ikinci yarısında satmanın daha akıllıca olabileceğini vurguladı.
"Özellikle altın veya gümüş yatırımcılarına şunu ifade etmek isterim; tabii altın ve gümüş uzun vadeli bir yatırım olunca haliyle vatandaşlarda ev alma planı, araba alma planı, nakite ulaşma planı olabilir. O yüzden yılın ilk yarısına kadar, 2026 yılının ilk yarısına kadar elimizdeki varlıklara sahip çıkalım nakit ihtiyacımız yoksa. Ancak 2026 yılının ikinci yarısı artık gerçek varlık satın almak için altın ve gümüşlerimizle vedalaşma zamanı."
"EV YA DA ARABA ALMAYI DÜŞÜNENLER İÇİN YATIRIMLARINA VEDA ZAMANI"
İslam Memiş, FED'in faiz indirimi ve Merkez Bankası'nın (TCMB) politikası çerçevesinde emlak, otomotiv gibi sektörlerde ferahlamanın beklendiğini ifade ederken, ev ya da araba almak için altın veya gümüş yatırımı yapan vatandaşlara ise 2026 yılının ikinci yarısını işaret ederek çarpıcı uyarılarda bulundu.
"Tabii ki altının ons ve gümüş fiyatında düşüşlerden bahsetmiyorum. Direkt gerçek varlık alacaklara benim mesajım. Ev alacaksın, araba alacaksın... Çünkü Amerikan Merkez Bankası FED'in faiz indirim süreci yılın ilk yarısına kadar tamamlanmış olur. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın ve ekonomi yönetiminin belirlemiş olduğu politikalar 2026 yılının ilk yarısında tamamlanmış olur ve bütün dünyada 2026 yılının ikinci yarısı biraz daha emlak sektörünü, biraz daha otomotiv sektörünü, biraz daha ferahlatan açıklamaların olduğu bir dönem bekliyorum. Dolayısıyla talep nereye kadar yönelirse vatandaşlar, fiyat artışı orada daha hareketli olur. Dolayısıyla ben 2026 yılının ikinci yarısından sonra ev alacak, araba alacak, gerçek varlıklara yatırım yapacak vatandaşlarımızın yavaş yavaş altın ve gümüşleriyle vedalaşma zamanı ama bu altın gümüş fiyatları düşecek anlamına gelmiyor."
"BORSA GERÇEK DEĞERİNE YAVAŞÇA ULAŞIR"
Memiş, borsadaki beklentilerine de değinirken özellikle 2025 yılının yatırımcısını üzdüğünü belirterek; "Yani birçok operasyonlar gördük. Umarım 2026 yılında biraz daha ferah, biraz daha yatırımcıyı kazandıran bir piyasa görürüz. Ama benim kişisel öngörüm 2026 yılının ikinci yarısından itibaren borsa gerçek değerine yavaş yavaş ulaşır diye tahmin ediyorum."
"KRİPTO YATIRIMCISINA NET MESAJ: SİZ DEĞİL SİSTEM KAZANACAK"
İslam Memiş, kripto yatırımcısının da 2025 yılında oldukça kayıplar verdiğini ifade ederek 2026 yılında ise durumun benzer olacağına dikkat çekerek çok önemli mesajlar verdi.
"Ben 2025 yılında yine kasım ayında 2025 yılına ilişkin yatırımcılara şöyle bir mesaj verdim: "Yani üzülmeyin ve kusura bakmayın, 2025 yılında siz kazanmayacaksınız, sistem kazanacak." Nitekim öyle yaptılar. Ve yine mesajımı yenilemek isterim; 2026 yılında yine kripto para piyasasında yatırımcılar değil sistem kazanacak. Bir bakacaksınız 80.000 dolar, bir bakacaksınız 120.000 dolar... Önemli olan nerede aldın nerede sattın? Orayı yakalayamayan yatırımcılar maalesef yine kripto para piyasasında üzülmeye devam edebilir ki eğer jeopolitik riskler -mesela bu hafta sonu veya önümüzdeki hafta Amerika'nın tekrar Venezuela saldırısı falan gerçekleşirse- ilk önce bunun yansımalarını kripto paralarda görürüz."
"ÖNÜMÜZDEKİ AYLARDA YÜKSELİŞ TRENDİNDE OLABİLİR"
Memiş kripto paralardaki düşüşü vurgulayarak 2026 yılına ilişkin döviz birimlerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
"Altın, gümüş gibi fiyatlarda, değerlerde artış, kripto para piyasasında... Altın gümüş fiyatlarında yükseliş, kripto paralarda düşüş. Ama kripto para piyasasında ben bu yıl için en kötünün geride kaldığını şahsen tahmin ediyorum. Önümüzdeki aylarda tekrar yükseliş trendi de olabilir.
Ben 2026 yılında euro tarafında değerlenme bekliyorum. 1.20-1.21 seviyesine kadar euro-dolar paritesinde bir değerlenme olabilir. Ama 2026 yılında en çok konuşulacak para birimleri Çin Yuanı, Japon Yeni, Rus Rublesi. Dolar ve euro o kadar konuşulmaz." ifadelerini kullandı.
