İslam Memiş A Haber’de! 2026’da gram altın tahminini açıkladı: Yatırımcılara kritik uyarı

Altın ve gümüş, 2025 yılında hızla yükselişi ve kat ettiği değer nedeniyle yatırımcısının yüzünü güldürürken gözler 2026 yılına çevrilmiş durumda... Bu yılın gizli kahramanı gümüş ve yılın şampiyonu altın olurken yeni yılda beklentiler neler? "Altın, gümüş, dolar, euro, borsa ve kriptoda ne olacak?", 2026'da gram altın kaç TL olacak?" A Haber'de Haktan Uysal'ın moderatörlüğündeki Aklın Yolu programına katılan Altın ve Para Politikaları Uzmanı İslam Memiş, 2026 yılı tahminlerini açıklarken yatırımcısına kritik uyarılarda bulundu.

"GRAM ALTIN 5 HANELİ RAKAMLARI GÖREBİLİR"

İslam Memiş, her yıla bir isim koyduğunu ve 2026 yılının manipülasyon yılı olacağına dikkat çekerek altın, gümüş ve döviz yatırımcısına uyarılarda bulunarak piyasadaki beklentilerini sıraladı:

"Bugünkü ekonomik koşullar ve bugünkü gelişmelerde her ay farklı yatırım araçlarında sert dalgalanmalar göreceğiz. Haber akışları, gelişmeler, teknik düzeltmeler vesaire. Ve altın fiyatları yılın ilk yarısına kadar bu yükselişlerin ben devamını bekliyorum. Ons altın tarafında iki tane kritik direnç seviyem var: 4.800, devamında 4.880 dolar seviyesi. Gram altın tarafında ilk radarımda olacak seviye 8.000. Ancak o tarih geldiği zaman dünya koşullarına tekrar bakacağız; bir savaş ortamı var mı, belirsizlik var mı? Eğer öngörülemeyen bir gelişme olursa beş haneli rakamlar da sürpriz olmayabilir. Beklentim bu yönde."